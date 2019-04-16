Стало известно, сколько Гулиев заплатил избитому американцу

Полузащитник "Спартака" Аяз Гулиев заплатил 155 тысяч рублей гражданину США Майклу Коулу, сообщает телеграм-канал Mash.22-летний Гулиев сломал американцу нос в ходе дорожного инцидента.Оба участника конфликта были доставлены в полицию, где Коул написал заявление об отсутствии претензий к Гулиеву.Ранее была информация, что "Спартак" перевел Гулиева в дубль и оштрафовал на 5 миллионов рублей.