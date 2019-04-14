Россия РПЛ 2018/19
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Станислав Черчесов: Агузаров мой агент? Какой агент? Юрист!
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире программы "После футбола" на телеканале "Матч ТВ" сообщил, что Алан Агузаров не является его агентом.
"Как я реагирую? Реагирую спокойно, вы же видите. Какой агент? Юрист! Который мне помогает контракты составлять. Ю-рист! Агента у меня никогда не было и не будет, наверное", - сказал Черчесов.
Ранее известный журналист Василий Уткин писал в своем телеграме, что Черчесов может влиять на игроков через Агузарова.
"Как я реагирую? Реагирую спокойно, вы же видите. Какой агент? Юрист! Который мне помогает контракты составлять. Ю-рист! Агента у меня никогда не было и не будет, наверное", - сказал Черчесов.
Ранее известный журналист Василий Уткин писал в своем телеграме, что Черчесов может влиять на игроков через Агузарова.
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