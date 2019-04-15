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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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Новости партнеров

Валерий Карпин: зимой у меня были конкретные предложения, но я не мог кинуть "Ростов"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин рассказал, что зимой у него были предложения от других клубов, однако он не захотел покидать дончан.

"Были предложения об уходе, но я не мог кинуть руководство и команду на полпути. Уходить в середине сезона неправильно по отношению ко всем. Я общался со всеми, но решение было совместным. Решающего слова не было. Я просто не хотел покидать "Ростов". Что мне тут нравится? Одно из самых главных условий — это комфортные условия работы и с футболистами, и с руководством. Они делают все возможное, чтобы клуб мог ставить амбициозные задачи. У игроков хорошие условия жизни. Ростов — комфортный город. Руководство постепенно ставит задачи быть в числе лидеров.

На сегодняшний день не думаю о других клубах. Не хочу, не могу и не буду этого делать. По контракту еще 3 года. Экономическая стабильность клуба? Лучше спросить президента. Зарплата вовремя, но какая она? Конкурировать с большими командами можно. Но обычно команда с большим количеством денег находится выше. Не было ситуаций, чтобы мы с руководством спорили и не находили общих решений. Они все живут командой, не надо ничего разжевывать. Все все видят", — цитирует Карпина "Матч ТВ".
Теги: Карпин Ростов
Сегодня, 08:54
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8
(3)
#8  valerman40  я уже у тебя за спиной (Сегодня, 10:34)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Misha Hetfild
Цитата: valerman40
пистит как дышит. кроме сельпо он никому не нужен. мотиватор хренов. команда играет ровно так же как научил Бердыев.

verhdon27,
деньги Савиди на академию выделит? или у вас свой Магнит откроется?

Завидуешь , мутак ? smile Ты ж на него молился когда он Спартак тренировал ! wink
Эх , свиньи !

за мутака ответишь шлюшка ростовская. карпик для меня всегда был и будет физрук. пшел нах-й сучоныш
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
#7  Misha Hetfild  сто первый километр (Сегодня, 10:29)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: valerman40
пистит как дышит. кроме сельпо он никому не нужен. мотиватор хренов. команда играет ровно так же как научил Бердыев.

verhdon27,
деньги Савиди на академию выделит? или у вас свой Магнит откроется?

Завидуешь , мутак ? smile Ты ж на него молился когда он Спартак тренировал ! wink
Эх , свиньи !
Регистрация: 24.09.2018 [жалоба]
#6  МАРТ  тюмень (Сегодня, 10:00)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: AndNow60
Молодец! Не то что тренеришка Кононов. smirk

вот почему ты такой, а , чухня?...назови хоть одного чухонца, работающим в ПФЛ и ФНЛ?..

марш на свалку...истории.. wink
Регистрация: 6.09.2013 [жалоба]
#5  valerman40  я уже у тебя за спиной (Сегодня, 09:59)
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
пистит как дышит. кроме сельпо он никому не нужен. мотиватор хренов. команда играет ровно так же как научил Бердыев.

verhdon27,
деньги Савиди на академию выделит? или у вас свой Магнит откроется?
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
#4  verhdon27  ст. Казанская (Сегодня, 09:27)
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Ростов»
"....По контракту еще 3 года...."

В ближайшие 3 года надеюсь начнет уже работу академия ФК Ростов. Нужно растить свои кадры, как это делают в Краснодаре.
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
#3  finist19   (Сегодня, 09:17)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Ну и хорошо!
Регистрация: 21.02.2019 [жалоба]
#2  AndNow60  Карелия (Сегодня, 09:15)
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Молодец! Не то что тренеришка Кононов. smirk


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Честь и совесть - превыше всего!
Регистрация: 25.01.2014 [жалоба]
#1  Робсон   (Сегодня, 08:57)
  • +5
  •  (7)

Валера , молодец.
Только у Федуна он сбитый лётчик
Регистрация: 1.04.2019 [жалоба]
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