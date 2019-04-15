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Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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"Мы устали от всего дерьма вокруг клуба" - фанаты "Динамо" рассказали об акции на стене Цоя

Болельщики московского "Динамо" на своем сайте объяснили акцию со стеной Виктора Цоя на Арбате.

Напомним, перед матчем 23-го тура чемпионата России с "Краснодаром" (1:1) закрасили стену огромной надписью "Перемен требуют наши сердца".

"Перемен требуют наши серДца" – это акция болельщиков "Динамо", которая гораздо глубже, чем конкурсы ФК в соцсетях. Мы устали от всего того дерьма, которое сопровождает наш клуб. Мы хотим перемен не только в игре, результатах команды, и возвращения на родной стадион, но и хотим, чтобы клубом управляли профессионалы, которые думали не только о своих кошельках, но и судьбе клуба и его болельщиках.

Наши действия не были направлены на оскорбление памяти В. Цоя. Мы использовали строчку из его песни, которая для нас имеет актуальность как никогда, сделали это красиво, тем самым мы отдали дань уважения его творчеству", – говорится в заявлении фанатов.

"Мы устали от всего дерьма вокруг клуба" - фанаты "Динамо" рассказали об акции на стене Цоя
Теги: Динамо
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#1  Shekel  страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, ДКР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 12:33)
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online

Стену зачем было портить, дегенераты?


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Денег нет, но вы держитесь
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
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