Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Оренбург
Ростов
Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Крылья Советов
Урал
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 22 36
6 Оренбург 23 32
7 Ростов 22 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
Сезон | Таблица | Календарь

Новости партнеров

Валерий Карпин: "Ростов" переиграл "Спартак" за счет забитых голов. Не забили – не выиграли бы

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин в эфире телеканала "Матч премьер" прокомментировал победу над "Спартаком" (2:!).

– За счет чего "Ростов" переиграл "Спартак"?

– За счет забитых голов. Не забили – не выиграли бы. За счет удачи, дисциплины. Все равно было очень тяжело.

– Почему у "Ростова" на большие команды всегда запредельный настрой?

– Чисто психологический момент. Вы любите говорить, что тренер настроил или настроил футболистов. Они не профессиональные футболисты, если их нужно настраивать на игры.
Теги: Карпин Ростов Спартак
Сегодня, 21:20
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
13
(5)
#13  Победоносный Зенит  Санкт-Петербург (Сегодня, 22:14)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Федуну по губам поводил smiley


--------------------
Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
#12  Sashass   (Сегодня, 22:04)
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Валера Кононову по губам поводил...и по лбу постучал
Регистрация: 23.03.2019 [жалоба]
#11  casabl   (Сегодня, 21:38)
  • +2
  •  (8)

Валера -красавчик. В прошлых статьях писали, что он на установке орёт, как недорезанный. Хорошо, что орёт. Зато команда бежит и понимает куда!
ЗЫ а что так, Шомуродов сраптаку не подошёл? странно....


--------------------
Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015 [жалоба]
#10  Corner  планета Земля (Сегодня, 21:37)
  • +7
  •  (7)
Болеет за:
«Ростов»
Валера лаконичен, но, чувствуется, так и распирает ))


--------------------
В спокойствии сила (с)
Регистрация: 21.05.2016 [жалоба]
#9  zloy   (Сегодня, 21:36)
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Барселона»
Odyssey,
его наработки, особенно в защите
Регистрация: 5.09.2016 [жалоба]
#8  P.V.  МОбл (Сегодня, 21:34)
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Spartacus1971,
Это ваш класс на сегодняшнийдень


--------------------
ЦСКА
Регистрация: 14.03.2008 [жалоба]
#7  ФКСМ_1922  Наш город - Ваша столица (Сегодня, 21:31)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Валера, с победой...


--------------------
Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
#6  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 21:30)
  • +5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Odyssey
Каррера тихо ржёт

почему тихо?
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#5  Realist2000   (Сегодня, 21:29)
  • +4
  •  (8)

Просто играла дисциплинированная КОМАНДА против набора игроков.
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
#4  Spartacus1971   (Сегодня, 21:27)
  • -1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Адекватно,Спартак по пустым воротам не может попасть,как так побеждать?
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
#3  Odyssey  Санкт-Петербург (Сегодня, 21:27)
  • +6
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Каррера тихо ржёт
Регистрация: 27.08.2008 [жалоба]
#2  какзайчонок  Москва (Сегодня, 21:23)
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Браво!
Регистрация: 15.03.2009 [жалоба]
#1  Серж1  Питер (Сегодня, 21:22)
  • +2
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
прелестно
Регистрация: 21.07.2011 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама