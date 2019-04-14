Россия РПЛ 2018/19
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Олег Кононов: в чемпионство "Спартака" верю до конца
Главный тренер "Спартака" Олег Кононов после поражения от "Ростова" (1:2) в гостевом матче 23-го тура РПЛ заявил, что будет до конца верить в чемпионство.
— Наша реализация на данный момент не совсем хорошая. Мы это понимаем и работаем над этим. Трудно сказать, почему так происходит. Либо это нервозность, либо психология. Я могу сегодня похвалить команду за то, что они играли и пытались биться, когда надо было работать на пределе. Нам не хватает сыгранности в атаке, которая должна преодолевать сложные оборонительные редуты. В каждого из игроков я верю. В любом случае мы будем биться до конца в каждой игре. Последние два матча для нас — это большой стимул.
— Вы верите в игроков, а в чемпионство верите?
— Я верю до конца. Сейчас большой отрыв, но очень много игр сейчас лидеры проводят друг с другом. Наша задача набирать очки и не смотреть ни на кого. До последнего мы будем биться за то, чтобы быть на самом верху, но от нас будет мало что зависеть.
— Вы уже понимаете как сделать так, чтобы "Спартак" проводил два одинаковых тайма?
— Два тайма мы владели преимуществом, но так получилось, что соперник атаковал остро. В первом тайме нам удавалось пресечь их атаки, но во втором тайме не смогли подавить эти атаки вначале, а затем пропустили со стандартного положения. Ребята на тренировках работают хорошо, но есть определенное невезение в реализации.
— Вам не кажется, что Дениса Глушакова нужно было поменять раньше?
— У нас была проблема с Сальваторе Боккетти. Я немного опоздал с заменой, но проблема с Боккетти была. Было опасно выпускать другого игрока, так как если бы защитник получил травму, это было бы нехорошо. Я согласен с тем, что замену надо было делать раньше.
— В "Спартаке" сейчас есть игроки, которые способны хотя бы подавать, как это делает Роман Еременко?
— Игроки есть, но это частный вопрос, я бы не хотел это комментировать.
Sport24
— Наша реализация на данный момент не совсем хорошая. Мы это понимаем и работаем над этим. Трудно сказать, почему так происходит. Либо это нервозность, либо психология. Я могу сегодня похвалить команду за то, что они играли и пытались биться, когда надо было работать на пределе. Нам не хватает сыгранности в атаке, которая должна преодолевать сложные оборонительные редуты. В каждого из игроков я верю. В любом случае мы будем биться до конца в каждой игре. Последние два матча для нас — это большой стимул.
— Вы верите в игроков, а в чемпионство верите?
— Я верю до конца. Сейчас большой отрыв, но очень много игр сейчас лидеры проводят друг с другом. Наша задача набирать очки и не смотреть ни на кого. До последнего мы будем биться за то, чтобы быть на самом верху, но от нас будет мало что зависеть.
— Вы уже понимаете как сделать так, чтобы "Спартак" проводил два одинаковых тайма?
— Два тайма мы владели преимуществом, но так получилось, что соперник атаковал остро. В первом тайме нам удавалось пресечь их атаки, но во втором тайме не смогли подавить эти атаки вначале, а затем пропустили со стандартного положения. Ребята на тренировках работают хорошо, но есть определенное невезение в реализации.
— Вам не кажется, что Дениса Глушакова нужно было поменять раньше?
— У нас была проблема с Сальваторе Боккетти. Я немного опоздал с заменой, но проблема с Боккетти была. Было опасно выпускать другого игрока, так как если бы защитник получил травму, это было бы нехорошо. Я согласен с тем, что замену надо было делать раньше.
— В "Спартаке" сейчас есть игроки, которые способны хотя бы подавать, как это делает Роман Еременко?
— Игроки есть, но это частный вопрос, я бы не хотел это комментировать.
Sport24
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