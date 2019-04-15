Егоров - о неназначенном пенальти в матче "Динамо" - "Краснодар": это несчастный случай

Глава судейского корпуса РФС Александр Егоров прокомментировал ситуацию с неназначенным пенальти в матче 23-го тура РПЛ "Динамо" – "Краснодар" (1:1)."Арбитр хотел быть ближе в моменту, был там, где не должен быть. Сместился бы левее, увидел бы игру рукой. К сожалению, это наша ошибка. Несчастный случай", – сказал Егоров.