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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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Отец Цоя: мне не особо обидно, что фанаты "Динамо" закрасили стену сына

Роберт Цой, отец Виктора Цоя, прокомментировал акцию болельщиков "Динамо", которые оставили надпись на стене, посвященной умершему музыканту.

"Можно ли назвать граффити фанатов "Динамо" на стене Цоя актом вандализма? Нет, наверное. Время пришло. Все-таки прошло уже 30 лет, я уже отношусь к этому спокойно. Время идет, стена Цоя уже не является таким сакральным местом. Во многих городах такие стены вообще ликвидировали. Главное, что это остается в памяти народа. Мне не особо обидно, что стену закрасили. К тому же такие поползновения предпринимаются не впервые", - цитирует Цоя "Чемпионат".
Теги: Цой Динамо
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