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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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Новости партнеров

Стало известно, сколько Гулиев заплатил избитому американцу

Полузащитник "Спартака" Аяз Гулиев заплатил 155 тысяч рублей гражданину США Майклу Коулу, сообщает телеграм-канал Mash.

22-летний Гулиев сломал американцу нос в ходе дорожного инцидента.

Оба участника конфликта были доставлены в полицию, где Коул написал заявление об отсутствии претензий к Гулиеву.

Ранее была информация, что "Спартак" перевел Гулиева в дубль и оштрафовал на 5 миллионов рублей.
Теги: Гулиев Спартак
Сегодня, 18:23
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#2  werty1001  Санкт-Петербург (Сегодня, 18:33)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Чета мало, на эти деньги даже в кофемании нормально не посидеть!
Регистрация: 7.06.2007 [жалоба]
#1  Beer-man  Калининградская область (Сегодня, 18:32)
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online

Американец просто лох.
Пак ржет и угорает.


--------------------
Больше сильных клубов - интереснее чемпионат.
Когда играем в Европе, там нет чужих, там все наши.
Регистрация: 13.09.2016 [жалоба]
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