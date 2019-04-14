Россия РПЛ 2018/19
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Магомед Адиев: игроков "Анжи" кормят завтраками, но ничего не делается. Срывы наступят
Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев после разгрома от "Зенита" (0:5) в матче РПЛ высказался о тяжелой финансовой ситуации в клубе.
"Мы сегодня не были на уровне. Я понимаю своих парней, когда их постоянно кормят завтраками, но абсолютно ничего не делается. Видите стакан? Оттуда ничего не льется. Чтобы из него полилось, надо туда что-то налить .
Рано или поздно срывы наступят. Если я не смогу эмоционально правильно подвести команду, это будет говорить о моем уровне, как тренера.
Почему я сделал заявление об уходе? Потому что я не покрываю то, что должен. Я должен быть честен. Я приложу все усилия. Надеюсь, у меня что-то получится", - цитирует Адиева Sport24.
"Мы сегодня не были на уровне. Я понимаю своих парней, когда их постоянно кормят завтраками, но абсолютно ничего не делается. Видите стакан? Оттуда ничего не льется. Чтобы из него полилось, надо туда что-то налить .
Рано или поздно срывы наступят. Если я не смогу эмоционально правильно подвести команду, это будет говорить о моем уровне, как тренера.
Почему я сделал заявление об уходе? Потому что я не покрываю то, что должен. Я должен быть честен. Я приложу все усилия. Надеюсь, у меня что-то получится", - цитирует Адиева Sport24.
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