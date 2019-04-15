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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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Глава "Ростова": мы с Карпиным в ближайшие пять лет хотели бы стать чемпионами России

Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц рассказал о целях клуба.

"Я с детства мечтаю, чтобы "Ростов" стал чемпионом России, а мечты должны сбываться. Данный возможный успех будет зависеть от многих факторов: везения, удачи, игроков и тренерского штаба.

В ближайшие пять лет с Карпиным мы бы хотели стать чемпионами России. У нас хороший союз. Переговоры с Карпиным были несложными, мы провели три встречи по шесть-семь часов. Досконально все изучили и проговорили.

Главное условие Карпина? Его не было. Договорились, что работаем честно и открыто", — сказал Арутюнянц.

Матч ТВ
Теги: Ростов Карпин
Сегодня, 11:08
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13
(3)
#13  tuner   (Сегодня, 12:15)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: КогдаУжеЭтоЗакончится
Что-то он не по делу разговорился.

+1 Это точно. Карпин везде на один-два сезона. В "Спартак" позовут повыгодней, и побежит, задрав штаны, за гонораром. Через неделю "Оренбург" угомонит всех этих говорунов про везение и удачу.
Регистрация: 29.08.2015 [жалоба]
#12  mongolor  СПБ (Сегодня, 11:55)
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Ближайшие 5 лет чемпионом будет Зенит!)
Регистрация: 24.04.2009 [жалоба]
#11  Forward  Москва (Сегодня, 11:54)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
Спартак он вообще к серебру приводил... Так что возможно
Регистрация: 5.08.2013 [жалоба]
#10  ujhsysx  Москва (Сегодня, 11:47)
  • -5
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Это просто нечто, вчера полный стадион, истерия, как будто финал лиги Чемпионов, в гости приехала сама Барселона или Реал, а приехал-то всего навсего Спартак и такое событие, радости полные штаны, обыграли его за счёт судьи, выиграли лигу Чемпионов, теперь праздник неделю гулять будут, уже Карпин героем стал, уже мысли бредовые стали посещать армяшку, а не замахнутся-ли нам, понимаете-ли, на Вильяма, понимете, нашего, Шекспира, пять лет помечтаю, вместе с Карпом, а что, мечтать не вредно.
Регистрация: 6.02.2019 [жалоба]
#9  DROOZD  брянск (Сегодня, 11:37)
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Frankenstein,
Ерема и на кокосе выглядит в очном матче лучше "чистого" #8 wink притом что 2 года не играл


--------------------
fortuna no penis
Регистрация: 6.02.2012 [жалоба]
#8  СТАРЫЙ СПАРТАЧ  Россия, Владимир (Сегодня, 11:35)
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
ага, когда Валера пять лет Спартак возглавлял мы тоже об этом мечтали... пока этот сбитый летчик в конец не обосрался! так что ребята, с Валерой за пять лет вы можете только в ФНЛ оказаться!

о как правда ростовчанам не нравится! смиритесь )))
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
#7  Shekel  страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, ДКР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 11:29)
  • +1
  •  (3)
online

Цитата: verhdon27
но Ростову просто НЕ ДАДУТ возможности стать чемпионом

Думаешь специально для этого Мордовию в ПЛ вернут?


--------------------
Денег нет, но вы держитесь
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
#6  Яamon   (Сегодня, 11:22)
  • 0
  •  (12)
Болеет за:
«Локомотив»
начинается. выиграли один матч
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
#5  verhdon27  ст. Казанская (Сегодня, 11:21)
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Ростов»
Мечтать конечно можно и даже нужно, но Ростову просто НЕ ДАДУТ возможности стать чемпионом.
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
#4  Frankenstein   (Сегодня, 11:21)
  • -11
  •  (17)
Болеет за:
«Спартак»
А сколько раз вы были чемпионами России?)Скоро опять скулить будите про долги,вы же на бюджетной игле сидите как Еременко на коксе)
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#3  KARASS   (Сегодня, 11:18)
  • -2
  •  (8)

вот это правильный подход Джикию и Зобнина от народных возьмите а то у них скоро в такой команде пяточки вырастут smiley
Регистрация: 15.04.2018 [жалоба]
#2  СТАРЫЙ СПАРТАЧ  Россия, Владимир (Сегодня, 11:18)
  • -12
  •  (20)
Болеет за:
«Спартак»
ага, когда Валера пять лет Спартак возглавлял мы тоже об этом мечтали... пока этот сбитый летчик в конец не обосрался! так что ребята, с Валерой за пять лет вы можете только в ФНЛ оказаться!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
#1  КогдаУжеЭтоЗакончится   (Сегодня, 11:15)
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Ростов»
Что-то он не по делу разговорился.
Регистрация: 8.04.2016 [жалоба]
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