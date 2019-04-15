Бывший главный тренер "Рубина" может возглавить "Челси"

Главный тренер "Уотфорда" Хави Грасия, который ранее возглавлял "Рубин", может возглавить "Челси", сообщает The Sun.Сообщается, что Сарри будет отправлен в отставку, если "Челси" не сумеет квалифицироваться в Лигу чемпионов.Руководство "Челси" впечатлено результатами работы Грасии в "Уотфорде": команда идет на 10-м месте в АПЛ.