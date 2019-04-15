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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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Егоров - о неназначенном пенальти в матче "Динамо" - "Краснодар": это несчастный случай

Глава судейского корпуса РФС Александр Егоров прокомментировал ситуацию с неназначенным пенальти в матче 23-го тура РПЛ "Динамо" – "Краснодар" (1:1).

"Арбитр хотел быть ближе в моменту, был там, где не должен быть. Сместился бы левее, увидел бы игру рукой. К сожалению, это наша ошибка. Несчастный случай", – сказал Егоров.

"СЭ"
Теги: Краснодар Динамо Егоров
Сегодня, 15:00
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10
(1)
#10  sparwik53  Виктор (Сегодня, 16:38)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Пока введут систему VAR можно было бы в таких исключительных случаях судье воспользоваться видеоповтором, особенно если на нем все видно.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
#9  MIG  Piter (Сегодня, 16:33)
  • 0
  •  (0)
online

Они там походу собираются после тура и думают, какую хню еще можно сморозить в оправдание, чтобы звучало не столь тупо, как это обычно выходит в отношении Краснодара. Получается пока не очень.
Регистрация: 12.06.2008 [жалоба]
#8  ВИКНИКСОР   (Сегодня, 16:12)
  • 0
  •  (2)

Несчпстный случай,это назначение тебя главой судейского корпуса. А неназначенный пенальти, это заказуха,и ты знаешь чья.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
#7  Lord  Подольск-Москва-Тверь (Сегодня, 15:57)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Норм такой несчастный случай. Все на стадионе видели что рука была. И только судейская бригада не увидела ничего, либо не захотела увидеть...
Регистрация: 11.07.2006 [жалоба]
#6  utekay  Россия (Сегодня, 15:56)
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Несчастный случай всегда в пользу москвичей confused


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#5  serega_user  serega_user (Сегодня, 15:39)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Вот же удод этот зубоскал))
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
#4  genpalagin  Воронеж (Сегодня, 15:30)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
И, так будет ВСЕГДА!!!
Регистрация: 13.09.2012 [жалоба]
#3  imaginary  imaginary (Сегодня, 15:18)
  • +9
  •  (11)
Болеет за:
«Краснодар»
посмотрим на Локо-ЦСКА

пока этой весной все судейские ошибки исключительно в пользу Локо и против его прямых конкурентов
Регистрация: 7.02.2010 [жалоба]
#2  Blessing  Спб (Сегодня, 15:06)
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Почему несчастный, очень даже счастный. confused


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#1  Spielhur  Зажопинск (Сегодня, 15:05)
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Второй раз плдонки со свмстком убили Краснодар.
Регистрация: 10.12.2017 [жалоба]
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