Валерий Карпин: "Ростов" поставил трамвай, автобус, поезд. И?

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал победу над "Спартаком" (2:1) в матче 23-го тура РПЛ.- В первом тайме присутствовала нервозность и чересчур большое желание сыграть хорошо, из-за этого совершали ошибки на своей половине поля. Во втором тайме поговорили, успокоились и стало получше. По игре было тяжело. Нам нужно играть всегда так, как сегодня.- Я не буду об этом рассказывать, но корректировки были. Самое главное — команда стала играть спокойнее.- Мы поставили трамвай, автобус, поезд. И?