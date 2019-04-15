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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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Александр Панов в форме "Зенита" (фото)

Экс-нападающий "Зенита" и болельщик "Спартака" Александр Панов сыграл за ветеранов питерского клуба на ежегодном турнире "Лига мечты", который состоялся в Череповце.

Экс-защитник красно-белых Дмитрий Хлестов опубликовал в своем Инстаграме фото с Пановым в форме "Зенита".

"Вот так надо играть на выезде и побеждать сами знаете кого", – написал Хлестов.

Александр Панов в форме "Зенита" (фото)


"Спартак" в этом турнире победил в финале ЦСКА и стал обладателем Кубка.
Теги: Панов Хлестов Зенит
Сегодня, 13:35
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6
(5)
#6  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 14:37)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
А судя по роже так слева - больше свинья, чем справа...


--------------------
По жизни свиньи предназначены для забоя. Не в курсе - только сам скот.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#5  Irbis   (Сегодня, 14:34)
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
У господина Панова проблемы с головой то он носит красно белый ш шарф то одевает форму зенита.
Регистрация: 2.03.2019 [жалоба]
#4  ljubljana  Over here (Сегодня, 14:16)
  • +1
  •  (3)

Цитата: Джонни
Топить за Спартак и надевать при этом форму Зенита? У Панова вообще есть ЧСД?

он уже давно "переобулся"
Регистрация: 1.02.2016 [жалоба]
#3  Джонни  Краснодар сити (Сегодня, 14:13)
  • 0
  •  (10)
online
Болеет за:
«Кубань»
Топить за Спартак и надевать при этом форму Зенита? У Панова вообще есть ЧСД?


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10 лет
Регистрация: 23.06.2008 [жалоба]
#2  utekay  Россия (Сегодня, 14:11)
  • +6
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
Во что не рядись - свинья один кер


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#1  DMS  Советский союз (Сегодня, 13:59)
  • +8
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
Засл(р)анный казачок.
Регистрация: 16.07.2016 [жалоба]
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