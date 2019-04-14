Олег Кононов: в чемпионство "Спартака" верю до конца

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов после поражения от "Ростова" (1:2) в гостевом матче 23-го тура РПЛ заявил, что будет до конца верить в чемпионство.— Наша реализация на данный момент не совсем хорошая. Мы это понимаем и работаем над этим. Трудно сказать, почему так происходит. Либо это нервозность, либо психология. Я могу сегодня похвалить команду за то, что они играли и пытались биться, когда надо было работать на пределе. Нам не хватает сыгранности в атаке, которая должна преодолевать сложные оборонительные редуты. В каждого из игроков я верю. В любом случае мы будем биться до конца в каждой игре. Последние два матча для нас — это большой стимул.— Я верю до конца. Сейчас большой отрыв, но очень много игр сейчас лидеры проводят друг с другом. Наша задача набирать очки и не смотреть ни на кого. До последнего мы будем биться за то, чтобы быть на самом верху, но от нас будет мало что зависеть.— Два тайма мы владели преимуществом, но так получилось, что соперник атаковал остро. В первом тайме нам удавалось пресечь их атаки, но во втором тайме не смогли подавить эти атаки вначале, а затем пропустили со стандартного положения. Ребята на тренировках работают хорошо, но есть определенное невезение в реализации.— У нас была проблема с Сальваторе Боккетти. Я немного опоздал с заменой, но проблема с Боккетти была. Было опасно выпускать другого игрока, так как если бы защитник получил травму, это было бы нехорошо. Я согласен с тем, что замену надо было делать раньше.— Игроки есть, но это частный вопрос, я бы не хотел это комментировать.