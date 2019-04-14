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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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Новости партнеров

Олег Кононов: я готов к давлению и выдержу его

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов после поражения от "Ростова" (1:2) в гостевом матче 23-го тура РПЛ заявил, что готов к давлению, на которое на него оказывается.

- Вы готовы выдерживать то давление, которое обрушится на вас?

- Я готов к этому. Я выдержу это, так как давление на меня сильное после каждого матча, оно особенное. Мы должны побеждать, чтобы снизить это давление.

Sport24
Теги: Кононов Спартак
Вчера, 23:26
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5
(4)
#5  Zoldaten   (Вчера, 23:53)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Пиджаку надавили во все дыхательно-пихательные, но он готов к давлению sunglasses
Регистрация: 13.04.2019 [жалоба]
#4  F.Totti.   (Вчера, 23:48)
  • -2
  •  (8)

пошел нах
Регистрация: 11.10.2018 [жалоба]
#3  CSKA-180505  Североморск (Вчера, 23:39)
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Ты что подводная лодка что-ли?... laughing
Регистрация: 24.10.2007 [жалоба]
#2  SPV  Bryansk (Вчера, 23:35)
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Пока только бла бла бла
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
#1  anonymous   (Вчера, 23:30)
  • 0
  •  (8)

надеемся Олег, что ты ещё сезона 3 хотя бы проработаешь!
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
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