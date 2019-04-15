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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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Александр Бубнов: задачу попасть в ЛЧ "Спартак" не выполнит, не говоря уже о чемпионстве

Бывший игрок "Спартака" Александр Бубнов прокомментировал победу "Ростова" над красно-белыми (2:1) в 23-м туре РПЛ.

"Матч был равный, разве что во втором тайме небольшое преимущество было на стороне "Ростова". Нужно отметить, что команда Валерия Карпина после поражения от "Уфы" перестроилась, вышла в непривычном сочетании. Но при этом структура игры ростовчан со времен Курбана Бердыева практически не меняется.

В отношении "Спартака" на сегодняшний день можно сказать только одно — задачу попасть в Лигу чемпионов он не выполнит. О чемпионстве и вовсе говорить уже не приходится. Не жду, что красно-белым удастся исправить ситуацию за столь короткий период — слишком много очков потеряно. Возможно, рано делать глубокие выводы относительно Олега Кононова, но не исключаю, что его работа будет оценена неудовлетворительно. Он пытается перестроить команду, но по ходу дистанции сделать это крайне сложно.

У "Ростова" же появился неплохой шанс попасть в первую пятерку, если он впредь будет меньше терять очки. В то же время по игре хозяева не превзошли москвичей, и не стал бы говорить, что Карпин переиграл Кононова. По количеству моментов "Спартак" точно не уступил ростовчанам", — приводит слова Бубнова Sportbox.
Теги: Спартак Ростов Бубнов
Сегодня, 09:15
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5
(5)
#5  valerman40  я уже у тебя за спиной (Сегодня, 10:32)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: MAG554
Цитата: valerman40
это штучный товар и никакой Глушенков с Игнатовым эту роль не потянут. Они в ФНЛ не блещут, а здесь и подавно им нечего делать.

Но когда на этой позиции сегодняшний Глушаков играет. Смотреть тяжко. Еще доверили стандарты исполнять... no comments

согласен, Сервант днище. Пердун не хочет раскошеливаться. Один хрен не в этом, так в следующем году продаст команду.
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
#4  MAG554  UdSSR (Сегодня, 10:03)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: valerman40
это штучный товар и никакой Глушенков с Игнатовым эту роль не потянут. Они в ФНЛ не блещут, а здесь и подавно им нечего делать.

Но когда на этой позиции сегодняшний Глушаков играет. Смотреть тяжко. Еще доверили стандарты исполнять... no comments
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
#3  valerman40  я уже у тебя за спиной (Сегодня, 09:57)
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: MAG554
Полузащитник нужен, с мозгами, готовый дать хороший пас. Может пора уже Игнатова на эту роль использовать или Глушенкова.

MAG554,
это штучный товар и никакой Глушенков с Игнатовым эту роль не потянут. Они в ФНЛ не блещут, а здесь и подавно им нечего делать.
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
#2  MAG554  UdSSR (Сегодня, 09:37)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Полузащитник нужен, с мозгами, готовый дать хороший пас. Может пора уже Игнатова на эту роль использовать или Глушенкова.
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
#1  Серж1  Питер (Сегодня, 09:25)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
ну в чемпионство мясных,я думаю даже сами поросята не питают иллюзии.а вот кто реально будет претендовать пожалуй следующий тур покажет
Регистрация: 21.07.2011 [жалоба]
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