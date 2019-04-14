Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Оренбург
Ростов
Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Крылья Советов
Урал
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 22 36
6 Оренбург 23 32
7 Ростов 22 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
Сезон | Таблица | Календарь

Новости партнеров

Магомед Адиев: "Зенит" смял "Анжи" быстрыми голами

Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев прокомментировал разгром от "Зенита" (0:5) в матче РПЛ.

"Что бы я ни сказал, это не имеет правильного направления. "Зенит" заслуженно победил. В первые 10 минут смял нас быстрыми голами.

Мы пытались вернуться в игру. К концу первого тайма выправили контроль. Второй тайм прошел относительно нормально. В этом поражении есть и моя вина. При счете 2:0 "Зенит" давал нам играть, появлялись зоны. Хотели рискнуть. Замены вскрыли игру, но не в нашу пользу. Можно было бы докатать эти 2:0, но в какой-то момент захотелось поискать шансы. Не получилось. Если с "Динамо" у нас были эмоции, настрой. Мы стелились по полю. Сегодня нам не хватило правильных эмоций.

Если бы счет стал 2:1, я бы не открывал игру на 70-й минуте. Мы бы ждали своего шанса. Но нам нужно было рисковать. А так — «Зенит» нас задавил. Быстрые два гола — тяжелый момент для нашей команды. Даже убийственный. Мы не настолько сильны, чтобы после 0:2 вернуться в игру" - цитирует Адиева Sport24.
Теги: Адиев Зенит Анжи
Сегодня, 20:16
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама