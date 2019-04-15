Президент "Ростова" раскрыл бюджет клуба

Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц назвал примерный бюджет дончан."Настолько раздуты бюджеты российских клубов? Мне тяжело говорить за другие команды. В "Ростове" мы могли бы тратить меньше, но тогда нам было сложно соответствовать амбициям по участию в Лиге чемпионов и Лиге Европы. С маленьким бюджетом сложно конкурировать в российском чемпионате.Будет ли увеличение бюджета "Ростова" ? Будет увеличение эффективности использования средств. На сегодняшний день бюджет «Ростова» более двух миллиардов рублей. 30-40 процентов от бюджета — это погашение старых задолженностей. Практические все долги мы погасили", - сказал Арутюнянц в эфире Матч ТВ.