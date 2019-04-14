Валерий Карпин: "Ростов" переиграл "Спартак" за счет забитых голов. Не забили – не выиграли бы

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин в эфире телеканала "Матч премьер" прокомментировал победу над "Спартаком" (2:!).– За счет забитых голов. Не забили – не выиграли бы. За счет удачи, дисциплины. Все равно было очень тяжело.– Чисто психологический момент. Вы любите говорить, что тренер настроил или настроил футболистов. Они не профессиональные футболисты, если их нужно настраивать на игры.