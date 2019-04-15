Россия РПЛ 2018/19
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Сергей Томаров вернулся в тренерский штаб "Уфы"
Сергей Томаров вернулся в тренерский штаб "Уфы".
Ранее он был старшим тренером школы уфимского клуба. Теперь этот пост займет Евгений Перевертайло.
Напомним, 36-летний Томаров возглавил "Уфу" в июне 2018 года, а 7 ноября был отправлен в отставку.
Ранее он был старшим тренером школы уфимского клуба. Теперь этот пост займет Евгений Перевертайло.
Напомним, 36-летний Томаров возглавил "Уфу" в июне 2018 года, а 7 ноября был отправлен в отставку.
Евгений Перевертайло – старший тренер Школы ФК «Уфа»— ФК УФА (@UfaFc) April 15, 2019
В Школе ФК «Уфа» состоялось общее собрание, на котором в качестве старшего тренера был представлен Евгений Перевертайло. Ранее этот пост занимал Сергей Томаров, который переведен в тренерский штаб главной команды. pic.twitter.com/Y27zmtP6vz
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