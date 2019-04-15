Глава "Ростова": мы с Карпиным в ближайшие пять лет хотели бы стать чемпионами России

Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц рассказал о целях клуба."Я с детства мечтаю, чтобы "Ростов" стал чемпионом России, а мечты должны сбываться. Данный возможный успех будет зависеть от многих факторов: везения, удачи, игроков и тренерского штаба.В ближайшие пять лет с Карпиным мы бы хотели стать чемпионами России. У нас хороший союз. Переговоры с Карпиным были несложными, мы провели три встречи по шесть-семь часов. Досконально все изучили и проговорили.Главное условие Карпина? Его не было. Договорились, что работаем честно и открыто", — сказал Арутюнянц.