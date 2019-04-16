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Рубин
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Крылья Советов
Урал
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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Новости партнеров

Сергей Карасев обслужит матч "Краснодар" - "Зенит"

Стали известны арбитры, которые будут работать на матчах 24-го тура чемпионата России.

19 апреля (пятница)

"Анжи" - "Ахмат": судья - Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи - Николай Еремин (Москва), Илья Елеференко (Москва); резервный судья - Лаша Верулидзе (Владикавказ); инспектор - Игорь Синер (Омск).

20 апреля (суббота)

"Уфа" - "Арсенал": судья - Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи - Антон Кобзев (Москва), Валентин Мурашов (Москва); резервный судья - Павел Кукуян (Сочи); инспектор - Александр Гвардис (Калининград).

"Оренбург" - "Ростов": судья - Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи - Андрей Глот (Ярославль), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья - Станислав Васильев (Ижевск); инспектор - Фейзудин Эрзиманов (Московская область).

"Динамо" - "Крылья Советов": судья - Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Роман Усачев (Ростов-на-Дону), Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону); резервный судья - Алексей Сухой (Люберцы); инспектор - Сергей Мартынов (Москва).

"Локомотив" - ЦСКА: судья - Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи - Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва); резервный судья - Василий Казарцев (Санкт-Петербург); инспектор - Владимир Овчинников (Москва).

"Краснодар" - "Зенит": судья - Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи - Дмитрий Мосякин (Москва), Максим Гаврилин (Владимир); резервный судья - Алексей Матюнин (Москва); инспектор - Сергей Зуев (Москва).

21 апреля (воскресенье)

"Урал" - "Рубин": судья - Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи - Дмитрий Сафьян (Москва), Владимир Миневич (Смоленск); резервный судья - Евгений Кукуляк (Калуга); инспектор - Геннадий Куличенков (Тула).

"Спартак" - "Енисей": судья - Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи - Егор Болховитин (Ленинградская область), Дмитрий Жвакин (Ленинградская область); резервный судья - Евгений Турбин (Дмитров); инспектор - Юрий Баскаков (Московская область).

РФС
Теги: Карасев Зенит Краснодар ЦСКА Спартак
Сегодня, 18:24
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#1  Vlad-ОБЖ 66  ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 18:32)
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Карась 100% снова что-нибудь замутит! smirk


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
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