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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 22 36
6 Оренбург 23 32
7 Ростов 22 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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Магомед Адиев: игроков "Анжи" кормят завтраками, но ничего не делается. Срывы наступят

Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев после разгрома от "Зенита" (0:5) в матче РПЛ высказался о тяжелой финансовой ситуации в клубе.

"Мы сегодня не были на уровне. Я понимаю своих парней, когда их постоянно кормят завтраками, но абсолютно ничего не делается. Видите стакан? Оттуда ничего не льется. Чтобы из него полилось, надо туда что-то налить .

Рано или поздно срывы наступят. Если я не смогу эмоционально правильно подвести команду, это будет говорить о моем уровне, как тренера.

Почему я сделал заявление об уходе? Потому что я не покрываю то, что должен. Я должен быть честен. Я приложу все усилия. Надеюсь, у меня что-то получится", - цитирует Адиева Sport24.
Теги: Адиев Анжи Зенит
Сегодня, 19:21
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#1  Орик  СПб (Сегодня, 19:28)
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Болеет за:
«Зенит»
Всё же понятно, кто мог ушел, остальные вынуждены жрать эти "завтраки".)))
Регистрация: 11.10.2012 [жалоба]
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