Россия РПЛ 2018/19
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Стало известно, сколько Гулиев заплатил избитому американцу
Полузащитник "Спартака" Аяз Гулиев заплатил 155 тысяч рублей гражданину США Майклу Коулу, сообщает телеграм-канал Mash.
22-летний Гулиев сломал американцу нос в ходе дорожного инцидента.
Оба участника конфликта были доставлены в полицию, где Коул написал заявление об отсутствии претензий к Гулиеву.
Ранее была информация, что "Спартак" перевел Гулиева в дубль и оштрафовал на 5 миллионов рублей.
22-летний Гулиев сломал американцу нос в ходе дорожного инцидента.
Оба участника конфликта были доставлены в полицию, где Коул написал заявление об отсутствии претензий к Гулиеву.
Ранее была информация, что "Спартак" перевел Гулиева в дубль и оштрафовал на 5 миллионов рублей.
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