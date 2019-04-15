Россия РПЛ 2018/19
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Валерий Карпин: зимой у меня были конкретные предложения, но я не мог кинуть "Ростов"
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин рассказал, что зимой у него были предложения от других клубов, однако он не захотел покидать дончан.
"Были предложения об уходе, но я не мог кинуть руководство и команду на полпути. Уходить в середине сезона неправильно по отношению ко всем. Я общался со всеми, но решение было совместным. Решающего слова не было. Я просто не хотел покидать "Ростов". Что мне тут нравится? Одно из самых главных условий — это комфортные условия работы и с футболистами, и с руководством. Они делают все возможное, чтобы клуб мог ставить амбициозные задачи. У игроков хорошие условия жизни. Ростов — комфортный город. Руководство постепенно ставит задачи быть в числе лидеров.
На сегодняшний день не думаю о других клубах. Не хочу, не могу и не буду этого делать. По контракту еще 3 года. Экономическая стабильность клуба? Лучше спросить президента. Зарплата вовремя, но какая она? Конкурировать с большими командами можно. Но обычно команда с большим количеством денег находится выше. Не было ситуаций, чтобы мы с руководством спорили и не находили общих решений. Они все живут командой, не надо ничего разжевывать. Все все видят", — цитирует Карпина "Матч ТВ".
"Были предложения об уходе, но я не мог кинуть руководство и команду на полпути. Уходить в середине сезона неправильно по отношению ко всем. Я общался со всеми, но решение было совместным. Решающего слова не было. Я просто не хотел покидать "Ростов". Что мне тут нравится? Одно из самых главных условий — это комфортные условия работы и с футболистами, и с руководством. Они делают все возможное, чтобы клуб мог ставить амбициозные задачи. У игроков хорошие условия жизни. Ростов — комфортный город. Руководство постепенно ставит задачи быть в числе лидеров.
На сегодняшний день не думаю о других клубах. Не хочу, не могу и не буду этого делать. По контракту еще 3 года. Экономическая стабильность клуба? Лучше спросить президента. Зарплата вовремя, но какая она? Конкурировать с большими командами можно. Но обычно команда с большим количеством денег находится выше. Не было ситуаций, чтобы мы с руководством спорили и не находили общих решений. Они все живут командой, не надо ничего разжевывать. Все все видят", — цитирует Карпина "Матч ТВ".
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