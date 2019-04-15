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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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Валерий Карпин повторил достижение Слуцкого

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин стал первым тренером за последние три года, кто смог дважды обыграть "Спартак" в одном чемпионате России.

В воскресенье дончане победили на своем поле со счетом 2:1 в 23-м туре РПЛ, в первом круге взяли верх в Москве за счет гола Зуева (1:0).

В последний раз двойную победу над красно-белыми в одном чемпионате оформил Леонид Слуцкий, который в сезоне-2015/16 вместе с ЦСКА так же нанес "Спартаку" два поражения с минимальным перевесом – 2:1 и 1:0

"Спорт-Экспресс"
Теги: Слуцкий Карпин Ростов Спартак
Сегодня, 05:34
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