Россия РПЛ 2018/19
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21:20
Валерий Карпин: "Ростов" переиграл "Спартак" за счет забитых голов. Не забили – не выиграли бы (13)
Валерий Карпин: "Ростов" переиграл "Спартак" за счет забитых голов. Не забили – не выиграли бы (13)
18:37
Сергей Семак: заслуженная победа (2)
Сергей Семак: заслуженная победа (2)
16:59
Евгений Марков: до матча были бы счастливы ничьей с "Краснодаром", но сейчас есть расстройство
Евгений Марков: до матча были бы счастливы ничьей с "Краснодаром", но сейчас есть расстройство
16:56
Антон Шунин: мы не "посыпались" после того, как забили. Просто "Краснодар" пошёл вперед большими силами (видео)
Антон Шунин: мы не "посыпались" после того, как забили. Просто "Краснодар" пошёл вперед большими силами (видео)
16:18
"Торино" и "Кальяри" сыграли вничью (1)
"Торино" и "Кальяри" сыграли вничью (1)
16:17
Мурад Мусаев: если игрок бьёт по воротам, и рука в неестественном положении, это пенальти (видео) (6)
Мурад Мусаев: если игрок бьёт по воротам, и рука в неестественном положении, это пенальти (видео) (6)
Валерий Карпин: "Ростов" поставил трамвай, автобус, поезд. И?
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал победу над "Спартаком" (2:1) в матче 23-го тура РПЛ.
- В первом тайме присутствовала нервозность и чересчур большое желание сыграть хорошо, из-за этого совершали ошибки на своей половине поля. Во втором тайме поговорили, успокоились и стало получше. По игре было тяжело. Нам нужно играть всегда так, как сегодня.
- Какие игровые коррективы были внесены во втором тайме?
- Я не буду об этом рассказывать, но корректировки были. Самое главное — команда стала играть спокойнее.
- Считаете игру своей команды автобусом?
- Мы поставили трамвай, автобус, поезд. И?
Sport24
- В первом тайме присутствовала нервозность и чересчур большое желание сыграть хорошо, из-за этого совершали ошибки на своей половине поля. Во втором тайме поговорили, успокоились и стало получше. По игре было тяжело. Нам нужно играть всегда так, как сегодня.
- Какие игровые коррективы были внесены во втором тайме?
- Я не буду об этом рассказывать, но корректировки были. Самое главное — команда стала играть спокойнее.
- Считаете игру своей команды автобусом?
- Мы поставили трамвай, автобус, поезд. И?
Sport24
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