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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 22 36
6 Оренбург 23 32
7 Ростов 22 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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Олег Кононов: в чемпионство "Спартака" верю до конца

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов после поражения от "Ростова" (1:2) в гостевом матче 23-го тура РПЛ заявил, что будет до конца верить в чемпионство.

— Наша реализация на данный момент не совсем хорошая. Мы это понимаем и работаем над этим. Трудно сказать, почему так происходит. Либо это нервозность, либо психология. Я могу сегодня похвалить команду за то, что они играли и пытались биться, когда надо было работать на пределе. Нам не хватает сыгранности в атаке, которая должна преодолевать сложные оборонительные редуты. В каждого из игроков я верю. В любом случае мы будем биться до конца в каждой игре. Последние два матча для нас — это большой стимул.

— Вы верите в игроков, а в чемпионство верите?

— Я верю до конца. Сейчас большой отрыв, но очень много игр сейчас лидеры проводят друг с другом. Наша задача набирать очки и не смотреть ни на кого. До последнего мы будем биться за то, чтобы быть на самом верху, но от нас будет мало что зависеть.

— Вы уже понимаете как сделать так, чтобы "Спартак" проводил два одинаковых тайма?

— Два тайма мы владели преимуществом, но так получилось, что соперник атаковал остро. В первом тайме нам удавалось пресечь их атаки, но во втором тайме не смогли подавить эти атаки вначале, а затем пропустили со стандартного положения. Ребята на тренировках работают хорошо, но есть определенное невезение в реализации.

— Вам не кажется, что Дениса Глушакова нужно было поменять раньше?

— У нас была проблема с Сальваторе Боккетти. Я немного опоздал с заменой, но проблема с Боккетти была. Было опасно выпускать другого игрока, так как если бы защитник получил травму, это было бы нехорошо. Я согласен с тем, что замену надо было делать раньше.

— В "Спартаке" сейчас есть игроки, которые способны хотя бы подавать, как это делает Роман Еременко?

— Игроки есть, но это частный вопрос, я бы не хотел это комментировать.

Sport24
Теги: Кононов Спартак
Сегодня, 22:17
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13
(0)
#13  ajax1012  Москва (Сегодня, 22:42)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Вот Федун... нашёл себе и нам клоуна!
Кто следующий?
Регистрация: 30.01.2019 [жалоба]
#12  Gor68  г.Чехов Московской обл. (Сегодня, 22:41)
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: RenarTickle
Интересно, а что здесь все немясные делают? Вас сюда звали? За своих болейте, а мы тут сами, без сопливых разберёмся.

Обрати внимание, кто обычно первым появляется на "неспартаковских" ветках. Получишь ответ на свой вопрос. wink
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
#11  CSKA-180505  Североморск (Сегодня, 22:38)
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Хде стеночки?!!Пока я вижу только четыре стены свинарника... laughing
Регистрация: 24.10.2007 [жалоба]
#10  RenarTickle  Москва (Сегодня, 22:35)
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Интересно, а что здесь все немясные делают? Вас сюда звали? За своих болейте, а мы тут сами, без сопливых разберёмся.
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
#9  VS1976  ЮФО (Сегодня, 22:34)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Что же интересно он курит???


--------------------
У казака вся жизнь-война,
В казачьем сердце страха нет!
Регистрация: 27.08.2007 [жалоба]
#8  gera1913  С-Петербург (Сегодня, 22:31)
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
в чемпионство "Спартака" верю до конца
Ну что же, вера хорошая вещь, но в данной ситуации вря дли поможет.
Регистрация: 10.11.2018 [жалоба]
#7  Александр Иванов  Санкт-Петербург (Сегодня, 22:25)
  • +7
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Отставание от лидера - 12 очков (4 тура по 3 очка). Туров осталось 7. А он оптимист
Регистрация: 8.11.2015 [жалоба]
#6  AndNow60  Карелия (Сегодня, 22:25)
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Или наивный, или идиот... Сказал бы по-мужски: чемпионом в этом сезоне не станем, но за ЛЧ поборемся. smirk


--------------------
Честь и совесть - превыше всего!
Регистрация: 25.01.2014 [жалоба]
#5  Sashass   (Сегодня, 22:25)
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
а кто ж не верит...спортаг- чимпиён!
Регистрация: 23.03.2019 [жалоба]
#4  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 22:23)
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Конец уже близко.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#3  zenit1970  Петербург (Сегодня, 22:21)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
smile
Регистрация: 6.03.2008 [жалоба]
#2  ВИКНИКСОР   (Сегодня, 22:20)
  • -1
  •  (5)

Какое счастье, что этот клоун ушел из тульского Арсенала в Спартак.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
#1  Zoldaten   (Сегодня, 22:19)
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
конский конец олежка ужо лососнул
Регистрация: 13.04.2019 [жалоба]
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