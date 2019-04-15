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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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Официант "Кофемании": какая польза от тюрьмы? Пусть Кокорин и Мамаев дают мастер-классы

Свидетель Илья Павлов, который работал официантом в "Кофемании" в тот день, когда в ресторане произошел конфликт компании Александра Кокорина и Павла Мамаева с главой департамента Минпромторга Денисом Паком, поделился мнением о том, какое наказание должны понести футболисты.

— Когда все началось, лично вы пытались как-то предотвратить драку?

— Нет, вся эта ситуация казалась мне комичной. Это были хаотичные действия. Каждый оступается. Как муж и отец двух детей, я желаю Алане Мамаевой и Дарье Кокориной только терпения. Они молодцы, терпят такие события. Мы забываем, как Кокорин забивал на чемпионате мира… Кокорин и Мамаев признают, что не правы. Ни на одном слушании они не говорили, что не виноваты. Но должна быть соизмеримость.

— На ваш взгляд, какого наказания они заслуживают?

— У нас сейчас пик футбола после чемпионата мира. Пускай они занимаются детско-юношеским футболом, пускай показывают ребятам мастер-классы. Их карьеры подходят к концу, они могут это развивать. Это будет соизмеримо, будет польза. А какая польза будет от тюрьмы за хулиганство? Какое хулиганство?!

— Главное, чтобы эти мастер-классы касались футбола, а не того, за чем мы наблюдали в последнее время.

— Да, футбола и общественных работ.

Sport24
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 07:04
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(1)
#4  Vlad-ОБЖ 66  ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 07:38)
  • +1
  •  (1)

Пусть деревья валят!
И Гулиева туда же!


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
#3  yuri  спб (Сегодня, 07:34)
  • +1
  •  (1)

Млять моралисты чертовы.Их не стулом надо ипошить а деревянным столом.
ГРУСТЬ И ТОСКА


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#2  Колян Безмолвный   (Сегодня, 07:33)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Такой наивный.Да,сейчас вот они разбежались и стали давать мастер классы smile
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
#1  Graf  г. Москва (Сегодня, 07:31)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
А чего, мысль интересная... Пусть научат аудиторию стулом бить, а в качестве реквизита этого официанта и используют!
Регистрация: 16.01.2006 [жалоба]
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