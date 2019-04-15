Россия РПЛ 2018/19
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Павел Мамаев пожаловался на условия его перевозки на судебные слушания
Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников сообщил о жалобе со стороны футболиста Павла Мамаева на условия перевозки его в автозаке на заседания судебных слушаний.
"Павел Мамаев пожаловался, что транспортировка в ежедневном режиме в суд трудна даже для него. И подозреваемые, и обвиняемые регулярно жалуются в ОНК, потому что у конвойной службы в автозаках не работает вентиляция, накурено сильно, и в целом тяжело гражданам, даже, видите, профессиональной спортсмен жалуется", - цитирует Мельникова "РИА Новости".
"Павел Мамаев пожаловался, что транспортировка в ежедневном режиме в суд трудна даже для него. И подозреваемые, и обвиняемые регулярно жалуются в ОНК, потому что у конвойной службы в автозаках не работает вентиляция, накурено сильно, и в целом тяжело гражданам, даже, видите, профессиональной спортсмен жалуется", - цитирует Мельникова "РИА Новости".
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