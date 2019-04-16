Валерий Карпин: жалел ли, что отказал "Спартаку" зимой? Нет, конечно

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин рассказал, что не жалеет, что зимой отказался возглавить "Спартак".– Нет, не сложно. Давайте так – трудно, когда у команды нет вообще никакого "патрона", когда она играет на авось, абы как. Вот тогда ничего непонятно.– Да. Понятно, чего он хочет и чем опасен.– Нет, конечно.– Теперь готовимся к "Оренбургу" и пытаемся его победить.– Всем хочется попасть в Европу, взять золото, участвовать в Лиге чемпионов. Это если абстрактно.– Не вижу смысла разделять. Все важное. Мы идем от матча к матчу.