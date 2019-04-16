Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Ростов
Оренбург
Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Крылья Советов
Урал
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
Сезон | Таблица | Календарь

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Источник: Виктор Булатов покинет "Спартак-2". Вместо него команду возглавит Шалимов

По данным "Чемпионата", руководство "Спартака" в ближайшее время отправит в отставку главного тренера "Спартака-2" Виктора Булатова.

Команду в этом случае возглавит Игорь Шалимов.

Булатов возглавил "Спартак-2" в мае прошлого года. После 31 тура нынешнего розыгрыша ФНЛ команда занимает 14-е место в турнирной таблице с 38 очками в активе, находясь в трёх очках от зоны вылета.
Теги: Спартак-2 Булатов Шалимов
Сегодня, 15:33
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
9
(2)
#9  valerman40  я уже у тебя за спиной (Сегодня, 17:00)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
меня за это еще утром заминусовали. А это лишь показывает какой никчемный контингент на этой ветке.
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
#8  Брюзга  Рязань (Сегодня, 16:49)
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: syapa
Приход Шалимова в "Спартак" - плохая весть.
Он ведь не просто так согласился на вторую команду - метит на главную и будет подсиживать Кононова или любого другого.
А тренер он никакой..


Да уж... Я помню выражение его лица после третьего спартаковского гола в Краснодаре в 17-м году. Лицо человека, осознавшего свою полную тренерскую никчемность. И вот теперь он в обойме. Жесть.
Регистрация: 6.10.2009 [жалоба]
#7  капитан Ворони   (Сегодня, 16:40)
  • -1
  •  (1)

Ну понятно, что он идет с прицелом на ГТ. И видимо ему уже пообещали.


--------------------
жевал травинку
Регистрация: 15.04.2019 [жалоба]
#6  syapa  Кострома (Сегодня, 16:17)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Приход Шалимова в "Спартак" - плохая весть.
Он ведь не просто так согласился на вторую команду - метит на главную и будет подсиживать Кононова или любого другого.
А тренер он никакой..
Регистрация: 4.09.2014 [жалоба]
#5  колокольчик  москва (Сегодня, 16:14)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Ливерпуль»
Краснодар-2,
затем Краснодар после Кононова,
Химки,
Спартак-2,
затем Спартак после Кононова (?)
Картина маслом
Регистрация: 30.01.2010 [жалоба]
#4  sumzzz  Калининград (Сегодня, 16:04)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Рубин»
В Спартаке не тренер главный, а хрен пойми кто... эта фишка с постоянной сменой тренеров у мясных на всех уровнях практикуется.
Кто там вообще управляет, алкаш что ли какой-то? Пришел вечером бухой на игру, а они, ***, проиграли...он им бабки чуть ли не зад сует, любит, одевает, с улицы собирает, а они проигрывают. Вот мудазвоны, подумал он, и...на эмоциях уволил вчерашним числом тренера, ведь игроков увольнять дорого (Дзюба доказал!).


--------------------
ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017 [жалоба]
#3  Zoldaten   (Сегодня, 16:03)
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
После 31 тура нынешнего розыгрыша ФНЛ команда занимает 14-е место в турнирной таблице с 38 очками в активе, находясь в трёх очках от зоны вылета.

Хде тут илюха-лепёха с хрюканьем о пользе спартака-2? smile
Регистрация: 13.04.2019 [жалоба]
#2  MAG554  UdSSR (Сегодня, 15:44)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Ща он объяснит Кононову, как должен играть Спартак. На деле тык сказать.
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
#1  Максим I  Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 15:43)
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
ЦСКА
Какое отношение к этому имеет результат? "Команда"-2 существует лишь для того, чтоб молодняк получал практику не в юношеском, а во взрослом футболе. И зачем этой команде вааще жопу рвать ради победы, ежели всё равно она не может подняться в высший дивизион. В "Спартаке" как всегда - главное, тренера поскорее уволить, а зачем, ради чего - да какая разница?...


--------------------
Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама