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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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Василий Уткин: иногда мне кажется, что Кононов просто не расслышал

Известный журналист Василий Уткин подшутил над главным тренером "Спартака" Олегом Кононовым.

Красно-белые в 23-м туре чемпионата России в гостях проиграли "Ростову" - 1:2.

"Иногда мне кажется, что Кононов просто не расслышал. По-моему, он думал, что ему предлагали старт-ап", — написал Уткин в твиттере.
Теги: Уткин Кононов Спартак
Сегодня, 04:07
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#1  Дель Пьеро  Дель Пьеро (Сегодня, 05:31)
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online
Болеет за:
«Ювентус»
Тут не до шуток! Спартак опять проиграл. Надо половину команды выгонять.
Регистрация: 22.01.2019 [жалоба]
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