Россия РПЛ 2018/19
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Никола Влашич: почему ЦСКА сложнее даются игры против менее статусных соперников? Не знаю, дело не в мотивации
Хорватский полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился мнением о матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Оренбурга".
Встреча проходила в Москве и завершилась сенсационной победой гостей со счетом 3:2. Примечательно, что ЦСКА остался вдесятером на 25-й минуте игры. Защитник армейцев Марио Фернандес получил вторую желтую карточку и был удален с поля.
"С "Оренбургом" была сложная игра, особенно, когда мы заработали удаления. Трудно играть в меньшинстве, но мы не думали об этом во время матча, а просто пытались выиграть.
Почему ЦСКА сложнее даются игры против менее статусных соперников? Не знаю, дело не в мотивации. Просто иногда случаются такие матчи, как с "Оренбургом", когда дают красную карточку. Играть в такой ситуации очень непросто", — заявил Влашич.
Газета.ru
Встреча проходила в Москве и завершилась сенсационной победой гостей со счетом 3:2. Примечательно, что ЦСКА остался вдесятером на 25-й минуте игры. Защитник армейцев Марио Фернандес получил вторую желтую карточку и был удален с поля.
"С "Оренбургом" была сложная игра, особенно, когда мы заработали удаления. Трудно играть в меньшинстве, но мы не думали об этом во время матча, а просто пытались выиграть.
Почему ЦСКА сложнее даются игры против менее статусных соперников? Не знаю, дело не в мотивации. Просто иногда случаются такие матчи, как с "Оренбургом", когда дают красную карточку. Играть в такой ситуации очень непросто", — заявил Влашич.
Газета.ru
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