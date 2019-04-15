Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Ростов
Оренбург
Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Крылья Советов
Урал
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
Сезон | Таблица | Календарь

Новости партнеров

В СИЗО к Кокорину до сих пор не пустили спортивного врача

К футболисту Александру Кокорину до сих пор не пустили в СИЗО спортивного врача ФК "Зенит", который должен осмотреть его больное колено, заявил РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

На прошлой неделе главный тренер санкт-петербургского футбольного клуба Сергей Семак сообщал, что врачам Зенита" разрешили в ближайшее время посетить нападающего команды Кокорина, находящегося в СИЗО.

"Кокорин говорит, что до сих пор не пустили врачей. В целом на условия содержания не жалуется", - сказал Мельников.

Ранее он говорил, что Кокорин регулярно жалуется на боли в ноге, а во ФСИН нет соответствующих врачей, поэтому нужен специальный спортивный врач.

Футболист "Краснодара" Павел Мамаев, Кокорин и его младший брат Кирилл, а также играющий в любительской лиге Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре столицы. Первый произошел, по данным следствия, около 8.30 мск, когда несколько мужчин у гостиницы "Пекин" напали на водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука, избили его, а также разбили стекло и повредили заднюю дверь машины. Позже компания переместилась в кафе на Большой Никитской улице, где ими был избит глава департамента Минпромторга Денис Пак. Попытавшийся успокоить молодых людей гендиректор НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергей Гайсин также получил от одного из них удар по лицу.

Пресненский суд Москвы в начале апреля продлил до 25 сентября срок содержания под стражей Кокорину и Мамаеву. К нынешнему дню спортсмены и два их друга провели в СИЗО без малого полгода. Защита в очередной раз просила отпустить их из изолятора под подписку о невыезде или домашний арест.
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 19:32
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(0)
#1  yuri  спб (Сегодня, 19:41)
  • -1
  •  (5)
online

Козлы и приспешники 37-го.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама