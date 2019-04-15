Россия РПЛ 2018/19
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"Спартак" потерпел поражение от "Ростова" (189)
"Спартак" потерпел поражение от "Ростова" (189)
Анзор Кавазашвили: "Спартак" потерял тот самый дух. Кумир для нынешних футболистов – деньги
Бывший вратарь "Спартака" Анзор Кавазашвили прокомментировал вчерашнее поражение красно-белых в матче 23-го тура чемпионата России с "Ростовом" (1:2).
"После такого поражения "Спартака" у меня даже слов нет. Если они такими темпами будут проигрывать матчи, у них не будет шансов вообще выступать в еврокубках. Проигрыши могут быть разные, по состоянию футболистов либо потому что футболисты морально не готовы играть за такой великий клуб. Не понимаю, что происходит в команде, но я очень расстроен.
Нынешний "Спартак" потерял тот самый дух, ни один иностранец не знает, что это такое. Он был выработан кровью наших советских футболистов. Если мы сегодня не сумеем донести до их сознания, за какой клуб они играют, ничего не получится. Главный кумир для нынешних футболистов – деньги", - сказал Кавазашвили.
Чемпионат
"После такого поражения "Спартака" у меня даже слов нет. Если они такими темпами будут проигрывать матчи, у них не будет шансов вообще выступать в еврокубках. Проигрыши могут быть разные, по состоянию футболистов либо потому что футболисты морально не готовы играть за такой великий клуб. Не понимаю, что происходит в команде, но я очень расстроен.
Нынешний "Спартак" потерял тот самый дух, ни один иностранец не знает, что это такое. Он был выработан кровью наших советских футболистов. Если мы сегодня не сумеем донести до их сознания, за какой клуб они играют, ничего не получится. Главный кумир для нынешних футболистов – деньги", - сказал Кавазашвили.
Чемпионат
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