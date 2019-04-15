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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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Новости партнеров

Олег Кононов: когда в основной состав вернется Гулиев? Посмотрим

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов после поражения от "Ростова" (1:2) в гостевом матче 23-го тура РПЛ ответил на вопрос о том, когда в основной состав вернется полузащитник красно-белых Аяз Гулиев, который был отправлен в дубль после того, как сломал нос американцу в дорожном конфликте.

"Когда в основной состав вернется Аяз Гулиев? Посмотрим. На данный момент он оштрафован и не играл именно из-за этого случая. На следующей неделе будем смотреть, в каком состоянии он находится, и будем с ним говорить", - цитирует Кононова Sport24.
Теги: Спартак Ростов Гулиев Кононов
Сегодня, 05:56
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#4  Graf  г. Москва (Сегодня, 07:41)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Visio
О чем с ним говорить?


Как о чем?! Насколько виртуозно он владеет стулом...
Регистрация: 16.01.2006 [жалоба]
#3  topdon  Ростов- на- Дону (Сегодня, 07:10)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Ростов»
"Когда в основной состав вернется Аяз Гулиев? Посмотрим.

Господи, но каким идиотом надо быть, чтобы вообще ставить этого недоноска в состав такого клуба?
Регистрация: 6.07.2013 [жалоба]
#2  кочегар  Кубань (Сегодня, 07:07)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
после отсидки
Регистрация: 13.04.2008 [жалоба]
#1  Visio  Санкт-Петербург (Сегодня, 06:31)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
О чем с ним говорить?
Регистрация: 17.05.2015 [жалоба]
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