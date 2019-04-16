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Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Ростов
Оренбург
Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Крылья Советов
Урал
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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Работник кафе - Мамаеву: вечером смотрел ваш матч с "Зенитом", а утром вы в ресторане. Был удивлен

Сегодня, 16 апреля, состоялась очередное судебное заседание по делу полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и нападающего "Зенита" Александра Кокорина, у которых в "Кофемании" 8 октября 2018 года произошел конфликт с чиновником Минпромторга Денисом Паком.

Электрик заведения Александр Вилюнов рассказал, что накануне смотрел матч между "Зенитом" и "Краснодаром" (2:1) и был удивлен, когда с утра увидел Мамаева в ресторане.

"Да, я слежу за футболом и узнал Мамаева и Кокорина. Я вечером смотрел "Зенит" — "Краснодар", а утром вы уже оказались в ресторане. Был удивлен, как вы так быстро", - цитирует Вилюнова Sport24.
Теги: Мамаев Кокорин
Сегодня, 20:20
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#6  yuri  спб (Сегодня, 21:45)
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online

Цитата: avnik
В 8:30 они уже мочили Пака на Большой Никитской... Когда успевают? )))


Мочить стулами гандонов и питарасок известных- святое дело, поскольку пущай идут работать за станком а не писдеть языком.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#5  Blessing  Спб (Сегодня, 21:33)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: avnik
Иномарка принадлежит известной телеведущей Ольге Ушаковой.

Не написали самого главного, что она является подругой Кабаевой, из-за которой и тянется весь этот цирк.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#4  avnik  море (Сегодня, 21:14)
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Была инфа вагон, который они разнесли, а ржд скрыло.


Вы там в Питере, как бакланы... РЖД сразу дали опровержение.

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. РЖД официально опровергли появившиеся в средствах массовой информации сообщения о дебоше нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева в "Сапсане" по пути из Санкт-Петербурга в Москву.

"Информация не соответствует действительности", - сообщили РИА Новости в компании.

Вести.ру пишут про Сапсан. ))) My Webpage

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев прилетели в Москву утром 8 октября из Петербурга, где их команды встречались в матче чемпионате России по футболу. Около 08:30 у гостиницы "Пекин" они избили водителя машины "Мерседес", а также разбили стекло и повредили заднюю дверь машины. Иномарка принадлежит известной телеведущей Ольге Ушаковой.

В 8:30 они уже мочили Пака на Большой Никитской... Когда успевают? )))


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
#3  Blessing  Спб (Сегодня, 20:42)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: avnik
Они не снимали вагон. Они снимали купе-переговорную. 4 места, стол, диван...

Была инфа вагон, который они разнесли, а ржд скрыло.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#2  avnik  море (Сегодня, 20:30)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Это смертные снимают место в купе, из Питера в Москву, а звёзды снимают вагон Сапсана.


Они не снимали вагон. Они снимали купе-переговорную. 4 места, стол, диван...
Тока они в нем не ехали, так как свидетель Григорян встретился с ними в Москве в 23 часа, а Сапсан прибывает в 0:40 в Москву. )))


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
#1  Blessing  Спб (Сегодня, 20:27)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Это смертные снимают место в купе, из Питера в Москву, а звёзды снимают вагон Сапсана.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
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