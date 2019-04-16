Россия РПЛ 2018/19
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Валерий Карпин: жалел ли, что отказал "Спартаку" зимой? Нет, конечно
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин рассказал, что не жалеет, что зимой отказался возглавить "Спартак".
– Вам было сложно объяснить игрокам, как действуют красно-белые?
– Нет, не сложно. Давайте так – трудно, когда у команды нет вообще никакого "патрона", когда она играет на авось, абы как. Вот тогда ничего непонятно.
– У "Спартака" с "патроном" все нормально?
– Да. Понятно, чего он хочет и чем опасен.
– Был хотя бы один момент, когда вы пожалели о своем решении не идти в "Спартак" после поступившего зимой предложения?
– Нет, конечно.
– В конце прошлого года вы сказали, что главная задача "Ростова" – не вылететь. Сейчас вопрос уже решен, у клуба 35 очков. Что теперь?
– Теперь готовимся к "Оренбургу" и пытаемся его победить.
– Хочется попасть в еврокубки?
– Всем хочется попасть в Европу, взять золото, участвовать в Лиге чемпионов. Это если абстрактно.
– Но команда способна на еврокубки? И что для вас главное – победа в Кубке России или зона Лиги Европы?
– Не вижу смысла разделять. Все важное. Мы идем от матча к матчу.
"Спорт-Экспресс"
– Вам было сложно объяснить игрокам, как действуют красно-белые?
– Нет, не сложно. Давайте так – трудно, когда у команды нет вообще никакого "патрона", когда она играет на авось, абы как. Вот тогда ничего непонятно.
– У "Спартака" с "патроном" все нормально?
– Да. Понятно, чего он хочет и чем опасен.
– Был хотя бы один момент, когда вы пожалели о своем решении не идти в "Спартак" после поступившего зимой предложения?
– Нет, конечно.
– В конце прошлого года вы сказали, что главная задача "Ростова" – не вылететь. Сейчас вопрос уже решен, у клуба 35 очков. Что теперь?
– Теперь готовимся к "Оренбургу" и пытаемся его победить.
– Хочется попасть в еврокубки?
– Всем хочется попасть в Европу, взять золото, участвовать в Лиге чемпионов. Это если абстрактно.
– Но команда способна на еврокубки? И что для вас главное – победа в Кубке России или зона Лиги Европы?
– Не вижу смысла разделять. Все важное. Мы идем от матча к матчу.
"Спорт-Экспресс"
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