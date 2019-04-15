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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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Президент "Ростова": Кокорин и Мамаев еще могут принести пользу

Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц поделился мнением о ситуации, в которой оказались нападающий "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, с октября 2018 года находящиеся под стражей в СИЗО "Бутырка".

"Допускаю ли, что Мамаев окажется в "Ростове"? Я не допускаю, что он окажется здесь. Но я знаю, что "Ростов" хорошо реанимирует футболистов, у нас ребята перезапускают карьеры и развиваются. Преждевременно ставить крест на карьерах Кокорина и Мамаева, у них еще все впереди. Не знаю, как сложится с судами, но они еще могут принести пользу", — сказал Арутюнянц в программе "Инсайдеры" на телеканале "Матч Премьер".

Sport24
Теги: Кокорин Мамаев Ростов
Сегодня, 04:50
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