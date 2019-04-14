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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 22 36
6 Оренбург 23 32
7 Ростов 22 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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Себастьян Дриусси: после дубля словно камень с души упал – очень уж давно не забивал

Нападающий "Зенита" Себастьян Дриусси поделился эмоциями от победы над "Анжи" (5:0) в 23-м туре чемпионата России.

"Здорово, что нам удалось провести хороший матч. Нужна была только победа, и мы счастливы, что добились ее.

Рад, что забил два мяча – у меня словно камень с души упал. Очень давно не удавалось отличиться, а тут сразу дубль – не каждый день такое происходит, это большое счастье.

Хорошо, что увеличили отрыв от преследователей. Впереди – сложная неделя и один из самых важных матчей, которые у нас остались", - цитирует Дриусси "Спорт-Экспресс".
Теги: Дриусси Зенит Анжи
Сегодня, 20:49
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