Россия РПЛ 2018/19
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Валерий Карпин: "Ростов" поставил трамвай, автобус, поезд. И? (8)
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Станислав Черчесов: Агузаров мой агент? Какой агент? Юрист! (4)
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Новые спортивные и развлекательные объекты появятся возле стадиона "Нижний Новгород" (1)
Новые спортивные и развлекательные объекты появятся возле стадиона "Нижний Новгород" (1)
Вчера, 21:20
Валерий Карпин: "Ростов" переиграл "Спартак" за счет забитых голов. Не забили – не выиграли бы (15)
Валерий Карпин: "Ростов" переиграл "Спартак" за счет забитых голов. Не забили – не выиграли бы (15)
Вчера, 21:09
"Наполи" обыграл "Кьево" в матче чемпионата Италии
"Наполи" обыграл "Кьево" в матче чемпионата Италии
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"Спартак" потерпел поражение от "Ростова" (189)
"Спартак" потерпел поражение от "Ростова" (189)
Глава "Ростова": мы с Карпиным в ближайшие пять лет хотели бы стать чемпионами России
Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц рассказал о целях клуба.
"Я с детства мечтаю, чтобы "Ростов" стал чемпионом России, а мечты должны сбываться. Данный возможный успех будет зависеть от многих факторов: везения, удачи, игроков и тренерского штаба.
В ближайшие пять лет с Карпиным мы бы хотели стать чемпионами России. У нас хороший союз. Переговоры с Карпиным были несложными, мы провели три встречи по шесть-семь часов. Досконально все изучили и проговорили.
Главное условие Карпина? Его не было. Договорились, что работаем честно и открыто", — сказал Арутюнянц.
Матч ТВ
"Я с детства мечтаю, чтобы "Ростов" стал чемпионом России, а мечты должны сбываться. Данный возможный успех будет зависеть от многих факторов: везения, удачи, игроков и тренерского штаба.
В ближайшие пять лет с Карпиным мы бы хотели стать чемпионами России. У нас хороший союз. Переговоры с Карпиным были несложными, мы провели три встречи по шесть-семь часов. Досконально все изучили и проговорили.
Главное условие Карпина? Его не было. Договорились, что работаем честно и открыто", — сказал Арутюнянц.
Матч ТВ
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