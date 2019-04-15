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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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Новости партнеров

Анзор Кавазашвили: "Спартак" потерял тот самый дух. Кумир для нынешних футболистов – деньги

Бывший вратарь "Спартака" Анзор Кавазашвили прокомментировал вчерашнее поражение красно-белых в матче 23-го тура чемпионата России с "Ростовом" (1:2).

"После такого поражения "Спартака" у меня даже слов нет. Если они такими темпами будут проигрывать матчи, у них не будет шансов вообще выступать в еврокубках. Проигрыши могут быть разные, по состоянию футболистов либо потому что футболисты морально не готовы играть за такой великий клуб. Не понимаю, что происходит в команде, но я очень расстроен.

Нынешний "Спартак" потерял тот самый дух, ни один иностранец не знает, что это такое. Он был выработан кровью наших советских футболистов. Если мы сегодня не сумеем донести до их сознания, за какой клуб они играют, ничего не получится. Главный кумир для нынешних футболистов – деньги", - сказал Кавазашвили.

Чемпионат
Теги: Спартак Кавазашвили
Сегодня, 12:13
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#6  Apant1   (Сегодня, 12:43)
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online

Спартак, это предводитель восставших рабов, бунтарь, а нынешний Спартак это кучка рабов прикормленных хозяином, клуб не соответствует своему названию. Незнаю как, но Спартак должен стать народным клубом
Регистрация: 15.03.2017 [жалоба]
#5  МАРТ  тюмень (Сегодня, 12:39)
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Победоносный Зенит

R

..ну вдыхай глубже...чухня поносная.. smirk smirk
Регистрация: 6.09.2013 [жалоба]
#4  Shekel  страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, ДКР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 12:35)
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  •  (4)
online

А зачем Спартаку играть в еврокубках? В очередной раз жидко обоcpaться?? Лучше уж Ростов пусть там играет


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Денег нет, но вы держитесь
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
#3  Победоносный Зенит  Санкт-Петербург (Сегодня, 12:35)
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Дух ушёл,осталась только вонь.


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
#2  ajax1012  Москва (Сегодня, 12:30)
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ну, положа руку на сердце, Спартаку в еврокубках выступать не надо.
Очередной позорный слив Кипру или Люксембургу положительных эмоций не добавит.
Футболисты в Спартаке в принципе не понимают, из чего складывается у них зарплата.
Играют они в еврокубках или нет - получают одинаково.
Регистрация: 30.01.2019 [жалоба]
#1  Владимир Панфилов   (Сегодня, 12:29)
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online

Согласен.Ну если мелкадзе просит денег,игрок то нулевой,а тренер про стеночки говорит,тогда надо чтобы все Месси были,а сдесь бей беги ,одни падения и выпрашивания карточек и пеналей.*** натуральные!
Регистрация: 5.12.2017 [жалоба]
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