Россия РПЛ 2018/19
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Виновники поражений ЦСКА и «Спартака». Сборная неудачников 23-го тура
В 23-м туре РПЛ состоялось сразу несколько сенсаций. ЦСКА на своём поле умудрился проиграть «Оренбургу», осложнив себе задачу завоевания путёвки в Лигу чемпионов, а «Спартак» не сумел в гостях совладать с «Ростовом». Естественно, что именно представители этих клубов составили костях традиционной сборной неудачников тура по версии Rusfootball.info.
Игорь Акинфеев (ЦСКА). Голкипер ЦСКА не был прямым виновником сенсационного поражения от «Оренбурга» в матче 23 тура. Тем не менее, Акинфеев пропустил три мяча, что уже является поводом для включения в эту сборную. Возможно, Игорь мог бы выручить в эпизоде со вторым мячом. Третий гол стал результатом сумасшедшего удара Деспотовича, но отметим, что вратарь ЦСКА даже не попытался спасти свою команду.
Марио Фернандес (ЦСКА). Окей, можно сколько угодно говорить о том, что наказание Фернандеса было слишком суровым, а россиянин-бразилец вовсе не стремился сыграть грубо. С человеческой точки зрения это понятно, но такой фол, безусловно, карается жёлтой карточкой. Фернандес подвёл свою команду: после первого «горчичника» нужно было действовать осторожнее.
Евгений Гапон («Анжи»). Когда твоя команда пропускает пять мячей, в первую очередь стоит винить защитников. В матче с «Зенитом» махачкалинцы позволили сопернику нанести 20 ударов по свои воротам! Конечно, центральные защитники, включая Калошина, несут за это прямую ответственность.
Игорь Удалый («Анжи»). То же самое касается и Игоря Удалого. Второй центральный защитник «Анжи» действовал не лучше своего коллеги по обороне. При этом Удалый является самым опытным игроком из защитной линии «Анжи». В этом матче Игорь не сделал ни одного отбора.
Самюэль Жиго («Спартак»). Удивительно, но Жиго из самого сильного и надёжного защитника уже превратился в символ неудачи. Французский центрдеф уже изрядно наошибался в матче с ЦСКА, а теперь ещё и не смог ничего сделать в матче с «Ростовом». Второй (и победный) мяч Шомуродов забил именно из под Жиго.
Оливье Тилль («Уфа»). «Уфе» было очень важно обыграть «Енисей», чтобы отдалиться от зоны вылета. Футболисты из Башкортостана могли и должны были увезти три очка. Наверняка, матч, завершившийся со счётом 0:0, сложился бы совершенно иначе, если бы уже на 7-й минуте пенальти реализовал Оливье Тилль. Упущенный 100% шанс – повод для попадания в нашу сборную.
Денис Глушаков («Спартак»). Капитан и лидер (каким себя считает Глушаков) в важнейших матчах сезона должен брать на себя ответственность за результат и игру. Был ли Глушаков одним из лучших на поле? Нет, скорее наоборот. Для Дениса традиционными остаются недобегания и опоздания во время ключевых эпизодов. Пусть прямой вины Глушакова за пропущенные мячи нет, но место в этой сборной он заслужил.
Софьян Ханни («Спартак»). Софьн Ханни в матче с «Ростовом» остался в запасе, но появился на поле уже в концовке первого тайма из-за травмы Зе Луиша. Один из главных креативщиков «Спартака» напоминал лишь тень самого себя. Естественно, что в таких матчах на первый план должны выходить лидеры, что не получилось у Ханни.
Арнор Сигурдссон (ЦСКА). Исландский форвард стал автором дубля в столичном дерби, но в матче с «Оренбургом» так и не сумел найти подход к чужим воротам. Исландец действовал невпопад. Получалось неважно, даже если он оказывался с мячом в чужой штрафной, то ничего не мог придумать.
Андрей Панюков («Урал»). Панюков мог принести «Уралу» важную победу в матче с «Арсеналом». Уральцы создали множество моментов, но в решающие минуты Панюков мазал с отличных позиций. Форвард попал в штангу, а также не реализовал выход один на один.
Фёдор Чалов (ЦСКА). Лучший бомбардир ЦСКА мало чем запомнился в матче с «Оренбургом». В активе Чалова очередная остроумная передача пяткой в чужой штрафной, ряд интересных действий на обострение, но для главного претендента на титул лучшего снайпера чемпионата этого недостаточно. Тем более, что в матче с «Оренбургом» очки ЦСКА нужны были, как воздух.
Антон Мозговой, Rusfootball.info
Вратарь
Игорь Акинфеев (ЦСКА). Голкипер ЦСКА не был прямым виновником сенсационного поражения от «Оренбурга» в матче 23 тура. Тем не менее, Акинфеев пропустил три мяча, что уже является поводом для включения в эту сборную. Возможно, Игорь мог бы выручить в эпизоде со вторым мячом. Третий гол стал результатом сумасшедшего удара Деспотовича, но отметим, что вратарь ЦСКА даже не попытался спасти свою команду.
Защитники:
Марио Фернандес (ЦСКА). Окей, можно сколько угодно говорить о том, что наказание Фернандеса было слишком суровым, а россиянин-бразилец вовсе не стремился сыграть грубо. С человеческой точки зрения это понятно, но такой фол, безусловно, карается жёлтой карточкой. Фернандес подвёл свою команду: после первого «горчичника» нужно было действовать осторожнее.
Евгений Гапон («Анжи»). Когда твоя команда пропускает пять мячей, в первую очередь стоит винить защитников. В матче с «Зенитом» махачкалинцы позволили сопернику нанести 20 ударов по свои воротам! Конечно, центральные защитники, включая Калошина, несут за это прямую ответственность.
? «Зенит» отрывается от конкурентов на 6 очков.#МАТЧПРЕМЬЕР #ЗенитАнжи pic.twitter.com/lTQzcPErfZ— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) April 14, 2019
Игорь Удалый («Анжи»). То же самое касается и Игоря Удалого. Второй центральный защитник «Анжи» действовал не лучше своего коллеги по обороне. При этом Удалый является самым опытным игроком из защитной линии «Анжи». В этом матче Игорь не сделал ни одного отбора.
Самюэль Жиго («Спартак»). Удивительно, но Жиго из самого сильного и надёжного защитника уже превратился в символ неудачи. Французский центрдеф уже изрядно наошибался в матче с ЦСКА, а теперь ещё и не смог ничего сделать в матче с «Ростовом». Второй (и победный) мяч Шомуродов забил именно из под Жиго.
Полузащитники
Оливье Тилль («Уфа»). «Уфе» было очень важно обыграть «Енисей», чтобы отдалиться от зоны вылета. Футболисты из Башкортостана могли и должны были увезти три очка. Наверняка, матч, завершившийся со счётом 0:0, сложился бы совершенно иначе, если бы уже на 7-й минуте пенальти реализовал Оливье Тилль. Упущенный 100% шанс – повод для попадания в нашу сборную.
Денис Глушаков («Спартак»). Капитан и лидер (каким себя считает Глушаков) в важнейших матчах сезона должен брать на себя ответственность за результат и игру. Был ли Глушаков одним из лучших на поле? Нет, скорее наоборот. Для Дениса традиционными остаются недобегания и опоздания во время ключевых эпизодов. Пусть прямой вины Глушакова за пропущенные мячи нет, но место в этой сборной он заслужил.
Софьян Ханни («Спартак»). Софьн Ханни в матче с «Ростовом» остался в запасе, но появился на поле уже в концовке первого тайма из-за травмы Зе Луиша. Один из главных креативщиков «Спартака» напоминал лишь тень самого себя. Естественно, что в таких матчах на первый план должны выходить лидеры, что не получилось у Ханни.
Оренбург выпустил на поле робота и вынес ЦСКА на выезде 3:2 pic.twitter.com/TXSxJVsTeH— СРА4ТВ (@sra4tv) April 13, 2019
Арнор Сигурдссон (ЦСКА). Исландский форвард стал автором дубля в столичном дерби, но в матче с «Оренбургом» так и не сумел найти подход к чужим воротам. Исландец действовал невпопад. Получалось неважно, даже если он оказывался с мячом в чужой штрафной, то ничего не мог придумать.
Нападающие
Андрей Панюков («Урал»). Панюков мог принести «Уралу» важную победу в матче с «Арсеналом». Уральцы создали множество моментов, но в решающие минуты Панюков мазал с отличных позиций. Форвард попал в штангу, а также не реализовал выход один на один.
Фёдор Чалов (ЦСКА). Лучший бомбардир ЦСКА мало чем запомнился в матче с «Оренбургом». В активе Чалова очередная остроумная передача пяткой в чужой штрафной, ряд интересных действий на обострение, но для главного претендента на титул лучшего снайпера чемпионата этого недостаточно. Тем более, что в матче с «Оренбургом» очки ЦСКА нужны были, как воздух.
Антон Мозговой, Rusfootball.info
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