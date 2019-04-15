Валерий Карпин: обыграй мы "Уфу" и "Енисей", были бы в двойке-тройке

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал победу над "Спартаком" (2:1) в матче 23-го тура чемпионата России.- Нет никакого удовлетворения. Если бы мы обыгрывали "Уфу", "Крылья Советов" и "Енисей", тогда было бы удовлетворение. А три очка в матче со "Спартаком" - такие же, как и в матче с "Уфой".- Желаение было и до этой игры. Обыграй мы "Уфу", "Енисей".... Сейчас это, конечно, ни о чем разговор, но это наши потери очков. Не потому, что соперники хорошо играли, а потому, что мы плохо. Выиграй эти матчи - и сейчас бы говорили не про пятерку, а про тройку или даже двойку. У меня мысли уже в Оренбурге. Как бы не было такого матча, как с "Уфой".- Ну, значит, теперь можно дальше думать. Вот как вы говорите - о пятерке.