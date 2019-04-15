Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Ростов
Оренбург
Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Крылья Советов
Урал
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
Сезон | Таблица | Календарь

Новости партнеров

Борис Игнатьев: если "Краснодар" проиграет "Зениту", "Зенит" уже станет недосягаемым

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой подвел итоги 23 тура чемпионата РПЛ, а также поделился мыслями о турнирной интриге.

- Насколько вас удивило, что «Спартак» не набрал очков в Ростове?

- Меня не очень это удивило: команда «Ростов» - это команда Карпина. Она представляет серьезный интерес для нашего футбола. Она, может быть, пока еще не совсем стабильна. В силу определенных психологических устоев: не многие верят в свою значимость на нашем футбольном пространстве. Но в целом, при серьезной мотивации, видна рука Карпина. Второе- конечно же, тактическая выучка. У них не всё получается в плане тактических взаимодействий, но понятно, чего они хотят в игре. Понятно, что они очень хорошо готовятся к матчам. И здесь видна вариативность игрового почерка. А сейчас они чётко представляли себе, как играет «Спартак» - отсюда намеренно отдали инициативу сопернику, действуя в пять защитников. При этом центрального защитника играл Гацкан. Они хотели иметь в игре некое качество. Не просто, чтобы был человек, который хорошо действует в обороне, но и тот, который имеет возможность качественно участвовать в развитии атаки. Неспроста же Гацкан забил первый гол.

Плюс Карпин угадал с заменой, когда вместо Ионова выпустил Шомуродова. Думаю, что «Ростов» угадал и с приобретением двух игроков - Попова и Ерёменко. И надо, конечно, сказать, что «Спартак» удивил игрой в обороне: при потере мяча они плохо контролируют зоны и тем более плохо контролируют в этих зонах игроков. Таких моментов много было, когда «Ростов» переходил из обороны в атаку, и здесь, конечно, спартаковцы не догоняли атаку. И только, может быть, невысокий уровень индивидуального мастерства не позволял ростовчанам расширить этот потенциал. Два мяча со стандартных положений - как это можно пропускать? В тех моментах было просто отсутствие игровой дисциплины. «Спартак» имел преимущество в контроле мяча, больше владел инициативой.

- Учитывая, что «Краснодару» в матче с «Динамо» пришлось отыгрываться, краснодарцы, борющиеся за самые высокие места, наверное, приобрели одно очко, а не потеряли два?..

- Думаю, что «Краснодар» приобрел одно очко. В первом тайме гости попали в вязкую игру со стороны «Динамо». Динамовцы были очень хорошо мотивированы и превосходили своего соперника в физической готовности. Да и запас скоростных проявлений у хозяев поля был гораздо выше чем у гостей. Динамовцы смогли навязать оппоненту единоборства на каждом участке поля. Наверное, «Краснодару» впервые за долгое время не удалось выстроить свою фирменную игру, когда команда быстро переходит из обороны в атаку, хорошо контролирует мяч и выделяется нестандартными ходами. Этого не получалось, потому что на этот раз этого не позволило сделать «Динамо». Они, конечно, прекрасно понимают, что это не их уровень - находиться в зоне переходных игр. Да и качество их игры не соответствует позиции, занимаемой в турнирной таблице. Мне их игра понравилась. Им только не хватает мастеров, которые ставят жирные точки. В целом же динамовцы заслуживают гораздо большего. Заряженность на матч с одним из лидеров у них была стопроцентная. В конце игры хозяева потеряли концентрацию по причине того, что силы их уже покидали. Ну и «Краснодар» уже стал выходить на свой привычный уровень. Было уже больше подходов к воротам соперника, и гости забили этот мяч, который, я считаю, был закономерен.

- Что думаете по поводу гостевой победы «Локомотива» над «Ахматом»?

- На мой взгляд, это была лучшая игра «Локомотива» в весенней части чемпионата. Здесь, во-первых, превосходство было в командных действиях. Здесь был монолит против напора соперника. У «Ахмата» проявляли хорошо себя игроки, но это не доставляло больших сложностей «Локомотиву». Железнодорожники хорошо были заряжены на единоборства, очень дисциплинированно играли в обороне, хорошо использовали игровую аритмию. Плюс проявление индивидуальных качеств. Меня поразило, с какой страстью играл Фарфан, какой объем работы он выполнил! И, конечно, такие игроки, как Фернандеш и Алексей Миранчук - это большая сила в составе «Локо». А уверенность командных действий исходила от игры Гилерме.

- Почему ЦСКА проиграл «Оренбургу»?

- Чтобы мы не говорили о таланте молодых игроков ЦСКА, они действительно талантливы но опять же они молоды, а молодости свойственна нестабильность. Это закон жизни. Кроме мастерства в футболе очень важен опыт. Вот этого опыта сейчас команде не хватает. Поэтому они пока и допускают ошибки, свойственные молодежи. В матчах с непосредственными конкурентами выжимают максимум, а вот с соперниками послабее допускают осечки.

- Следующий тур насыщен противостояниями, в которых сойдутся лидеры. Это и дерби «Локомотив» - ЦСКА и встреча «Краснодар» - «Зенит».

- Сейчас группа лидеров выстроилась четко. «Зенит», «Локомотив», ЦСКА, «Краснодар» так и будут бороться за призовые места, но предстоящий тур, наверное, основополагающий. Если «Краснодар» проиграет «Зениту», то «Зенит» становится недосягаемым. Если «Краснодар» выигрывает, а «Локомотив» побеждает красно-синих, то шансы и «Локомотива», и «Краснодара» в борьбе за первое место повышаются.

Rusfootball.info
Теги: Зенит Краснодар Игнатьев Локомотив ЦСКА Ростов Спартак
Сегодня, 15:34
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
4
(0)
#4  МАРТ  тюмень (Сегодня, 16:15)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Хитрый Лис
Цитата: МАРТ
чухня может выиграть только у Оральногбурга...два раза, это 6 очков...вот и ФФсё чухонское чемпионство.

Ты уже подлечил анал после встречи с ростовскими племенными жеребцами?

Цитата: Хитрый Лис
Цитата: МАРТ
чухня может выиграть только у Оральногбурга...два раза, это 6 очков...вот и ФФсё чухонское чемпионство.

Ты уже подлечил анал после встречи с ростовскими племенными жеребцами?
что то вы чухонцы всё ..опой меряете..лазЮрные... smirk smirk smirk
Регистрация: 6.09.2013 [жалоба]
#3  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 16:11)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: МАРТ
чухня может выиграть только у Оральногбурга...два раза, это 6 очков...вот и ФФсё чухонское чемпионство.

Ты уже подлечил анал после встречи с ростовскими племенными жеребцами?
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#2  МАРТ  тюмень (Сегодня, 16:06)
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
..чухня может выиграть только у Оральногбурга...два раза, это 6 очков...вот и ФФсё чухонское чемпионство..

Краснодар порвёт мертвущих аргентинос со стоячим Дзю... smirk
Регистрация: 6.09.2013 [жалоба]
#1  Фанат Заболотного   (Сегодня, 15:44)
  • +4
  •  (8)

Самое главное что обосцаный сраптак не возьмет чемп, а там пусть хоть кто угодно))))


--------------------
фанаты спартака настолько петухи, что будят меня по утрам
Регистрация: 14.04.2019 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама