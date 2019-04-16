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Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Ростов
Оренбург
Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Крылья Советов
Урал
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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Валерий Карпин: понимаю, как играет "Спартак", но зачем мне объяснять?

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин заявил, что он понимает, в какой футбол играет "Спартак",

– Вы сказали, что "Спартак" выглядит не так, как при Каррере. При этом в понедельник ваш коллега и бывший партнер по сборной России Игорь Шалимов на live-эфире в "СЭ" заметил, что не понимает, как сейчас играют красно-белые. А вы понимаете?

– Да. Причем нельзя сказать, что "Спартак" всегда одинаков – в матчах с "Ахматом" и ЦСКА футбол москвичей оказался совершенно разным.

– Но что же у "Спартака" главное?

– Мне зачем объяснять? Главное – довести это до своих футболистов, а не оглашать на всю страну. Подобное – работа аналитиков, блогеров.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Карпин Спартак
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#1  Misha Hetfild  сто первый километр (Сегодня, 00:08)
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Болеет за:
«Ростов»
Хитрый Валера .
Регистрация: 24.09.2018 [жалоба]
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