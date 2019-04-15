Валерий Карпин повторил достижение Слуцкого

Россия РПЛ 2018/19
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Вчера, 23:44
"Валенсия" с Черышевым обыграла "Леванте"
"Валенсия" с Черышевым обыграла "Леванте"
Вчера, 23:26
Олег Кононов: я готов к давлению и выдержу его (8)
Олег Кононов: я готов к давлению и выдержу его (8)
Вчера, 23:17
Сердар Азмун повторил личный рекорд (1)
Сердар Азмун повторил личный рекорд (1)
Вчера, 22:28
Станислав Черчесов: общался ли с руководством "Спартака" после увольнения Карреры? Нет!
Станислав Черчесов: общался ли с руководством "Спартака" после увольнения Карреры? Нет!
Вчера, 22:21
"Красно-белые" больше не ходоки за чемпионством. ВАЛЕРИЙская сталь оказалась крепче (3)
"Красно-белые" больше не ходоки за чемпионством. ВАЛЕРИЙская сталь оказалась крепче (3)
Вчера, 22:19
Валерий Рейнгольд: какая Лига чемпионов? В этом турнире такому "Спартаку" делать нечего (14)
Валерий Рейнгольд: какая Лига чемпионов? В этом турнире такому "Спартаку" делать нечего (14)
Вчера, 22:17
Олег Кононов: в чемпионство "Спартака" верю до конца (32)
Олег Кононов: в чемпионство "Спартака" верю до конца (32)
Вчера, 22:02
Валерий Карпин: "Ростов" поставил трамвай, автобус, поезд. И? (5)
Валерий Карпин: "Ростов" поставил трамвай, автобус, поезд. И? (5)
Вчера, 21:44
Станислав Черчесов: Агузаров мой агент? Какой агент? Юрист! (4)
Станислав Черчесов: Агузаров мой агент? Какой агент? Юрист! (4)
Вчера, 21:38
Новые спортивные и развлекательные объекты появятся возле стадиона "Нижний Новгород" (1)
Новые спортивные и развлекательные объекты появятся возле стадиона "Нижний Новгород" (1)
Вчера, 21:20
Валерий Карпин: "Ростов" переиграл "Спартак" за счет забитых голов. Не забили – не выиграли бы (14)
Валерий Карпин: "Ростов" переиграл "Спартак" за счет забитых голов. Не забили – не выиграли бы (14)
Вчера, 21:09
"Наполи" обыграл "Кьево" в матче чемпионата Италии
"Наполи" обыграл "Кьево" в матче чемпионата Италии
Вчера, 20:54
"Спартак" потерпел поражение от "Ростова" (184)
"Спартак" потерпел поражение от "Ростова" (184)
Вчера, 20:26
"Ливерпуль" уверенно обыграл "Челси" и вернулся на первое место (3)
"Ливерпуль" уверенно обыграл "Челси" и вернулся на первое место (3)
Вчера, 20:19
"Витесс" Слуцкого сыграл вничью с "Утрехтом"
"Витесс" Слуцкого сыграл вничью с "Утрехтом"
Вчера, 20:19
"Сент-Этьен" разгромил "Бордо"
"Сент-Этьен" разгромил "Бордо"
Вчера, 20:16
Магомед Адиев: "Зенит" смял "Анжи" быстрыми голами
Магомед Адиев: "Зенит" смял "Анжи" быстрыми голами
Вчера, 19:54
Бранислав Иванович: все в руках "Зенита", только мы сами можем упустить чемпионство (1)
Бранислав Иванович: все в руках "Зенита", только мы сами можем упустить чемпионство (1)
Вчера, 19:39
"Реал Сосьедад" и "Эйбар" сыграли вничью
"Реал Сосьедад" и "Эйбар" сыграли вничью
Вчера, 19:21
Магомед Адиев: игроков "Анжи" кормят завтраками, но ничего не делается. Срывы наступят (4)
Магомед Адиев: игроков "Анжи" кормят завтраками, но ничего не делается. Срывы наступят (4)
Вчера, 19:03
Сергей Семак: возможно, Дзюбе нужен гол для большей уверенности. Но он полезен команде (14)
Сергей Семак: возможно, Дзюбе нужен гол для большей уверенности. Но он полезен команде (14)
Вчера, 18:37
Сергей Семак: заслуженная победа (2)
Сергей Семак: заслуженная победа (2)
Вчера, 18:22
"Зенит" со счетом 5:0 разгромил "Анжи" (66)
"Зенит" со счетом 5:0 разгромил "Анжи" (66)
Вчера, 18:09
"Манчестер Сити" в гостях победил "Кристал Пэлас"
"Манчестер Сити" в гостях победил "Кристал Пэлас"
Вчера, 17:52
"Ростов" объявил состав на матч со "Спартаком" (13)
"Ростов" объявил состав на матч со "Спартаком" (13)
Вчера, 17:51
Глушаков и Жиго - в старте "Спартака" на матч с "Ростовом" (10)
Глушаков и Жиго - в старте "Спартака" на матч с "Ростовом" (10)
Вчера, 16:59
Евгений Марков: до матча были бы счастливы ничьей с "Краснодаром", но сейчас есть расстройство
Евгений Марков: до матча были бы счастливы ничьей с "Краснодаром", но сейчас есть расстройство
Вчера, 16:56
Антон Шунин: мы не "посыпались" после того, как забили. Просто "Краснодар" пошёл вперед большими силами (видео)
Антон Шунин: мы не "посыпались" после того, как забили. Просто "Краснодар" пошёл вперед большими силами (видео)
Вчера, 16:45
Жоаозиньо возглавил рейтинг лучших ассистентов РПЛ
Жоаозиньо возглавил рейтинг лучших ассистентов РПЛ
Вчера, 16:18
"Торино" и "Кальяри" сыграли вничью (1)
"Торино" и "Кальяри" сыграли вничью (1)
Валерий Карпин повторил достижение Слуцкого
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин стал первым тренером за последние три года, кто смог дважды обыграть "Спартак" в одном чемпионате России.
В воскресенье дончане победили на своем поле со счетом 2:1 в 23-м туре РПЛ, в первом круге взяли верх в Москве за счет гола Зуева (1:0).
В последний раз двойную победу над красно-белыми в одном чемпионате оформил Леонид Слуцкий, который в сезоне-2015/16 вместе с ЦСКА так же нанес "Спартаку" два поражения с минимальным перевесом – 2:1 и 1:0
"Спорт-Экспресс"
В воскресенье дончане победили на своем поле со счетом 2:1 в 23-м туре РПЛ, в первом круге взяли верх в Москве за счет гола Зуева (1:0).
В последний раз двойную победу над красно-белыми в одном чемпионате оформил Леонид Слуцкий, который в сезоне-2015/16 вместе с ЦСКА так же нанес "Спартаку" два поражения с минимальным перевесом – 2:1 и 1:0
"Спорт-Экспресс"
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