Станислав Черчесов: Агузаров мой агент? Какой агент? Юрист!

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире программы "После футбола" на телеканале "Матч ТВ" сообщил, что Алан Агузаров не является его агентом."Как я реагирую? Реагирую спокойно, вы же видите. Какой агент? Юрист! Который мне помогает контракты составлять. Ю-рист! Агента у меня никогда не было и не будет, наверное", - сказал Черчесов.Ранее известный журналист Василий Уткин писал в своем телеграме, что Черчесов может влиять на игроков через Агузарова.