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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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Александр Егоров - о твите Ахметова: не нужно поддаваться эмоциям, эмоции мешают думать

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал твит полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова.

Напомним, во время матча 23-го тура РПЛ ЦСКА — "Оренбург" Ахметов, пропускавший игру из-за перебора карточек, написал: "Так убивать нельзя". ЦСКА уступил в этом матче со счетом 2:3, играя в меньшинстве с 25-й минуты из-за удаления Марио Фернандеса.

"Хочу обратиться к Ахметову по поводу его твита: он игрок сборной, ему такие вещи говорить не очень красиво. Не нужно поддаваться эмоциям, эмоции мешают думать.

Пусть посмотрит значение слова "убивать" в Википедии", — передает слова Егорова Sport24.
Теги: Егоров Ахметов ЦСКА Оренбург
Сегодня, 14:45
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(4)
#3  sraptakpain  Кукуево (Сегодня, 16:16)
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  •  (0)
Болеет за:
«Шинник»
Убивать - в викисловаре
1. лишать кого-либо жизни
2. перен. уничтожать, губить, разрушать.
3. перен. сильно расстраивать, приводить в отчаяние, в угнетённое состояние.
4. перен., разг. расходовать, тратить нерасчётливо, неразумно, расточительно или не на то, что следует.
так что тут отчетливо виден третий вариант убивать морально.
лучше б почитал книжки и понял, что существует еще переносное значение слов и фраз
Регистрация: 7.09.2015 [жалоба]
#2  cska1971  Москва (Сегодня, 15:08)
  • +4
  •  (4)

А Егорову не хочется посмотреть значение слов "честное и объективное судейство"?
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
#1  Городовой  Россия (Сегодня, 14:59)
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Там думать нечем,а гонору у человека как у мегазвезды.Скандал в Рубине весьма показателен.


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Наше имя всегда - Зенит!Этот выбор простой и точный.Для тебя - это только жизнь.Для меня - это много больше!
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
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