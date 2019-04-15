Россия РПЛ 2018/19
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"Мы устали от всего дерьма вокруг клуба" - фанаты "Динамо" рассказали об акции на стене Цоя (1)
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"Мы устали от всего дерьма вокруг клуба" - фанаты "Динамо" рассказали об акции на стене Цоя
Болельщики московского "Динамо" на своем сайте объяснили акцию со стеной Виктора Цоя на Арбате.
Напомним, перед матчем 23-го тура чемпионата России с "Краснодаром" (1:1) закрасили стену огромной надписью "Перемен требуют наши сердца".
"Перемен требуют наши серДца" – это акция болельщиков "Динамо", которая гораздо глубже, чем конкурсы ФК в соцсетях. Мы устали от всего того дерьма, которое сопровождает наш клуб. Мы хотим перемен не только в игре, результатах команды, и возвращения на родной стадион, но и хотим, чтобы клубом управляли профессионалы, которые думали не только о своих кошельках, но и судьбе клуба и его болельщиках.
Наши действия не были направлены на оскорбление памяти В. Цоя. Мы использовали строчку из его песни, которая для нас имеет актуальность как никогда, сделали это красиво, тем самым мы отдали дань уважения его творчеству", – говорится в заявлении фанатов.
Напомним, перед матчем 23-го тура чемпионата России с "Краснодаром" (1:1) закрасили стену огромной надписью "Перемен требуют наши сердца".
"Перемен требуют наши серДца" – это акция болельщиков "Динамо", которая гораздо глубже, чем конкурсы ФК в соцсетях. Мы устали от всего того дерьма, которое сопровождает наш клуб. Мы хотим перемен не только в игре, результатах команды, и возвращения на родной стадион, но и хотим, чтобы клубом управляли профессионалы, которые думали не только о своих кошельках, но и судьбе клуба и его болельщиках.
Наши действия не были направлены на оскорбление памяти В. Цоя. Мы использовали строчку из его песни, которая для нас имеет актуальность как никогда, сделали это красиво, тем самым мы отдали дань уважения его творчеству", – говорится в заявлении фанатов.
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