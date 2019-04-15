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Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Ростов
Оренбург
Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Крылья Советов
Урал
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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Юрий Семин: матч с ЦСКА определяющий? Побойтесь бога! Впереди еще семь матчей

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин поделился ожиданиями от матча 24-го тура чемпионата России против ЦСКА.

– В минувшем туре потеряли очки все ваши конкуренты, кроме "Зенита". Порадовало?

– Не вижу особого повода для радости. Разумеется, я слежу за всеми потенциальными соперниками. Но только в плане их игрового состояния и возможностей. А так, радоваться чужим потерям – не в моих правилах. Вот почему никогда не занимался турнирной арифметикой. И не прикидывал, что будет, если этот проиграет, а тот – сгоняет вничью. Скорее – это удел болельщиков и журналистов. Для меня всегда было и остается главным игра и результат моей команды.

– Предстоящую неделю и матч с ЦСКА можно считать для "Локомотива" определяющей в сезоне?

– Побойтесь бога! Впереди еще семь матчей.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Семин ЦСКА Локомотив
Сегодня, 22:23
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(2)
#2  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 22:56)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
ЦСКА наверное сильно уверовали, что матч с Спартаком ключевой и жидко обделались с Оренбургом.
Всегда есть подвох, Спартак в прошлом году почувствовал это на себе с Уралом и Ахматом.


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Believe LOKO (is reaL)

user пушкин - армейская прокладка
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#1  Сыч  Вологда (Сегодня, 22:39)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Правильно, Палыч!
От игры к игре...
Регистрация: 28.08.2018 [жалоба]
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