Россия РПЛ 2018/19
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18:37
Сергей Семак: заслуженная победа (1)
Сергей Семак: заслуженная победа (1)
16:59
Евгений Марков: до матча были бы счастливы ничьей с "Краснодаром", но сейчас есть расстройство
Евгений Марков: до матча были бы счастливы ничьей с "Краснодаром", но сейчас есть расстройство
16:56
Антон Шунин: мы не "посыпались" после того, как забили. Просто "Краснодар" пошёл вперед большими силами (видео)
Антон Шунин: мы не "посыпались" после того, как забили. Просто "Краснодар" пошёл вперед большими силами (видео)
16:18
"Торино" и "Кальяри" сыграли вничью (1)
"Торино" и "Кальяри" сыграли вничью (1)
16:17
Мурад Мусаев: если игрок бьёт по воротам, и рука в неестественном положении, это пенальти (видео) (5)
Мурад Мусаев: если игрок бьёт по воротам, и рука в неестественном положении, это пенальти (видео) (5)
Сергей Семак: возможно, Дзюбе нужен гол для большей уверенности. Но он полезен команде
Главный тренер "Зенит" Сергей Семак поддержал нападающего Артема Дзюбы.
Капитан сборной России не смог забить в четвертом матче РПЛ подряд. В 23-м туре "Зенит" разгромил "Анжи" (5:0).
"Неважно, кто забивает, главное, что команда побеждает. Возможно, Дзюбе нужен гол для большей уверенности. Но он играет хорошо и полезен команде" , - цитирует Семака Sport24.
Капитан сборной России не смог забить в четвертом матче РПЛ подряд. В 23-м туре "Зенит" разгромил "Анжи" (5:0).
"Неважно, кто забивает, главное, что команда побеждает. Возможно, Дзюбе нужен гол для большей уверенности. Но он играет хорошо и полезен команде" , - цитирует Семака Sport24.
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