Россия РПЛ 2018/19
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
17:01
Глава департамента судейства РФС: Безбородов ошибочно не назначил пенальти в ворота "Ростова" (29)
Глава департамента судейства РФС: Безбородов ошибочно не назначил пенальти в ворота "Ростова" (29)
16:18
Система распознавания лиц помогла "Арсеналу" узнать фаната и не пустить его на матч с "Уралом"
Система распознавания лиц помогла "Арсеналу" узнать фаната и не пустить его на матч с "Уралом"
14:31
Александр Егоров: не сомневаюсь, что Марио добрый и порядочный человек, но у нас есть правила (12)
Александр Егоров: не сомневаюсь, что Марио добрый и порядочный человек, но у нас есть правила (12)
12:30
"Мы устали от всего дерьма вокруг клуба" - фанаты "Динамо" рассказали об акции на стене Цоя (24)
"Мы устали от всего дерьма вокруг клуба" - фанаты "Динамо" рассказали об акции на стене Цоя (24)
12:24
Герои из Оренбурга, покорители «Спартака» и паровозы «Локомотива»: символическая сборная 23-го тура РПЛ (6)
Герои из Оренбурга, покорители «Спартака» и паровозы «Локомотива»: символическая сборная 23-го тура РПЛ (6)
12:13
Анзор Кавазашвили: "Спартак" потерял тот самый дух. Кумир для нынешних футболистов – деньги (18)
Анзор Кавазашвили: "Спартак" потерял тот самый дух. Кумир для нынешних футболистов – деньги (18)
09:32
"Манчестер Сити" стал первым клубом из топ-5 европейских чемпионатов, забившим 150 голов за сезон
"Манчестер Сити" стал первым клубом из топ-5 европейских чемпионатов, забившим 150 голов за сезон
09:27
Президент "Торино": если вы удаляете игрока за ругательство, то всегда будете заканчивать матч с десятью футболистами
Президент "Торино": если вы удаляете игрока за ругательство, то всегда будете заканчивать матч с десятью футболистами
В СИЗО к Кокорину до сих пор не пустили спортивного врача
К футболисту Александру Кокорину до сих пор не пустили в СИЗО спортивного врача ФК "Зенит", который должен осмотреть его больное колено, заявил РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.
На прошлой неделе главный тренер санкт-петербургского футбольного клуба Сергей Семак сообщал, что врачам Зенита" разрешили в ближайшее время посетить нападающего команды Кокорина, находящегося в СИЗО.
"Кокорин говорит, что до сих пор не пустили врачей. В целом на условия содержания не жалуется", - сказал Мельников.
Ранее он говорил, что Кокорин регулярно жалуется на боли в ноге, а во ФСИН нет соответствующих врачей, поэтому нужен специальный спортивный врач.
Футболист "Краснодара" Павел Мамаев, Кокорин и его младший брат Кирилл, а также играющий в любительской лиге Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре столицы. Первый произошел, по данным следствия, около 8.30 мск, когда несколько мужчин у гостиницы "Пекин" напали на водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука, избили его, а также разбили стекло и повредили заднюю дверь машины. Позже компания переместилась в кафе на Большой Никитской улице, где ими был избит глава департамента Минпромторга Денис Пак. Попытавшийся успокоить молодых людей гендиректор НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергей Гайсин также получил от одного из них удар по лицу.
Пресненский суд Москвы в начале апреля продлил до 25 сентября срок содержания под стражей Кокорину и Мамаеву. К нынешнему дню спортсмены и два их друга провели в СИЗО без малого полгода. Защита в очередной раз просила отпустить их из изолятора под подписку о невыезде или домашний арест.
На прошлой неделе главный тренер санкт-петербургского футбольного клуба Сергей Семак сообщал, что врачам Зенита" разрешили в ближайшее время посетить нападающего команды Кокорина, находящегося в СИЗО.
"Кокорин говорит, что до сих пор не пустили врачей. В целом на условия содержания не жалуется", - сказал Мельников.
Ранее он говорил, что Кокорин регулярно жалуется на боли в ноге, а во ФСИН нет соответствующих врачей, поэтому нужен специальный спортивный врач.
Футболист "Краснодара" Павел Мамаев, Кокорин и его младший брат Кирилл, а также играющий в любительской лиге Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре столицы. Первый произошел, по данным следствия, около 8.30 мск, когда несколько мужчин у гостиницы "Пекин" напали на водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука, избили его, а также разбили стекло и повредили заднюю дверь машины. Позже компания переместилась в кафе на Большой Никитской улице, где ими был избит глава департамента Минпромторга Денис Пак. Попытавшийся успокоить молодых людей гендиректор НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергей Гайсин также получил от одного из них удар по лицу.
Пресненский суд Москвы в начале апреля продлил до 25 сентября срок содержания под стражей Кокорину и Мамаеву. К нынешнему дню спортсмены и два их друга провели в СИЗО без малого полгода. Защита в очередной раз просила отпустить их из изолятора под подписку о невыезде или домашний арест.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.