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Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Ростов
Оренбург
Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Крылья Советов
Урал
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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Сокамерники Мамаева недовольны отсутствием благодарности за матч в СИЗО

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников сообщил о недовольстве сокамерников полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева в СИЗО.

"Сокамерники Павла Мамаева удивлены, что им после проведения футбольного мероприятия пообещали благодарности всей камере, прошло уже два месяца, некоторые уже уехали на этапы, и до сих пор администрация СИЗО "Бутырка" благодарностей не вручила. При рассмотрении вопросов об УДО и изменении режима эти благодарности имеют значение", - цитирует Мельникова "Р-Спорт".
Теги: Мамаев
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