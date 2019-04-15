Россия РПЛ 2018/19
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Александр Егоров - о твите Ахметова: не нужно поддаваться эмоциям, эмоции мешают думать
Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал твит полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова.
Напомним, во время матча 23-го тура РПЛ ЦСКА — "Оренбург" Ахметов, пропускавший игру из-за перебора карточек, написал: "Так убивать нельзя". ЦСКА уступил в этом матче со счетом 2:3, играя в меньшинстве с 25-й минуты из-за удаления Марио Фернандеса.
"Хочу обратиться к Ахметову по поводу его твита: он игрок сборной, ему такие вещи говорить не очень красиво. Не нужно поддаваться эмоциям, эмоции мешают думать.
Пусть посмотрит значение слова "убивать" в Википедии", — передает слова Егорова Sport24.
Напомним, во время матча 23-го тура РПЛ ЦСКА — "Оренбург" Ахметов, пропускавший игру из-за перебора карточек, написал: "Так убивать нельзя". ЦСКА уступил в этом матче со счетом 2:3, играя в меньшинстве с 25-й минуты из-за удаления Марио Фернандеса.
"Хочу обратиться к Ахметову по поводу его твита: он игрок сборной, ему такие вещи говорить не очень красиво. Не нужно поддаваться эмоциям, эмоции мешают думать.
Пусть посмотрит значение слова "убивать" в Википедии", — передает слова Егорова Sport24.
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