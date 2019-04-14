Россия РПЛ 2018/19
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21:20
Валерий Карпин: "Ростов" переиграл "Спартак" за счет забитых голов. Не забили – не выиграли бы (13)
Валерий Карпин: "Ростов" переиграл "Спартак" за счет забитых голов. Не забили – не выиграли бы (13)
18:37
Сергей Семак: заслуженная победа (2)
Сергей Семак: заслуженная победа (2)
16:59
Евгений Марков: до матча были бы счастливы ничьей с "Краснодаром", но сейчас есть расстройство
Евгений Марков: до матча были бы счастливы ничьей с "Краснодаром", но сейчас есть расстройство
16:56
Антон Шунин: мы не "посыпались" после того, как забили. Просто "Краснодар" пошёл вперед большими силами (видео)
Антон Шунин: мы не "посыпались" после того, как забили. Просто "Краснодар" пошёл вперед большими силами (видео)
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"Торино" и "Кальяри" сыграли вничью (1)
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Мурад Мусаев: если игрок бьёт по воротам, и рука в неестественном положении, это пенальти (видео) (6)
Мурад Мусаев: если игрок бьёт по воротам, и рука в неестественном положении, это пенальти (видео) (6)
Себастьян Дриусси: после дубля словно камень с души упал – очень уж давно не забивал
Нападающий "Зенита" Себастьян Дриусси поделился эмоциями от победы над "Анжи" (5:0) в 23-м туре чемпионата России.
"Здорово, что нам удалось провести хороший матч. Нужна была только победа, и мы счастливы, что добились ее.
Рад, что забил два мяча – у меня словно камень с души упал. Очень давно не удавалось отличиться, а тут сразу дубль – не каждый день такое происходит, это большое счастье.
Хорошо, что увеличили отрыв от преследователей. Впереди – сложная неделя и один из самых важных матчей, которые у нас остались", - цитирует Дриусси "Спорт-Экспресс".
"Здорово, что нам удалось провести хороший матч. Нужна была только победа, и мы счастливы, что добились ее.
Рад, что забил два мяча – у меня словно камень с души упал. Очень давно не удавалось отличиться, а тут сразу дубль – не каждый день такое происходит, это большое счастье.
Хорошо, что увеличили отрыв от преследователей. Впереди – сложная неделя и один из самых важных матчей, которые у нас остались", - цитирует Дриусси "Спорт-Экспресс".
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