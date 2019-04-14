Олег Кононов: я готов к давлению и выдержу его

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов после поражения от "Ростова" (1:2) в гостевом матче 23-го тура РПЛ заявил, что готов к давлению, на которое на него оказывается.- Я готов к этому. Я выдержу это, так как давление на меня сильное после каждого матча, оно особенное. Мы должны побеждать, чтобы снизить это давление.