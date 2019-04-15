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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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Президент "Ростова" раскрыл бюджет клуба

Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц назвал примерный бюджет дончан.

"Настолько раздуты бюджеты российских клубов? Мне тяжело говорить за другие команды. В "Ростове" мы могли бы тратить меньше, но тогда нам было сложно соответствовать амбициям по участию в Лиге чемпионов и Лиге Европы. С маленьким бюджетом сложно конкурировать в российском чемпионате.

Будет ли увеличение бюджета "Ростова" ? Будет увеличение эффективности использования средств. На сегодняшний день бюджет «Ростова» более двух миллиардов рублей. 30-40 процентов от бюджета — это погашение старых задолженностей. Практические все долги мы погасили", - сказал Арутюнянц в эфире Матч ТВ.
Теги: Ростов
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#2  СМЭУ  СССР (Сегодня, 09:07)
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Болеет за:
«Сибирь»
Президент "Ростова" раскрыл бюджет клуба... более двух миллиардов рублей.

Только бы не из бюджета области. Не дай Бог.
Регистрация: 31.07.2015 [жалоба]
#1  kurynin60  г. Курск (Сегодня, 09:01)
  • -2
  •  (2)

30 млн. евро это мало для клуба с амбициями, мечтающего стать чемпионом России.
Наивно надеяться с нашим продажными судьями, чиновниками и админресурсами конебомжейлохомотов. Они никогда не допустят к чемпионству периферийную Россию - не Ростов, не Краснодар..Уже подбирались к чемпионству Краснодар с Ростовоми что7. Не пустили и никогда не пустят..
Регистрация: 2.10.2018 [жалоба]
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