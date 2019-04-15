Россия РПЛ 2018/19
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Ольга Бузова: была бы не против переспать со Смоловым
Известная певица Ольга Бузова стала героиней youtube-шоу "Поцеловать/Переспать/Убрать!".
В этой передаче Бузова должна была выбрать между тремя мужчинами: форвардом "Локомотива" Федором Смоловым, нападающим "Зенита" Артемом Дзюбой и вратарем ЦСКА Игорем Акинфеевым.
"С Федей все хотят переспать почему-то. И я бы тоже была не против. Он молодой, красивый, я Федю очень люблю. У нас прекрасные отношения. Акинфеев для меня легенда, не могу его рассматривать. Думаю, Федя тоже был бы не против. Дзюбу поцеловать, Акинфеева убрать", - сказала Бузова.
В этой передаче Бузова должна была выбрать между тремя мужчинами: форвардом "Локомотива" Федором Смоловым, нападающим "Зенита" Артемом Дзюбой и вратарем ЦСКА Игорем Акинфеевым.
"С Федей все хотят переспать почему-то. И я бы тоже была не против. Он молодой, красивый, я Федю очень люблю. У нас прекрасные отношения. Акинфеев для меня легенда, не могу его рассматривать. Думаю, Федя тоже был бы не против. Дзюбу поцеловать, Акинфеева убрать", - сказала Бузова.
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