Евгений Перевертайло – старший тренер Школы ФК «Уфа»



В Школе ФК «Уфа» состоялось общее собрание, на котором в качестве старшего тренера был представлен Евгений Перевертайло. Ранее этот пост занимал Сергей Томаров, который переведен в тренерский штаб главной команды. pic.twitter.com/Y27zmtP6vz — ФК УФА (@UfaFc) April 15, 2019

Сергей Томаров вернулся в тренерский штаб "Уфы".Ранее он был старшим тренером школы уфимского клуба. Теперь этот пост займет Евгений Перевертайло.Напомним, 36-летний Томаров возглавил "Уфу" в июне 2018 года, а 7 ноября был отправлен в отставку.