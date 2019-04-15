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Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Ростов
Оренбург
Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Крылья Советов
Урал
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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Ольга Бузова: была бы не против переспать со Смоловым

Известная певица Ольга Бузова стала героиней youtube-шоу "Поцеловать/Переспать/Убрать!".

В этой передаче Бузова должна была выбрать между тремя мужчинами: форвардом "Локомотива" Федором Смоловым, нападающим "Зенита" Артемом Дзюбой и вратарем ЦСКА Игорем Акинфеевым.

"С Федей все хотят переспать почему-то. И я бы тоже была не против. Он молодой, красивый, я Федю очень люблю. У нас прекрасные отношения. Акинфеев для меня легенда, не могу его рассматривать. Думаю, Федя тоже был бы не против. Дзюбу поцеловать, Акинфеева убрать", - сказала Бузова.
Теги: Смолов Локомотив
Сегодня, 23:05
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#4  liasport433   (Сегодня, 23:26)
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
я хз, как они смотрят на людей, но конифей из стада интеренетного общества выделяется, ни скандалов ни сплетен, только кличка рукожоп... а вот на счет красоты футболистов... хз один уродливей другово... хотя бабы наверно видят счет в банке чем больше тем приятней сосать!!
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
#3  alexpyat  Пятигорск (Сегодня, 23:19)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Сделал же Дима Тарасов умную вещь в своей жизни - разошелся с этой....
Регистрация: 23.03.2016 [жалоба]
#2  cerberspb  Санкт-Петербург (Сегодня, 23:12)
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
после Лопыревой Смолов на Бузову может только пописать!)
Регистрация: 10.07.2009 [жалоба]
#1  Blessing  Спб (Сегодня, 23:09)
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Федя счастливый. confused


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
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