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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 22 36
6 Оренбург 23 32
7 Ростов 22 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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Станислав Черчесов: Агузаров мой агент? Какой агент? Юрист!

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире программы "После футбола" на телеканале "Матч ТВ" сообщил, что Алан Агузаров не является его агентом.

"Как я реагирую? Реагирую спокойно, вы же видите. Какой агент? Юрист! Который мне помогает контракты составлять. Ю-рист! Агента у меня никогда не было и не будет, наверное", - сказал Черчесов.

Ранее известный журналист Василий Уткин писал в своем телеграме, что Черчесов может влиять на игроков через Агузарова.
Теги: Черчесов Агузаров
Сегодня, 21:44
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#4  MIG  Piter (Сегодня, 22:40)
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online

Цитата: pivo69
Черчесов,что,людей за дебилов что ли считает?

на пару с Агузаровым.
Тот тоже "оказывает только юридические услуги молодым футболистам". При этом сам же неделей раньше в программе Арустамяна сказал, что у него 9 скаутов на работе, которые ищут таланты. Сборище писта6олов!
Скажу так: когда человеку нечего скрывать, он не станет юлить! Здесь же "на воре и шапка горит"!
Регистрация: 12.06.2008 [жалоба]
#3  pivo69  Германия (Сегодня, 21:50)
  • +4
  •  (6)

Который мне помогает контракты составлять. Ю-рист!

Как будто это не одно и тоже,свой человек...
Черчесов,что,людей за дебилов что ли считает?
Регистрация: 7.05.2010 [жалоба]
#2  Санитар для Кутарбы  Гагра (Сегодня, 21:49)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Динамо К»
Станислав Черчесов: Агузаров мой агент? Какой агент? Юрист!
smile Ну это типа- не товарищеская игра,а контрольная.
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
#1  zloy   (Сегодня, 21:49)
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Барселона»
ля ля
Регистрация: 5.09.2016 [жалоба]
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