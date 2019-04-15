Россия РПЛ 2018/19
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Александр Бубнов: задачу попасть в ЛЧ "Спартак" не выполнит, не говоря уже о чемпионстве
Бывший игрок "Спартака" Александр Бубнов прокомментировал победу "Ростова" над красно-белыми (2:1) в 23-м туре РПЛ.
"Матч был равный, разве что во втором тайме небольшое преимущество было на стороне "Ростова". Нужно отметить, что команда Валерия Карпина после поражения от "Уфы" перестроилась, вышла в непривычном сочетании. Но при этом структура игры ростовчан со времен Курбана Бердыева практически не меняется.
В отношении "Спартака" на сегодняшний день можно сказать только одно — задачу попасть в Лигу чемпионов он не выполнит. О чемпионстве и вовсе говорить уже не приходится. Не жду, что красно-белым удастся исправить ситуацию за столь короткий период — слишком много очков потеряно. Возможно, рано делать глубокие выводы относительно Олега Кононова, но не исключаю, что его работа будет оценена неудовлетворительно. Он пытается перестроить команду, но по ходу дистанции сделать это крайне сложно.
У "Ростова" же появился неплохой шанс попасть в первую пятерку, если он впредь будет меньше терять очки. В то же время по игре хозяева не превзошли москвичей, и не стал бы говорить, что Карпин переиграл Кононова. По количеству моментов "Спартак" точно не уступил ростовчанам", — приводит слова Бубнова Sportbox.
"Матч был равный, разве что во втором тайме небольшое преимущество было на стороне "Ростова". Нужно отметить, что команда Валерия Карпина после поражения от "Уфы" перестроилась, вышла в непривычном сочетании. Но при этом структура игры ростовчан со времен Курбана Бердыева практически не меняется.
В отношении "Спартака" на сегодняшний день можно сказать только одно — задачу попасть в Лигу чемпионов он не выполнит. О чемпионстве и вовсе говорить уже не приходится. Не жду, что красно-белым удастся исправить ситуацию за столь короткий период — слишком много очков потеряно. Возможно, рано делать глубокие выводы относительно Олега Кононова, но не исключаю, что его работа будет оценена неудовлетворительно. Он пытается перестроить команду, но по ходу дистанции сделать это крайне сложно.
У "Ростова" же появился неплохой шанс попасть в первую пятерку, если он впредь будет меньше терять очки. В то же время по игре хозяева не превзошли москвичей, и не стал бы говорить, что Карпин переиграл Кононова. По количеству моментов "Спартак" точно не уступил ростовчанам", — приводит слова Бубнова Sportbox.
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