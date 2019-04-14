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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 22 36
6 Оренбург 23 32
7 Ростов 22 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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Новости партнеров

Валерий Карпин: "Ростов" поставил трамвай, автобус, поезд. И?

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал победу над "Спартаком" (2:1) в матче 23-го тура РПЛ.

- В первом тайме присутствовала нервозность и чересчур большое желание сыграть хорошо, из-за этого совершали ошибки на своей половине поля. Во втором тайме поговорили, успокоились и стало получше. По игре было тяжело. Нам нужно играть всегда так, как сегодня.

- Какие игровые коррективы были внесены во втором тайме?

- Я не буду об этом рассказывать, но корректировки были. Самое главное — команда стала играть спокойнее.

- Считаете игру своей команды автобусом?

- Мы поставили трамвай, автобус, поезд. И?

Sport24
Теги: Карпин Ростов
Сегодня, 22:02
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(3)
#3  XERX  - (Сегодня, 22:41)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Красава Валера!!!Но к сожалению нами руководят сбитые лётчики!!!(((
Я про федуна если что!!!
Регистрация: 23.05.2009 [жалоба]
#2  anonymous   (Сегодня, 22:08)
  • +5
  •  (7)

Валера в своём стиле, молодец
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#1  Sashass   (Сегодня, 22:07)
  • +5
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
- Мы поставили трамвай, автобус, поезд. И?
спортаг выеплИ!
Регистрация: 23.03.2019 [жалоба]
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