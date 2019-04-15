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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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Валерий Карпин: обыграй мы "Уфу" и "Енисей", были бы в двойке-тройке

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал победу над "Спартаком" (2:1) в матче 23-го тура чемпионата России.

- Вы дважды обыграли в этом сезоне "Спартак" Есть чувство профессионального удовлетворения?

- Нет никакого удовлетворения. Если бы мы обыгрывали "Уфу", "Крылья Советов" и "Енисей", тогда было бы удовлетворение. А три очка в матче со "Спартаком" - такие же, как и в матче с "Уфой".

- Теперь отставание от "Спартака" - одно очко. Есть желание зацепиться за пятерку?

- Желаение было и до этой игры. Обыграй мы "Уфу", "Енисей".... Сейчас это, конечно, ни о чем разговор, но это наши потери очков. Не потому, что соперники хорошо играли, а потому, что мы плохо. Выиграй эти матчи - и сейчас бы говорили не про пятерку, а про тройку или даже двойку. У меня мысли уже в Оренбурге. Как бы не было такого матча, как с "Уфой".

- Осенью вы говорили, что первоочередная задача не вылететь. Сейчас уже 35 очков, можно думать о чем-то следующем?

- Ну, значит, теперь можно дальше думать. Вот как вы говорите - о пятерке.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Ростов Карпин Спартак Уфа Енисей
Сегодня, 04:33
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