Россия РПЛ 2018/19
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
12:30
"Мы устали от всего дерьма вокруг клуба" - фанаты "Динамо" рассказали об акции на стене Цоя (1)
"Мы устали от всего дерьма вокруг клуба" - фанаты "Динамо" рассказали об акции на стене Цоя (1)
12:24
Герои из Оренбурга, покорители «Спартака» и паровозы «Локомотива»: символическая сборная 23-го тура РПЛ
Герои из Оренбурга, покорители «Спартака» и паровозы «Локомотива»: символическая сборная 23-го тура РПЛ
12:13
Анзор Кавазашвили: "Спартак" потерял тот самый дух. Кумир для нынешних футболистов – деньги (6)
Анзор Кавазашвили: "Спартак" потерял тот самый дух. Кумир для нынешних футболистов – деньги (6)
09:32
"Манчестер Сити" стал первым клубом из топ-5 европейских чемпионатов, забившим 150 голов за сезон
"Манчестер Сити" стал первым клубом из топ-5 европейских чемпионатов, забившим 150 голов за сезон
09:27
Президент "Торино": если вы удаляете игрока за ругательство, то всегда будете заканчивать матч с десятью футболистами
Президент "Торино": если вы удаляете игрока за ругательство, то всегда будете заканчивать матч с десятью футболистами
Вчера, 23:44
"Валенсия" с Черышевым обыграла "Леванте"
"Валенсия" с Черышевым обыграла "Леванте"
Вчера, 23:26
Олег Кононов: я готов к давлению и выдержу его (11)
Олег Кононов: я готов к давлению и выдержу его (11)
Вчера, 23:17
Сердар Азмун повторил личный рекорд (2)
Сердар Азмун повторил личный рекорд (2)
Вчера, 22:28
Станислав Черчесов: общался ли с руководством "Спартака" после увольнения Карреры? Нет! (1)
Станислав Черчесов: общался ли с руководством "Спартака" после увольнения Карреры? Нет! (1)
Вчера, 22:21
"Красно-белые" больше не ходоки за чемпионством. ВАЛЕРИЙская сталь оказалась крепче (11)
"Красно-белые" больше не ходоки за чемпионством. ВАЛЕРИЙская сталь оказалась крепче (11)
Вчера, 22:19
Валерий Рейнгольд: какая Лига чемпионов? В этом турнире такому "Спартаку" делать нечего (17)
Валерий Рейнгольд: какая Лига чемпионов? В этом турнире такому "Спартаку" делать нечего (17)
Вчера, 22:17
Олег Кононов: в чемпионство "Спартака" верю до конца (40)
Олег Кононов: в чемпионство "Спартака" верю до конца (40)
Вчера, 22:02
Валерий Карпин: "Ростов" поставил трамвай, автобус, поезд. И? (8)
Валерий Карпин: "Ростов" поставил трамвай, автобус, поезд. И? (8)
Вчера, 21:44
Станислав Черчесов: Агузаров мой агент? Какой агент? Юрист! (4)
Станислав Черчесов: Агузаров мой агент? Какой агент? Юрист! (4)
Вчера, 21:38
Новые спортивные и развлекательные объекты появятся возле стадиона "Нижний Новгород" (1)
Новые спортивные и развлекательные объекты появятся возле стадиона "Нижний Новгород" (1)
Вчера, 21:20
Валерий Карпин: "Ростов" переиграл "Спартак" за счет забитых голов. Не забили – не выиграли бы (15)
Валерий Карпин: "Ростов" переиграл "Спартак" за счет забитых голов. Не забили – не выиграли бы (15)
Вчера, 21:09
"Наполи" обыграл "Кьево" в матче чемпионата Италии
"Наполи" обыграл "Кьево" в матче чемпионата Италии
Вчера, 20:54
"Спартак" потерпел поражение от "Ростова" (189)
"Спартак" потерпел поражение от "Ростова" (189)
Герои из Оренбурга, покорители «Спартака» и паровозы «Локомотива»: символическая сборная 23-го тура РПЛ
23-й тур чемпионата России получился ярким на события. Конечно, матчи ЦСКА – «Оренбург», «Ростов» - «Спартак» и «Ахмат» - «Локомотив» стоят особняком. Поэтому нет ничего удивительного, что именно представители команд-победителей преимущественно составили символическую сборную тура по версии Rusfootball.info.
Артур Нигматуллин («Арсенал»). За титул лучшего голкипера тура отчаянно сражались Артур Нигматуллин и Антон Шунин. Оба вратаря здорово себя проявили и помогли своим командам набрать по одному очку. Но, всё же, победу одержал Нигматуллин, сохранивший свои ворота в неприкосновенности. В матче с «Уралом» (0:0) вратарь «Арсенала» ещё и дважды спасал свою команду после выходов один на один.
Адесойе Ойеволе («Оренбург»). Ветеран-защитник «Оренбурга» не только помог своей команде сдержать натиск ЦСКА, но ещё и стал автором важнейшего гола. «Армейцы» довольно быстро вышли вперёд, после чего уже «Оренбургу» пришлось искать шансы в чужой штрафной. Забей ЦСКА вновь, вряд ли бы гости уже вернулись в игру. Но тут помог Ойвеоле, защитник «Оренбурга» пошёл вперёд на стандарт и очень быстро сравнял счёт, восстановив равновесие.
Бранислав Иванович («Зенит»). Ок, матч с «Анжи» для «Зенита» превратился в лёгкую прогулку. Уже в первые 10 минут встречи «Зенит» забил два мяча, сняв все вопросы о судьбе трёх очков. Но как же классно сыграл Иванович, который ещё и стал автором одного из голов! Это – явный повод, чтобы включить серба в символическую сборную.
Игорь Смольников («Зенит»). Отметить нужно и Смольникова. Впервые за долгое время Игорь действительно выдал качественный матч, стал автором голевой передачи, да и в целом здорово терзал защиту соперника на своём фланге. Не верите? Посмотрите на его тепловую карту. Круто же, верно?
Антон Зиньковский («Крылья Советов»). Зиньковский – новое лицо в российском футболе. Воспитанник «Чертаново» дебютировал в матче с «Рубином» в РПЛ, да как дебютировал! Если не видели невероятный гол Зиньковского, то срочно исправляйтесь. Это просто невероятно! К слову, гол получился не только красивым, но ещё и победным, «Крылья» в итоге удержали нужный счёт.
Иван Обляков (ЦСКА). «Армейцы» потерпели болезненное поражение от «Оренбурга», которое теперь может дорого обойтись ЦСКА. Но в составе москвичей был человек, который явно не заслуживал критики. Обляков забил великолепный гол со штрафного (хейтеры будут говорить о неудавшемся пасе), а затем ещё и фактически ассистировал Абелю Эрнандесу. Вновь Обляков классно бил со стандарта, но попал в перекладину, а дальше уже уругваец внёс мяч в ворота.
Роман Ерёменко («Ростов»). Как, как можно было отпустить такого Ерёменко из «Спартака»? Русский финн устроил настоящую месть бывшим, фактически выбив «Спартак» из чемпионской гонки. На протяжении всего матча Ерёменко был настоящим лидером «Ростова», а в концовке сделал роковой кросс точно на голову Шомуродову, который в итоге «похоронил» «Спартак».
Алексей Миранчук («Локомотив»). «Локомотив» добыл важную победу в Грозном и вышел на второе место в турнирной таблице. Лучшим игроком матча стал Алексей Миранчук, мастерски исполнил штрафной (эксперты даже сравнили этот удар с выстрелом Месси). Но вообще Миранчук и помимо стандарта запомнился: именно через Алексея строилось большинство атак команды.
Эльдор Шомуродов («Ростов»). Шомуродов вышел на поле в матче со «Спартаком» лишь на 63-й минуте. Впрочем, ему хватило и этого, чтобы отметиться в протоколе. Форвард здорово сыграл на опережение и вколотил мяч головой в ворота соперника, не оставив шансов несчастному Максименко. Победный мяч в центральном матче тура вносит Шомуродова в символическую сборную!
Себастьян Дриусси («Зенит»). Аргентинец стал автором дубля в матче с «Анжи». Понятно, что много говорить об избиении махачкалинцев, которым явно не хватает сил и мотивации на конец сезона, было бы не слишком интересно. Но Дриусси заслуживает места в сборной, он стал единственным автором дубля в этом туре.
Джордже Деспотович («Оренбург»). Деспот забил абсолютно шальной, но не менее красивый гол в матче с ЦСКА. Форвард «Оренбурга» получил мяч на углу штрафной и пробил по какой-то невероятной дуге, отправив мяч в дальнюю девятку. Опешивший Акинфеев даже не прыгнул за мячом. Отметим и великолепную передачу Поповича, которая положило начало результативной атаке. К слову, гол Деспотовича в итоге стал победным для «Оренбурга».
Фото - Tribuna.uz
Антон Мозговой, Rusfootball.info.
Голкипер
Артур Нигматуллин («Арсенал»). За титул лучшего голкипера тура отчаянно сражались Артур Нигматуллин и Антон Шунин. Оба вратаря здорово себя проявили и помогли своим командам набрать по одному очку. Но, всё же, победу одержал Нигматуллин, сохранивший свои ворота в неприкосновенности. В матче с «Уралом» (0:0) вратарь «Арсенала» ещё и дважды спасал свою команду после выходов один на один.
Защитники
Адесойе Ойеволе («Оренбург»). Ветеран-защитник «Оренбурга» не только помог своей команде сдержать натиск ЦСКА, но ещё и стал автором важнейшего гола. «Армейцы» довольно быстро вышли вперёд, после чего уже «Оренбургу» пришлось искать шансы в чужой штрафной. Забей ЦСКА вновь, вряд ли бы гости уже вернулись в игру. Но тут помог Ойвеоле, защитник «Оренбурга» пошёл вперёд на стандарт и очень быстро сравнял счёт, восстановив равновесие.
Бранислав Иванович («Зенит»). Ок, матч с «Анжи» для «Зенита» превратился в лёгкую прогулку. Уже в первые 10 минут встречи «Зенит» забил два мяча, сняв все вопросы о судьбе трёх очков. Но как же классно сыграл Иванович, который ещё и стал автором одного из голов! Это – явный повод, чтобы включить серба в символическую сборную.
Игорь Смольников («Зенит»). Отметить нужно и Смольникова. Впервые за долгое время Игорь действительно выдал качественный матч, стал автором голевой передачи, да и в целом здорово терзал защиту соперника на своём фланге. Не верите? Посмотрите на его тепловую карту. Круто же, верно?
Полузащитники
Антон Зиньковский («Крылья Советов»). Зиньковский – новое лицо в российском футболе. Воспитанник «Чертаново» дебютировал в матче с «Рубином» в РПЛ, да как дебютировал! Если не видели невероятный гол Зиньковского, то срочно исправляйтесь. Это просто невероятно! К слову, гол получился не только красивым, но ещё и победным, «Крылья» в итоге удержали нужный счёт.
Чемпионат России 2019 Крылья Советов 1-0 Рубин Гол Антон Зиньковский... https://t.co/iUX2yaZtmo через @YouTube— Феликс (@feliksli) April 12, 2019
Иван Обляков (ЦСКА). «Армейцы» потерпели болезненное поражение от «Оренбурга», которое теперь может дорого обойтись ЦСКА. Но в составе москвичей был человек, который явно не заслуживал критики. Обляков забил великолепный гол со штрафного (хейтеры будут говорить о неудавшемся пасе), а затем ещё и фактически ассистировал Абелю Эрнандесу. Вновь Обляков классно бил со стандарта, но попал в перекладину, а дальше уже уругваец внёс мяч в ворота.
Роман Ерёменко («Ростов»). Как, как можно было отпустить такого Ерёменко из «Спартака»? Русский финн устроил настоящую месть бывшим, фактически выбив «Спартак» из чемпионской гонки. На протяжении всего матча Ерёменко был настоящим лидером «Ростова», а в концовке сделал роковой кросс точно на голову Шомуродову, который в итоге «похоронил» «Спартак».
Алексей Миранчук («Локомотив»). «Локомотив» добыл важную победу в Грозном и вышел на второе место в турнирной таблице. Лучшим игроком матча стал Алексей Миранчук, мастерски исполнил штрафной (эксперты даже сравнили этот удар с выстрелом Месси). Но вообще Миранчук и помимо стандарта запомнился: именно через Алексея строилось большинство атак команды.
Нападающие
Эльдор Шомуродов («Ростов»). Шомуродов вышел на поле в матче со «Спартаком» лишь на 63-й минуте. Впрочем, ему хватило и этого, чтобы отметиться в протоколе. Форвард здорово сыграл на опережение и вколотил мяч головой в ворота соперника, не оставив шансов несчастному Максименко. Победный мяч в центральном матче тура вносит Шомуродова в символическую сборную!
Себастьян Дриусси («Зенит»). Аргентинец стал автором дубля в матче с «Анжи». Понятно, что много говорить об избиении махачкалинцев, которым явно не хватает сил и мотивации на конец сезона, было бы не слишком интересно. Но Дриусси заслуживает места в сборной, он стал единственным автором дубля в этом туре.
Джордже Деспотович («Оренбург»). Деспот забил абсолютно шальной, но не менее красивый гол в матче с ЦСКА. Форвард «Оренбурга» получил мяч на углу штрафной и пробил по какой-то невероятной дуге, отправив мяч в дальнюю девятку. Опешивший Акинфеев даже не прыгнул за мячом. Отметим и великолепную передачу Поповича, которая положило начало результативной атаке. К слову, гол Деспотовича в итоге стал победным для «Оренбурга».
Фото - Tribuna.uz
Антон Мозговой, Rusfootball.info.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.