Россия РПЛ 2018/19
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Ринат Билялетдинов: команде Семака хватит имеющегося отрыва, чтобы взять чемпионство
Бывший тренер московского "Локомотива" Ринат Билялетдинов поделился мыслями о чемпионской гонке в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает газета "Известия".
"Реально ли отыграть шесть очков? Многое будет зависеть от реализации. У "Зенита" сейчас есть кому забивать. Команда в хорошем тонусе. Несомненно, приобретение Сердара Азмуна очень важно для питерцев и может стать ключевым. Думаю, команде Семака хватит имеющегося отрыва, чтобы взять чемпионство", — заявил специалист.
В турнирной таблице лидирует "Зенит", который за 32 тура набрал 48 очков. "Локомотив" и "Краснодар" имею в активе 42 балла. Четверку лидеров замыкает ЦСКА, набравший 41 балл.
Газета.ru
"Реально ли отыграть шесть очков? Многое будет зависеть от реализации. У "Зенита" сейчас есть кому забивать. Команда в хорошем тонусе. Несомненно, приобретение Сердара Азмуна очень важно для питерцев и может стать ключевым. Думаю, команде Семака хватит имеющегося отрыва, чтобы взять чемпионство", — заявил специалист.
В турнирной таблице лидирует "Зенит", который за 32 тура набрал 48 очков. "Локомотив" и "Краснодар" имею в активе 42 балла. Четверку лидеров замыкает ЦСКА, набравший 41 балл.
Газета.ru
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