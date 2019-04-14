Россия РПЛ 2018/19
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Магомед Адиев: "Зенит" смял "Анжи" быстрыми голами
Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев прокомментировал разгром от "Зенита" (0:5) в матче РПЛ.
"Что бы я ни сказал, это не имеет правильного направления. "Зенит" заслуженно победил. В первые 10 минут смял нас быстрыми голами.
Мы пытались вернуться в игру. К концу первого тайма выправили контроль. Второй тайм прошел относительно нормально. В этом поражении есть и моя вина. При счете 2:0 "Зенит" давал нам играть, появлялись зоны. Хотели рискнуть. Замены вскрыли игру, но не в нашу пользу. Можно было бы докатать эти 2:0, но в какой-то момент захотелось поискать шансы. Не получилось. Если с "Динамо" у нас были эмоции, настрой. Мы стелились по полю. Сегодня нам не хватило правильных эмоций.
Если бы счет стал 2:1, я бы не открывал игру на 70-й минуте. Мы бы ждали своего шанса. Но нам нужно было рисковать. А так — «Зенит» нас задавил. Быстрые два гола — тяжелый момент для нашей команды. Даже убийственный. Мы не настолько сильны, чтобы после 0:2 вернуться в игру" - цитирует Адиева Sport24.
"Что бы я ни сказал, это не имеет правильного направления. "Зенит" заслуженно победил. В первые 10 минут смял нас быстрыми голами.
Мы пытались вернуться в игру. К концу первого тайма выправили контроль. Второй тайм прошел относительно нормально. В этом поражении есть и моя вина. При счете 2:0 "Зенит" давал нам играть, появлялись зоны. Хотели рискнуть. Замены вскрыли игру, но не в нашу пользу. Можно было бы докатать эти 2:0, но в какой-то момент захотелось поискать шансы. Не получилось. Если с "Динамо" у нас были эмоции, настрой. Мы стелились по полю. Сегодня нам не хватило правильных эмоций.
Если бы счет стал 2:1, я бы не открывал игру на 70-й минуте. Мы бы ждали своего шанса. Но нам нужно было рисковать. А так — «Зенит» нас задавил. Быстрые два гола — тяжелый момент для нашей команды. Даже убийственный. Мы не настолько сильны, чтобы после 0:2 вернуться в игру" - цитирует Адиева Sport24.
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