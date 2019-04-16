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Рубин
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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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Никола Влашич: почему ЦСКА сложнее даются игры против менее статусных соперников? Не знаю, дело не в мотивации

Хорватский полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился мнением о матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Оренбурга".

Встреча проходила в Москве и завершилась сенсационной победой гостей со счетом 3:2. Примечательно, что ЦСКА остался вдесятером на 25-й минуте игры. Защитник армейцев Марио Фернандес получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

"С "Оренбургом" была сложная игра, особенно, когда мы заработали удаления. Трудно играть в меньшинстве, но мы не думали об этом во время матча, а просто пытались выиграть.

Почему ЦСКА сложнее даются игры против менее статусных соперников? Не знаю, дело не в мотивации. Просто иногда случаются такие матчи, как с "Оренбургом", когда дают красную карточку. Играть в такой ситуации очень непросто", — заявил Влашич.

Газета.ru
Теги: ЦСКА Оренбург Влашич
Сегодня, 08:35
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#2  serega_user  serega_user (Сегодня, 08:47)
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  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Тень отца
Просто у ослят выигрыш против нерядовой команды - подвиг. Для Спартака. например - будни.Для ВАС. как и для любой команды - переиграть Спартак - это подвиг. а для нас - обуть ЦКГ - будни

Илюх, корона спадает, поправь чутка wink
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
#1  Тень отца  У поганых болот (Сегодня, 08:46)
  • -3
  •  (3)

Просто у ослят выигрыш против нерядовой команды - подвиг. Для Спартака. например - будни.Для ВАС. как и для любой команды - переиграть Спартак - это подвиг. а для нас - обуть ЦКГ - будни


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Рядом светотень, хренотень. Местные, в общем.
Регистрация: 9.04.2019 [жалоба]
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