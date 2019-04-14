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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 22 36
6 Оренбург 23 32
7 Ростов 22 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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Новости партнеров

"Спартак" потерпел поражение от "Ростова"

В матче 23-го тура чемпионата России "Ростов" на своем поле одержал победу над "Спартаком".

Чемпионат России

23 тур

"Ростов" – "Спартак" 2:1

Голы: Гацкан, 13, Шомуродов, 80 - Зобнин, 27.

"Ростов": Песьяков, Паршивлюк, Сигурдссон, Логашов, Чернов, Глебов (Зуев, 78), Норманн, Гацкан, Ерёменко, Попов (Сигурдарсон, 78), Ионов (Шомуродов, 63).

"Спартак": Максименко, Рассказов, Жиго, Боккетти, Айртон, Глушаков (Фернандо, 81), Зобнин, Мельгарехо (Ломовицкий, 73), Мелкадзе, Зе Луиш (Ханни, 37), Адриано.

Предупреждения: Паршивлюк, 28, Глебов, 45+1, Логашов, 56, Ерёменко, 61, Боккетти, 64, Мелкадзе, 77.
Теги: Спартак Ростов
Сегодня, 20:54
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#177  CSKA-180505  Североморск (Сегодня, 22:35)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: SPV
А ты слово статистика вообще слышал ослик беспросветный
Ты феерический клоун, что ты употребляешь???

Так ты опять пукнул в муку,смотри статистику!За Российскую историю даже с учетом плюшевых 90х статистика личных встреч ЦСКА и спама в пользу ЦСКА,это раз!ЦСКА первый обладатель еврокубка из российских команд, спам вообще необладатель,это два!Ну а статистику крайних 18 лет тебе,думаю,не стоит напоминать,хотя судя по твоему развитию,тебе явно меньше 18ти... laughing Так что шах и мат!
Кстати сегодняшнее поражение,неспроста,это вам за желч подобных тебе!Ты сутки "вымаливал",вот и получил,так что тусуйся,свинка... laughing
Регистрация: 24.10.2007 [жалоба]
#176  ДЯДЬКА   (Сегодня, 22:32)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Новый спонсор Ростова Колбасный комбинат "ТАВР". СТО десять лет на рынке!
Ливерную из свинины готовят неплохо (другое из тушинского поголовья приготовить просто невозможно).

Цитата: Хитрый Лис

Федуна в тюрьму,

Ему тушинская свинарня хуже, чем лефортовское СИЗО.

Что касается Лаврова, то он болеет за это нынешнее недоразумение со времен СССР, а такие люди привычек не меняют.
Регистрация: 15.05.2015 [жалоба]
#175  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 22:26)
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ДЯДЬКА
Купи
Андрейка уже и цену обозначил.

У Спартака же есть болельщики, особо приближенные к императору? Лавров тот же...
Федуна в тюрьму, Аликперова на Колыму, Лукойл и Тушино национализировать. Будет Спартак жить на денежки московских бабушек, но ИМХО, это лучше чем с пархатым жидом smirk
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#174  Zoldaten   (Сегодня, 22:26)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
SPV,
соси статистику дальше, подстилка
Регистрация: 13.04.2019 [жалоба]
#173  SPV  Bryansk (Сегодня, 22:20)
  • -5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: CSKA-180505
намного достойней и успешней

А ты слово статистика вообще слышал ослик беспросветный joy
Ты феерический клоун, что ты употребляешь??? joy
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
#172  ДЯДЬКА   (Сегодня, 22:17)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: fd65
Федун, продай Спартак.

Купи sleepy
Андрейка уже и цену обозначил.
Регистрация: 15.05.2015 [жалоба]
#171  Ssakoll2  Столица Российской Империи (Сегодня, 22:13)
  • +8
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Spartacus1971
Спартак к сожалению ,вторую игру подряд,сам проигрывает.

Тебя, идиота, послушать, так Спартак всегда сам проигрывает. Ты реально смешной клоун.
Регистрация: 28.01.2016 [жалоба]
#170  Sashass   (Сегодня, 22:11)
  • +7
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Blessing
Шмайхель, назовись Швайн, поднимешься в наших глазах.

спортакишен швайне confused
Регистрация: 23.03.2019 [жалоба]
#169  Победоносный Зенит  Санкт-Петербург (Сегодня, 22:11)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Хитрый Лис
Цитата: .дон Федун
А покупатели то есть? Не получилось бы как с Анжи.

Неужели среди "миллионов преданных болельщиков" не такого, который мог бы помочь клубу?

Только Назаров и кафель пополам.


--------------------
Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
#168  CSKA-180505  Североморск (Сегодня, 22:11)
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: SPV
ну да, а цска великий клуп по твоей версии

С таким бюджетом выиграть столько трофеев,играть стабильно в ЛЧ,нагибать спам с бюджетом в несколько раз большим?Тебе интересно?Ответ:да,Карл,во всяком случае намного достойней и успешней чем твоя свиноферма! wink

Цитата: Zoldaten
что подстилка обоссаная, дальше хрюкать будешь?

А ему по кайфу... laughing
Регистрация: 24.10.2007 [жалоба]
#167  Blessing  Спб (Сегодня, 22:08)
  • +7
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Шмайхель
Цитата: Blessing
Только образ, в километрах не считал, такую рулетку еще не изобрели.
Ё.банный ты олень..

Шмайхель, назовись Швайн, поднимешься в наших глазах.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#166  .дон Федун   (Сегодня, 22:07)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Хитрый Лис
Неужели среди "миллионов преданных болельщиков" не такого, который мог бы помочь клубу?

Все хотят прибыль иметь, а её всю Федун получает от новостроек, клуб это в нагрузку ему дали. Бросит Спартак и полный кирдык будет, надеюсь не дадут ему это сделать.


--------------------
Без Федуна Спартак пыль придорожная
Регистрация: 16.01.2019 [жалоба]
#165  SPV  Bryansk (Сегодня, 22:00)
  • -9
  •  (15)
online
Болеет за:
«Спартак»
Zoldaten,
Чучело больное, тебе то что надо идиот?
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
#164  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 21:59)
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: .дон Федун
А покупатели то есть? Не получилось бы как с Анжи.

Неужели среди "миллионов преданных болельщиков" нет такого, который мог бы помочь клубу?
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#163  Шмайхель   (Сегодня, 21:57)
  • -11
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Только образ, в километрах не считал, такую рулетку еще не изобрели.
Ё.банный ты олень..


--------------------
ЛЧ - это нам не со всякими зенитами пинать, как во внутреннем первенстве ,там уровень другой.
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
#162  .дон Федун   (Сегодня, 21:56)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: SergioV
Клуб не живёт, а доживает (до продажи).

А покупатели то есть? Не получилось бы как с Анжи.


--------------------
Без Федуна Спартак пыль придорожная
Регистрация: 16.01.2019 [жалоба]
#161  Kytarba  Сочи (Сегодня, 21:55)
  • -5
  •  (9)
Болеет за:
«Химки»
Сколько еще туров 7?.Не знаю как у других у "Спартака" легкий календарь.Шансы на лигу чемпионов есть .Очень важный для Спартака" результат матча "Краснодар -Зенит",в котором Краснодар" возможно потеряет очки.С "Зенитом ясно одно из мест на лигу чемпионов у них есть.а остальным за эти два места предстоит большая, жаркая) борьба.Очень не хватала команде Джикия.Андриано от футбола устал и у Зе глаза не горят ,как обычно. Креатива Джано, Еременко, Попова в команде нет.А "Спартак" без креатившиков ,не "Спартак".
Регистрация: 17.03.2008 [жалоба]
#160  Sashass   (Сегодня, 21:53)
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Назаров сдох
Регистрация: 23.03.2019 [жалоба]
#159  Колян Безмолвный   (Сегодня, 21:51)
  • -2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Федун ехай накуй!Ехай накуй,навсегда!
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
#158  Zoldaten   (Сегодня, 21:51)
  • +7
  •  (11)
Болеет за:
ЦСКА
SPV,
что подстилка обоссаная, дальше хрюкать будешь?
Регистрация: 13.04.2019 [жалоба]
#157  SPV  Bryansk (Сегодня, 21:50)
  • -8
  •  (14)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: CSKA-180505
А что тебе остается,дЭбил?!Тут не надо быть аналитиком чтобы понять что спам-дно,причем это продолжается уже 18 лет,Карл..

ну да, а цска великий клуп по твоей версии joy
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
#156  FCD 1923  Истра (Сегодня, 21:49)
  • +8
  •  (10)
Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
следующий матч Ростов проиграет, там судья не будет жалеть карточки и не назначать явные пенальти!

Какие-то убогие мысли. Какая тебе забота, что будет с Ростовом через неделю. За сегодня говори.
Регистрация: 19.10.2008 [жалоба]
#155  Blessing  Спб (Сегодня, 21:49)
  • +9
  •  (15)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Шмайхель
Бомжиная х.есоска ,конец изо рта не вынимала с 1984 года ,по 2007 год - отсюда вопрос:Сколько километров .уёв проглотила зинка ,за данный период времени ?

Если на спартак навесить все куи, которыми кроет его многомиллионная армия преданных болельщиков, то он будет похож на ёжика. Только образ, в километрах не считал, такую рулетку еще не изобрели.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#154  SergioV  Белгород (Сегодня, 21:47)
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Удивлюсь, если а лигу Европы попадём.
Клуб не живёт, а доживает (до продажи).
Пойду жечь чучело Федуна


--------------------
О-ле, о-ла, вперёд Спартак Москва! Красно-бе-лый, красно-бе-лый, красно-белый НА-ВСЕГ-ДА!
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
#153  fd65   (Сегодня, 21:47)
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Федун, продай Спартак...., и иди на . ...й
Регистрация: 3.12.2016 [жалоба]
#152  CSKA-180505  Североморск (Сегодня, 21:45)
  • +5
  •  (11)
online
Болеет за:
ЦСКА
Ждем стишка от "народного" стихокуеплета... laughing
Регистрация: 24.10.2007 [жалоба]
#151  zloy   (Сегодня, 21:45)
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Барселона»
kurynin60,
пример хоккейного спартака свидетельствует - может быть хуже
Регистрация: 5.09.2016 [жалоба]
#150  ДЯДЬКА   (Сегодня, 21:45)
  • +5
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: SPV
твои аргументы просто восхитительны,

Кукарекай дальше.
Регистрация: 15.05.2015 [жалоба]
#149  Шмайхель   (Сегодня, 21:45)
  • -10
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: пушкин
Поздравляю, и промолчу,
То есть по километражу отсосанных зинкой буёв,отчёта не будет ?


--------------------
ЛЧ - это нам не со всякими зенитами пинать, как во внутреннем первенстве ,там уровень другой.
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
#148  kuzz  Москва (Сегодня, 21:42)
  • -9
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
CSKA-180505,
Ты то, что здесь забыл чучело? Твоя команда на другой ветке, или как обычно просраться
Регистрация: 30.08.2009 [жалоба]
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