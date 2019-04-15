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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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Премьер-лига поблагодарила "Ростов" за уровень организации на матче со "Спартаком"

Директор РПЛ по безопасности и работе с болельщиками Александр Мейтин высоко оценил организацию матча 23-го тура чемпионата России "Ростов" — "Спартак" (2:1).

"Стадион посетило колоссальное количество зрителей с детьми. Атмосфера было по-настоящему праздничная, клуб провёл огромную работу. Был организован быстрый вывод болельщиков со стадиона, до стадиона довозили шаттлы. Отношения с полицией были хорошими. Мы благодарим "Ростов" за хорошо проведённый матч", — передает слова Мейтина Sport24.
Теги: Ростов Спартак
Сегодня, 15:53
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