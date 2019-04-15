Россия РПЛ 2018/19
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Юрий Семин: матч с ЦСКА определяющий? Побойтесь бога! Впереди еще семь матчей
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин поделился ожиданиями от матча 24-го тура чемпионата России против ЦСКА.
– В минувшем туре потеряли очки все ваши конкуренты, кроме "Зенита". Порадовало?
– Не вижу особого повода для радости. Разумеется, я слежу за всеми потенциальными соперниками. Но только в плане их игрового состояния и возможностей. А так, радоваться чужим потерям – не в моих правилах. Вот почему никогда не занимался турнирной арифметикой. И не прикидывал, что будет, если этот проиграет, а тот – сгоняет вничью. Скорее – это удел болельщиков и журналистов. Для меня всегда было и остается главным игра и результат моей команды.
– Предстоящую неделю и матч с ЦСКА можно считать для "Локомотива" определяющей в сезоне?
– Побойтесь бога! Впереди еще семь матчей.
"Спорт-Экспресс"
– В минувшем туре потеряли очки все ваши конкуренты, кроме "Зенита". Порадовало?
– Не вижу особого повода для радости. Разумеется, я слежу за всеми потенциальными соперниками. Но только в плане их игрового состояния и возможностей. А так, радоваться чужим потерям – не в моих правилах. Вот почему никогда не занимался турнирной арифметикой. И не прикидывал, что будет, если этот проиграет, а тот – сгоняет вничью. Скорее – это удел болельщиков и журналистов. Для меня всегда было и остается главным игра и результат моей команды.
– Предстоящую неделю и матч с ЦСКА можно считать для "Локомотива" определяющей в сезоне?
– Побойтесь бога! Впереди еще семь матчей.
"Спорт-Экспресс"
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