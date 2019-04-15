Бывший главный тренер "Рубина" может возглавить "Челси"

Англия АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|34
|85
|2
|Манчестер Сити
|33
|83
|3
|Тоттенхэм
|33
|67
|4
|Челси
|34
|66
|5
|Манчестер Юнайтед
|33
|64
|6
|Арсенал
|32
|63
|7
|Лестер
|34
|47
|8
|Вулверхэмптон
|33
|47
|9
|Эвертон
|34
|46
|10
|Уотфорд
|32
|46
|11
|Вест Хэм
|34
|42
|12
|Борнмут
|34
|41
|13
|Кристал Пэлас
|34
|39
|14
|Бернли
|34
|39
|15
|Ньюкасл
|34
|38
|16
|Саутгемптон
|33
|36
|17
|Брайтон
|32
|33
|18
|Кардифф
|33
|28
|19
|Фулхэм
|34
|20
|20
|Хаддерсфилд
|34
|14
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АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|34
|85
|2
|Манчестер Сити
|33
|83
|3
|Тоттенхэм
|33
|67
|4
|Челси
|34
|66
|5
|Манчестер Юнайтед
|33
|64
|6
|Арсенал
|32
|63
|...
|20
|Хаддерсфилд
|34
|14
РПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|23
|48
|...
|7
|Оренбург
|23
|32
|8
|Арсенал Тула
|23
|32
|9
|Рубин
|23
|30
|10
|Ахмат
|23
|30
|11
|Крылья Советов
|23
|27
|...
|16
|Енисей
|23
|13
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Глава департамента судейства РФС: Безбородов ошибочно не назначил пенальти в ворота "Ростова" (29)
Глава департамента судейства РФС: Безбородов ошибочно не назначил пенальти в ворота "Ростова" (29)
16:18
Система распознавания лиц помогла "Арсеналу" узнать фаната и не пустить его на матч с "Уралом"
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Александр Егоров: не сомневаюсь, что Марио добрый и порядочный человек, но у нас есть правила (12)
Александр Егоров: не сомневаюсь, что Марио добрый и порядочный человек, но у нас есть правила (12)
12:30
"Мы устали от всего дерьма вокруг клуба" - фанаты "Динамо" рассказали об акции на стене Цоя (24)
"Мы устали от всего дерьма вокруг клуба" - фанаты "Динамо" рассказали об акции на стене Цоя (24)
12:24
Герои из Оренбурга, покорители «Спартака» и паровозы «Локомотива»: символическая сборная 23-го тура РПЛ (6)
Герои из Оренбурга, покорители «Спартака» и паровозы «Локомотива»: символическая сборная 23-го тура РПЛ (6)
12:13
Анзор Кавазашвили: "Спартак" потерял тот самый дух. Кумир для нынешних футболистов – деньги (18)
Анзор Кавазашвили: "Спартак" потерял тот самый дух. Кумир для нынешних футболистов – деньги (18)
09:32
"Манчестер Сити" стал первым клубом из топ-5 европейских чемпионатов, забившим 150 голов за сезон
"Манчестер Сити" стал первым клубом из топ-5 европейских чемпионатов, забившим 150 голов за сезон
09:27
Президент "Торино": если вы удаляете игрока за ругательство, то всегда будете заканчивать матч с десятью футболистами
Президент "Торино": если вы удаляете игрока за ругательство, то всегда будете заканчивать матч с десятью футболистами
Бывший главный тренер "Рубина" может возглавить "Челси"
Главный тренер "Уотфорда" Хави Грасия, который ранее возглавлял "Рубин", может возглавить "Челси", сообщает The Sun.
Сообщается, что Сарри будет отправлен в отставку, если "Челси" не сумеет квалифицироваться в Лигу чемпионов.
Руководство "Челси" впечатлено результатами работы Грасии в "Уотфорде": команда идет на 10-м месте в АПЛ.
Сообщается, что Сарри будет отправлен в отставку, если "Челси" не сумеет квалифицироваться в Лигу чемпионов.
Руководство "Челси" впечатлено результатами работы Грасии в "Уотфорде": команда идет на 10-м месте в АПЛ.
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