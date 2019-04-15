Василий Уткин: иногда мне кажется, что Кононов просто не расслышал

Известный журналист Василий Уткин подшутил над главным тренером "Спартака" Олегом Кононовым.Красно-белые в 23-м туре чемпионата России в гостях проиграли "Ростову" - 1:2."Иногда мне кажется, что Кононов просто не расслышал. По-моему, он думал, что ему предлагали старт-ап", — написал Уткин в твиттере.