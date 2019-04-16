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Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Ростов
Оренбург
Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Крылья Советов
Урал
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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Ринат Билялетдинов: команде Семака хватит имеющегося отрыва, чтобы взять чемпионство

Бывший тренер московского "Локомотива" Ринат Билялетдинов поделился мыслями о чемпионской гонке в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает газета "Известия".

"Реально ли отыграть шесть очков? Многое будет зависеть от реализации. У "Зенита" сейчас есть кому забивать. Команда в хорошем тонусе. Несомненно, приобретение Сердара Азмуна очень важно для питерцев и может стать ключевым. Думаю, команде Семака хватит имеющегося отрыва, чтобы взять чемпионство", — заявил специалист.

В турнирной таблице лидирует "Зенит", который за 32 тура набрал 48 очков. "Локомотив" и "Краснодар" имею в активе 42 балла. Четверку лидеров замыкает ЦСКА, набравший 41 балл.

Газета.ru
Теги: Локомотив Зенит Билялетдинов Р.
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