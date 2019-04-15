Президент "Ростова" раскрыл бюджет клуба

Россия РПЛ 2018/19
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09:32
"Манчестер Сити" стал первым клубом из топ-5 европейских чемпионатов, забившим 150 голов за сезон
"Манчестер Сити" стал первым клубом из топ-5 европейских чемпионатов, забившим 150 голов за сезон
09:27
Президент "Торино": если вы удаляете игрока за ругательство, то всегда будете заканчивать матч с десятью футболистами
Президент "Торино": если вы удаляете игрока за ругательство, то всегда будете заканчивать матч с десятью футболистами
Вчера, 23:44
"Валенсия" с Черышевым обыграла "Леванте"
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Сердар Азмун повторил личный рекорд (1)
Сердар Азмун повторил личный рекорд (1)
Вчера, 22:28
Станислав Черчесов: общался ли с руководством "Спартака" после увольнения Карреры? Нет!
Станислав Черчесов: общался ли с руководством "Спартака" после увольнения Карреры? Нет!
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"Красно-белые" больше не ходоки за чемпионством. ВАЛЕРИЙская сталь оказалась крепче (6)
"Красно-белые" больше не ходоки за чемпионством. ВАЛЕРИЙская сталь оказалась крепче (6)
Вчера, 22:19
Валерий Рейнгольд: какая Лига чемпионов? В этом турнире такому "Спартаку" делать нечего (15)
Валерий Рейнгольд: какая Лига чемпионов? В этом турнире такому "Спартаку" делать нечего (15)
Вчера, 22:17
Олег Кононов: в чемпионство "Спартака" верю до конца (35)
Олег Кононов: в чемпионство "Спартака" верю до конца (35)
Вчера, 22:02
Валерий Карпин: "Ростов" поставил трамвай, автобус, поезд. И? (7)
Валерий Карпин: "Ростов" поставил трамвай, автобус, поезд. И? (7)
Вчера, 21:44
Станислав Черчесов: Агузаров мой агент? Какой агент? Юрист! (4)
Станислав Черчесов: Агузаров мой агент? Какой агент? Юрист! (4)
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Новые спортивные и развлекательные объекты появятся возле стадиона "Нижний Новгород" (1)
Новые спортивные и развлекательные объекты появятся возле стадиона "Нижний Новгород" (1)
Вчера, 21:20
Валерий Карпин: "Ростов" переиграл "Спартак" за счет забитых голов. Не забили – не выиграли бы (14)
Валерий Карпин: "Ростов" переиграл "Спартак" за счет забитых голов. Не забили – не выиграли бы (14)
Вчера, 21:09
"Наполи" обыграл "Кьево" в матче чемпионата Италии
"Наполи" обыграл "Кьево" в матче чемпионата Италии
Вчера, 20:54
"Спартак" потерпел поражение от "Ростова" (186)
"Спартак" потерпел поражение от "Ростова" (186)
Вчера, 20:26
"Ливерпуль" уверенно обыграл "Челси" и вернулся на первое место (3)
"Ливерпуль" уверенно обыграл "Челси" и вернулся на первое место (3)
Вчера, 20:19
"Витесс" Слуцкого сыграл вничью с "Утрехтом"
"Витесс" Слуцкого сыграл вничью с "Утрехтом"
Вчера, 20:19
"Сент-Этьен" разгромил "Бордо"
"Сент-Этьен" разгромил "Бордо"
Вчера, 20:16
Магомед Адиев: "Зенит" смял "Анжи" быстрыми голами
Магомед Адиев: "Зенит" смял "Анжи" быстрыми голами
Вчера, 19:54
Бранислав Иванович: все в руках "Зенита", только мы сами можем упустить чемпионство (1)
Бранислав Иванович: все в руках "Зенита", только мы сами можем упустить чемпионство (1)
Вчера, 19:39
"Реал Сосьедад" и "Эйбар" сыграли вничью
"Реал Сосьедад" и "Эйбар" сыграли вничью
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Магомед Адиев: игроков "Анжи" кормят завтраками, но ничего не делается. Срывы наступят (4)
Магомед Адиев: игроков "Анжи" кормят завтраками, но ничего не делается. Срывы наступят (4)
Вчера, 19:03
Сергей Семак: возможно, Дзюбе нужен гол для большей уверенности. Но он полезен команде (15)
Сергей Семак: возможно, Дзюбе нужен гол для большей уверенности. Но он полезен команде (15)
Президент "Ростова" раскрыл бюджет клуба
Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц назвал примерный бюджет дончан.
"Настолько раздуты бюджеты российских клубов? Мне тяжело говорить за другие команды. В "Ростове" мы могли бы тратить меньше, но тогда нам было сложно соответствовать амбициям по участию в Лиге чемпионов и Лиге Европы. С маленьким бюджетом сложно конкурировать в российском чемпионате.
Будет ли увеличение бюджета "Ростова" ? Будет увеличение эффективности использования средств. На сегодняшний день бюджет «Ростова» более двух миллиардов рублей. 30-40 процентов от бюджета — это погашение старых задолженностей. Практические все долги мы погасили", - сказал Арутюнянц в эфире Матч ТВ.
"Настолько раздуты бюджеты российских клубов? Мне тяжело говорить за другие команды. В "Ростове" мы могли бы тратить меньше, но тогда нам было сложно соответствовать амбициям по участию в Лиге чемпионов и Лиге Европы. С маленьким бюджетом сложно конкурировать в российском чемпионате.
Будет ли увеличение бюджета "Ростова" ? Будет увеличение эффективности использования средств. На сегодняшний день бюджет «Ростова» более двух миллиардов рублей. 30-40 процентов от бюджета — это погашение старых задолженностей. Практические все долги мы погасили", - сказал Арутюнянц в эфире Матч ТВ.
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