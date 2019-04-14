Россия РПЛ 2018/19
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21:20
Валерий Карпин: "Ростов" переиграл "Спартак" за счет забитых голов. Не забили – не выиграли бы (13)
Валерий Карпин: "Ростов" переиграл "Спартак" за счет забитых голов. Не забили – не выиграли бы (13)
18:37
Сергей Семак: заслуженная победа (2)
Сергей Семак: заслуженная победа (2)
16:59
Евгений Марков: до матча были бы счастливы ничьей с "Краснодаром", но сейчас есть расстройство
Евгений Марков: до матча были бы счастливы ничьей с "Краснодаром", но сейчас есть расстройство
16:56
Антон Шунин: мы не "посыпались" после того, как забили. Просто "Краснодар" пошёл вперед большими силами (видео)
Антон Шунин: мы не "посыпались" после того, как забили. Просто "Краснодар" пошёл вперед большими силами (видео)
16:18
"Торино" и "Кальяри" сыграли вничью (1)
"Торино" и "Кальяри" сыграли вничью (1)
16:17
Мурад Мусаев: если игрок бьёт по воротам, и рука в неестественном положении, это пенальти (видео) (6)
Мурад Мусаев: если игрок бьёт по воротам, и рука в неестественном положении, это пенальти (видео) (6)
"Спартак" потерпел поражение от "Ростова"
В матче 23-го тура чемпионата России "Ростов" на своем поле одержал победу над "Спартаком".
Чемпионат России
23 тур
"Ростов" – "Спартак" 2:1
Голы: Гацкан, 13, Шомуродов, 80 - Зобнин, 27.
"Ростов": Песьяков, Паршивлюк, Сигурдссон, Логашов, Чернов, Глебов (Зуев, 78), Норманн, Гацкан, Ерёменко, Попов (Сигурдарсон, 78), Ионов (Шомуродов, 63).
"Спартак": Максименко, Рассказов, Жиго, Боккетти, Айртон, Глушаков (Фернандо, 81), Зобнин, Мельгарехо (Ломовицкий, 73), Мелкадзе, Зе Луиш (Ханни, 37), Адриано.
Предупреждения: Паршивлюк, 28, Глебов, 45+1, Логашов, 56, Ерёменко, 61, Боккетти, 64, Мелкадзе, 77.
Чемпионат России
23 тур
"Ростов" – "Спартак" 2:1
Голы: Гацкан, 13, Шомуродов, 80 - Зобнин, 27.
"Ростов": Песьяков, Паршивлюк, Сигурдссон, Логашов, Чернов, Глебов (Зуев, 78), Норманн, Гацкан, Ерёменко, Попов (Сигурдарсон, 78), Ионов (Шомуродов, 63).
"Спартак": Максименко, Рассказов, Жиго, Боккетти, Айртон, Глушаков (Фернандо, 81), Зобнин, Мельгарехо (Ломовицкий, 73), Мелкадзе, Зе Луиш (Ханни, 37), Адриано.
Предупреждения: Паршивлюк, 28, Глебов, 45+1, Логашов, 56, Ерёменко, 61, Боккетти, 64, Мелкадзе, 77.
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