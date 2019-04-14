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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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Новости партнеров

"Саня Кокорин!" - фанаты "Анжи" поддержали Кокорина во время матча с "Зенитом" (видео)

Болельщики "Анжи" в ходе матча 23-го тура премьер-лиги против "Зенита" (0:5) поддержали форварда питерцев Александра Кокорина.

"Саня Кокорин!" - скандировали фанаты "Анжи" на стадионе "Газпром Арена".

Теги: Зенит Анжи Кокорин
Сегодня, 11:22
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3
(3)
#3  критик справедливый   (Сегодня, 12:28)
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  •  (3)
online

для этих болельщиков так сказать не существует норм морали ! Больные люди !
Регистрация: 5.02.2019 [жалоба]
#2  ujhsysx  Москва (Сегодня, 11:35)
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Братан, джигит, Саня Кокорин, сидит в каталажке, а его там на свадьбах ждут, из пистолета пострелять, братский народ, а я и не думал, что он выходец с Кавказа.
Регистрация: 6.02.2019 [жалоба]
#1  dreamcatcher   (Сегодня, 11:31)
  • -1
  •  (9)
online

С кем поведешься, того и наберешься.
Регистрация: 28.05.2014 [жалоба]
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