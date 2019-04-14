Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Оренбург
Ростов
Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Крылья Советов
Урал
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 22 36
6 Оренбург 23 32
7 Ростов 22 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
Сезон | Таблица | Календарь

Новости партнеров

Сергей Семак: возможно, Дзюбе нужен гол для большей уверенности. Но он полезен команде

Главный тренер "Зенит" Сергей Семак поддержал нападающего Артема Дзюбы.

Капитан сборной России не смог забить в четвертом матче РПЛ подряд. В 23-м туре "Зенит" разгромил "Анжи" (5:0).

"Неважно, кто забивает, главное, что команда побеждает. Возможно, Дзюбе нужен гол для большей уверенности. Но он играет хорошо и полезен команде" , - цитирует Семака Sport24.
Теги: Семак Дзюба Зенит
Сегодня, 19:03
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
10
(1)
#10  следующий   (Сегодня, 20:30)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Челси»
Задача форварда забивать.
Если он не может, значит он плохой форвард.

Ах да, какой же он плохой, если хорошо отыграл целый сезон в аренде и был полезен на ЧМ.
Регистрация: 14.12.2012 [жалоба]
#9  DMS  Советский союз (Сегодня, 20:06)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
avnik,
Ну да. Аж во Францию уехал. Пусть и не в топ клуб.
Регистрация: 16.07.2016 [жалоба]
#8  avnik  море (Сегодня, 20:04)
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: DMS
Тем более сам Семак был в свое время достаточно умным и техничным игроком, помню по сборной.


Семак был еще то дерево. )))


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
#7  Sashass   (Сегодня, 20:00)
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
с приходом Сердара, Дзюба должен сесть на лавку...побыстрей нужен помощник иранцу.
Регистрация: 23.03.2019 [жалоба]
#6  DMS  Советский союз (Сегодня, 19:54)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
vertel,
Согласен. Дзюба может побороться. Но с техникой и владение мяча у него явные проблемы. Но... Считаю, что это вина тренера - не учит. Тем более сам Семак был в свое время достаточно умным и техничным игроком, помню по сборной.
Регистрация: 16.07.2016 [жалоба]
#5  vertel  латвия (Сегодня, 19:41)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 19:31)
Болеет за:
«Зенит»
походу вы, ребята, не тем местом футбол смотрите
Лично я счастлив, что ты смотришь именно тем местом. Только сядь ещё раз на это место и, пересмотрев матч ещё раз, убедись, сколько раз Дзюба потерял мяч, делая несуразное, лишнее движение.
Регистрация: 13.11.2009 [жалоба]
#4  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 19:31)
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
liasport433,
vertel,
hurzo,
походу вы, ребята, не тем местом футбол смотрите
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#3  hurzo  Санкт-Петербург (Сегодня, 19:25)
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Дзюба самый бестолковый игрок,ждёт пока на голову мяч упадёт.Игрок должен быть в постоянном движении,сегодня явно было видно,что он не успевает на прострелы вдоль ворот.
Регистрация: 23.08.2018 [жалоба]
#2  vertel  латвия (Сегодня, 19:12)
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Если польза, когда он теряет мячи, отданные ему партнёрами(а они могли выбрать другой вариант), не может попасть даже в створ с 10-ти метров- то да.
Регистрация: 13.11.2009 [жалоба]
#1  liasport433   (Сегодня, 19:04)
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
ЦСКА
дзюбе нужна премия за гол , по миллиону евро!!!!для народа же старается что бы жить легче было
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама