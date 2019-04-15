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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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Кто был главным неудачником тура?
Кто был главным неудачником тура?



 

Виновники поражений ЦСКА и «Спартака». Сборная неудачников 23-го тура

В 23-м туре РПЛ состоялось сразу несколько сенсаций. ЦСКА на своём поле умудрился проиграть «Оренбургу», осложнив себе задачу завоевания путёвки в Лигу чемпионов, а «Спартак» не сумел в гостях совладать с «Ростовом». Естественно, что именно представители этих клубов составили костях традиционной сборной неудачников тура по версии Rusfootball.info.

Виновники поражений ЦСКА и «Спартака». Сборная неудачников 23-го тура


Вратарь


Игорь Акинфеев (ЦСКА). Голкипер ЦСКА не был прямым виновником сенсационного поражения от «Оренбурга» в матче 23 тура. Тем не менее, Акинфеев пропустил три мяча, что уже является поводом для включения в эту сборную. Возможно, Игорь мог бы выручить в эпизоде со вторым мячом. Третий гол стал результатом сумасшедшего удара Деспотовича, но отметим, что вратарь ЦСКА даже не попытался спасти свою команду.

Защитники:


Марио Фернандес (ЦСКА). Окей, можно сколько угодно говорить о том, что наказание Фернандеса было слишком суровым, а россиянин-бразилец вовсе не стремился сыграть грубо. С человеческой точки зрения это понятно, но такой фол, безусловно, карается жёлтой карточкой. Фернандес подвёл свою команду: после первого «горчичника» нужно было действовать осторожнее.

Евгений Гапон («Анжи»). Когда твоя команда пропускает пять мячей, в первую очередь стоит винить защитников. В матче с «Зенитом» махачкалинцы позволили сопернику нанести 20 ударов по свои воротам! Конечно, центральные защитники, включая Калошина, несут за это прямую ответственность.



Игорь Удалый («Анжи»). То же самое касается и Игоря Удалого. Второй центральный защитник «Анжи» действовал не лучше своего коллеги по обороне. При этом Удалый является самым опытным игроком из защитной линии «Анжи». В этом матче Игорь не сделал ни одного отбора.

Самюэль Жиго («Спартак»). Удивительно, но Жиго из самого сильного и надёжного защитника уже превратился в символ неудачи. Французский центрдеф уже изрядно наошибался в матче с ЦСКА, а теперь ещё и не смог ничего сделать в матче с «Ростовом». Второй (и победный) мяч Шомуродов забил именно из под Жиго.

Полузащитники


Оливье Тилль («Уфа»). «Уфе» было очень важно обыграть «Енисей», чтобы отдалиться от зоны вылета. Футболисты из Башкортостана могли и должны были увезти три очка. Наверняка, матч, завершившийся со счётом 0:0, сложился бы совершенно иначе, если бы уже на 7-й минуте пенальти реализовал Оливье Тилль. Упущенный 100% шанс – повод для попадания в нашу сборную.

Денис Глушаков («Спартак»). Капитан и лидер (каким себя считает Глушаков) в важнейших матчах сезона должен брать на себя ответственность за результат и игру. Был ли Глушаков одним из лучших на поле? Нет, скорее наоборот. Для Дениса традиционными остаются недобегания и опоздания во время ключевых эпизодов. Пусть прямой вины Глушакова за пропущенные мячи нет, но место в этой сборной он заслужил.

Софьян Ханни («Спартак»). Софьн Ханни в матче с «Ростовом» остался в запасе, но появился на поле уже в концовке первого тайма из-за травмы Зе Луиша. Один из главных креативщиков «Спартака» напоминал лишь тень самого себя. Естественно, что в таких матчах на первый план должны выходить лидеры, что не получилось у Ханни.



Арнор Сигурдссон (ЦСКА). Исландский форвард стал автором дубля в столичном дерби, но в матче с «Оренбургом» так и не сумел найти подход к чужим воротам. Исландец действовал невпопад. Получалось неважно, даже если он оказывался с мячом в чужой штрафной, то ничего не мог придумать.

Нападающие


Андрей Панюков («Урал»). Панюков мог принести «Уралу» важную победу в матче с «Арсеналом». Уральцы создали множество моментов, но в решающие минуты Панюков мазал с отличных позиций. Форвард попал в штангу, а также не реализовал выход один на один.

Фёдор Чалов (ЦСКА). Лучший бомбардир ЦСКА мало чем запомнился в матче с «Оренбургом». В активе Чалова очередная остроумная передача пяткой в чужой штрафной, ряд интересных действий на обострение, но для главного претендента на титул лучшего снайпера чемпионата этого недостаточно. Тем более, что в матче с «Оренбургом» очки ЦСКА нужны были, как воздух.



Антон Мозговой, Rusfootball.info
Теги: ЦСКА Анжи Спартак Урал Уфа
Сегодня, 18:55
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(4)
#5  Realist2000   (Сегодня, 20:21)
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  •  (0)
online

алекперов и федун ...
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
#4  Фанат Заболотного   (Сегодня, 19:49)
  • 0
  •  (4)

Никто так сильно не обоссывает спартак как его капитан своей игрой. Надеемся,что диниска ещё несколько сезонов будет играть в стартовом составе, пацаны!


--------------------
фанаты спартака настолько петухи, что будят меня по утрам
Регистрация: 14.04.2019 [жалоба]
#3  Ditrih   (Сегодня, 19:24)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
и лидер (каким себя считает Глушаков)
хахаха. в точку
Регистрация: 1.06.2014 [жалоба]
#2  Kytarba  Сочи (Сегодня, 19:21)
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Химки»
Цитата: Zoldaten
Мозговой, а где фото судейки Лапочкина? И текст к ней

joy joy
и кто был главным пля неудачником тура? joy
пля у Рус.футбола дело появилось ,они как всегда деловые))Колхоз, совхоз крепчает..впрочем какой читатель такой и писатель)
Регистрация: 17.03.2008 [жалоба]
#1  Zoldaten   (Сегодня, 19:14)
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
ЦСКА
Мозговой, а где фото судейки Лапочкина? И текст к ней
Регистрация: 13.04.2019 [жалоба]
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