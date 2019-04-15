Россия РПЛ 2018/19
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16:18
Система распознавания лиц помогла "Арсеналу" узнать фаната и не пустить его на матч с "Уралом"
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Александр Егоров: не сомневаюсь, что Марио добрый и порядочный человек, но у нас есть правила (7)
12:30
"Мы устали от всего дерьма вокруг клуба" - фанаты "Динамо" рассказали об акции на стене Цоя (17)
"Мы устали от всего дерьма вокруг клуба" - фанаты "Динамо" рассказали об акции на стене Цоя (17)
12:24
Герои из Оренбурга, покорители «Спартака» и паровозы «Локомотива»: символическая сборная 23-го тура РПЛ (6)
Герои из Оренбурга, покорители «Спартака» и паровозы «Локомотива»: символическая сборная 23-го тура РПЛ (6)
12:13
Анзор Кавазашвили: "Спартак" потерял тот самый дух. Кумир для нынешних футболистов – деньги (17)
Анзор Кавазашвили: "Спартак" потерял тот самый дух. Кумир для нынешних футболистов – деньги (17)
09:32
"Манчестер Сити" стал первым клубом из топ-5 европейских чемпионатов, забившим 150 голов за сезон
"Манчестер Сити" стал первым клубом из топ-5 европейских чемпионатов, забившим 150 голов за сезон
09:27
Президент "Торино": если вы удаляете игрока за ругательство, то всегда будете заканчивать матч с десятью футболистами
Президент "Торино": если вы удаляете игрока за ругательство, то всегда будете заканчивать матч с десятью футболистами
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Олег Кононов: я готов к давлению и выдержу его (12)
Премьер-лига поблагодарила "Ростов" за уровень организации на матче со "Спартаком"
Директор РПЛ по безопасности и работе с болельщиками Александр Мейтин высоко оценил организацию матча 23-го тура чемпионата России "Ростов" — "Спартак" (2:1).
"Стадион посетило колоссальное количество зрителей с детьми. Атмосфера было по-настоящему праздничная, клуб провёл огромную работу. Был организован быстрый вывод болельщиков со стадиона, до стадиона довозили шаттлы. Отношения с полицией были хорошими. Мы благодарим "Ростов" за хорошо проведённый матч", — передает слова Мейтина Sport24.
"Стадион посетило колоссальное количество зрителей с детьми. Атмосфера было по-настоящему праздничная, клуб провёл огромную работу. Был организован быстрый вывод болельщиков со стадиона, до стадиона довозили шаттлы. Отношения с полицией были хорошими. Мы благодарим "Ростов" за хорошо проведённый матч", — передает слова Мейтина Sport24.
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