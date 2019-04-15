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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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Павел Мамаев пожаловался на условия его перевозки на судебные слушания

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников сообщил о жалобе со стороны футболиста Павла Мамаева на условия перевозки его в автозаке на заседания судебных слушаний.

"Павел Мамаев пожаловался, что транспортировка в ежедневном режиме в суд трудна даже для него. И подозреваемые, и обвиняемые регулярно жалуются в ОНК, потому что у конвойной службы в автозаках не работает вентиляция, накурено сильно, и в целом тяжело гражданам, даже, видите, профессиональной спортсмен жалуется", - цитирует Мельникова "РИА Новости".
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 17:52
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#3  Ditrih   (Сегодня, 18:21)
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online
Болеет за:
«Зенит»
привыкай, утырок.извиняйте, что не в лимузине)))))
Регистрация: 1.06.2014 [жалоба]
#2  студия дускай   (Сегодня, 18:11)
  • -1
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дык вроде ж автозаками это переделанные старые передвижные газовые камеры для политических - там и должен быть газ хотя бы никотиновкусный
Регистрация: 13.08.2018 [жалоба]
#1  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 17:59)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
интересно, кем именно в автозаках накурено?

а вентилляции нет в фургонах, потому что за людей никого не считают, когда разрабатывают автозак... хотя в автозаках перевозят не только преступников, но и многих-многих подследственных...


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По жизни свинья предназначена для забоя. Не в курсе - только сама скотинка.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
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