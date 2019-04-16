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ЦСКА
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Ростов
Оренбург
Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Крылья Советов
Урал
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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Валерий Карпин: жалел ли, что отказал "Спартаку" зимой? Нет, конечно

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин рассказал, что не жалеет, что зимой отказался возглавить "Спартак".

– Вам было сложно объяснить игрокам, как действуют красно-белые?

– Нет, не сложно. Давайте так – трудно, когда у команды нет вообще никакого "патрона", когда она играет на авось, абы как. Вот тогда ничего непонятно.

– У "Спартака" с "патроном" все нормально?

– Да. Понятно, чего он хочет и чем опасен.

– Был хотя бы один момент, когда вы пожалели о своем решении не идти в "Спартак" после поступившего зимой предложения?

– Нет, конечно.

– В конце прошлого года вы сказали, что главная задача "Ростова" – не вылететь. Сейчас вопрос уже решен, у клуба 35 очков. Что теперь?

– Теперь готовимся к "Оренбургу" и пытаемся его победить.

– Хочется попасть в еврокубки?

– Всем хочется попасть в Европу, взять золото, участвовать в Лиге чемпионов. Это если абстрактно.

– Но команда способна на еврокубки? И что для вас главное – победа в Кубке России или зона Лиги Европы?

– Не вижу смысла разделять. Все важное. Мы идем от матча к матчу.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Карпин Спартак
Сегодня, 19:09
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7
(2)
#7  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 20:01)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Ганнибал
не хотел бы чтобы Спартак играл в "ростовский" футбол

как-то я большой разницы в футболе Спартака и Ростова не увидел
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#6  Ганнибал  Новосибирск (Сегодня, 19:59)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
не хотел бы чтобы Спартак играл в "ростовский" футбол
Регистрация: 20.10.2008 [жалоба]
#5  sparwik53  Виктор (Сегодня, 19:54)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Странный вопрос Карпину,рановато, рана еще не затянулась.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
#4  Blessing  Спб (Сегодня, 19:43)
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Предатель, живодёр, ввёл в уныние весь свинячий выводок.
А счастье было так близко. cry


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#3  QoshaK  Екатеринбург (Сегодня, 19:30)
  • +2
  •  (4)
online

Цитата: Zoldaten
Это после "сбитого лётчика" Федун Карпина хотел снова вернуть? Как-то с натяжкой верится. Да и Карпин вряд ли согласится...

Ну как бэ Карпин не совсем отказался. Он потребовал защищенный контракт на 3 года и дохрилион бабла на усиление. Ему отказали.
Регистрация: 27.09.2015 [жалоба]
#2  КогдаУжеЭтоЗакончится   (Сегодня, 19:28)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Ростов»
35 очков мало, надо хотя бы 38, чтоб в зону стыков не попасть. Да, и что-то Карпин не по делу разговорился
Регистрация: 8.04.2016 [жалоба]
#1  Zoldaten   (Сегодня, 19:24)
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Это после "сбитого лётчика" Федун Карпина хотел снова вернуть? Как-то с натяжкой верится. Да и Карпин вряд ли согласится...
Регистрация: 13.04.2019 [жалоба]
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