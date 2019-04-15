Борис Игнатьев: если "Краснодар" проиграет "Зениту", "Зенит" уже станет недосягаемым

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой подвел итоги 23 тура чемпионата РПЛ, а также поделился мыслями о турнирной интриге.



- Меня не очень это удивило: команда «Ростов» - это команда Карпина. Она представляет серьезный интерес для нашего футбола. Она, может быть, пока еще не совсем стабильна. В силу определенных психологических устоев: не многие верят в свою значимость на нашем футбольном пространстве. Но в целом, при серьезной мотивации, видна рука Карпина. Второе- конечно же, тактическая выучка. У них не всё получается в плане тактических взаимодействий, но понятно, чего они хотят в игре. Понятно, что они очень хорошо готовятся к матчам. И здесь видна вариативность игрового почерка. А сейчас они чётко представляли себе, как играет «Спартак» - отсюда намеренно отдали инициативу сопернику, действуя в пять защитников. При этом центрального защитника играл Гацкан. Они хотели иметь в игре некое качество. Не просто, чтобы был человек, который хорошо действует в обороне, но и тот, который имеет возможность качественно участвовать в развитии атаки. Неспроста же Гацкан забил первый гол.Плюс Карпин угадал с заменой, когда вместо Ионова выпустил Шомуродова. Думаю, что «Ростов» угадал и с приобретением двух игроков - Попова и Ерёменко. И надо, конечно, сказать, что «Спартак» удивил игрой в обороне: при потере мяча они плохо контролируют зоны и тем более плохо контролируют в этих зонах игроков. Таких моментов много было, когда «Ростов» переходил из обороны в атаку, и здесь, конечно, спартаковцы не догоняли атаку. И только, может быть, невысокий уровень индивидуального мастерства не позволял ростовчанам расширить этот потенциал. Два мяча со стандартных положений - как это можно пропускать? В тех моментах было просто отсутствие игровой дисциплины. «Спартак» имел преимущество в контроле мяча, больше владел инициативой.- Думаю, что «Краснодар» приобрел одно очко. В первом тайме гости попали в вязкую игру со стороны «Динамо». Динамовцы были очень хорошо мотивированы и превосходили своего соперника в физической готовности. Да и запас скоростных проявлений у хозяев поля был гораздо выше чем у гостей. Динамовцы смогли навязать оппоненту единоборства на каждом участке поля. Наверное, «Краснодару» впервые за долгое время не удалось выстроить свою фирменную игру, когда команда быстро переходит из обороны в атаку, хорошо контролирует мяч и выделяется нестандартными ходами. Этого не получалось, потому что на этот раз этого не позволило сделать «Динамо». Они, конечно, прекрасно понимают, что это не их уровень - находиться в зоне переходных игр. Да и качество их игры не соответствует позиции, занимаемой в турнирной таблице. Мне их игра понравилась. Им только не хватает мастеров, которые ставят жирные точки. В целом же динамовцы заслуживают гораздо большего. Заряженность на матч с одним из лидеров у них была стопроцентная. В конце игры хозяева потеряли концентрацию по причине того, что силы их уже покидали. Ну и «Краснодар» уже стал выходить на свой привычный уровень. Было уже больше подходов к воротам соперника, и гости забили этот мяч, который, я считаю, был закономерен.- На мой взгляд, это была лучшая игра «Локомотива» в весенней части чемпионата. Здесь, во-первых, превосходство было в командных действиях. Здесь был монолит против напора соперника. У «Ахмата» проявляли хорошо себя игроки, но это не доставляло больших сложностей «Локомотиву». Железнодорожники хорошо были заряжены на единоборства, очень дисциплинированно играли в обороне, хорошо использовали игровую аритмию. Плюс проявление индивидуальных качеств. Меня поразило, с какой страстью играл Фарфан, какой объем работы он выполнил! И, конечно, такие игроки, как Фернандеш и Алексей Миранчук - это большая сила в составе «Локо». А уверенность командных действий исходила от игры Гилерме.- Чтобы мы не говорили о таланте молодых игроков ЦСКА, они действительно талантливы но опять же они молоды, а молодости свойственна нестабильность. Это закон жизни. Кроме мастерства в футболе очень важен опыт. Вот этого опыта сейчас команде не хватает. Поэтому они пока и допускают ошибки, свойственные молодежи. В матчах с непосредственными конкурентами выжимают максимум, а вот с соперниками послабее допускают осечки.- Сейчас группа лидеров выстроилась четко. «Зенит», «Локомотив», ЦСКА, «Краснодар» так и будут бороться за призовые места, но предстоящий тур, наверное, основополагающий. Если «Краснодар» проиграет «Зениту», то «Зенит» становится недосягаемым. Если «Краснодар» выигрывает, а «Локомотив» побеждает красно-синих, то шансы и «Локомотива», и «Краснодара» в борьбе за первое место повышаются.