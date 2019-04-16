Россия РПЛ 2018/19
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Работник кафе - Мамаеву: вечером смотрел ваш матч с "Зенитом", а утром вы в ресторане. Был удивлен (6)
Работник кафе - Мамаеву: вечером смотрел ваш матч с "Зенитом", а утром вы в ресторане. Был удивлен (6)
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Работник кафе - Мамаеву: вечером смотрел ваш матч с "Зенитом", а утром вы в ресторане. Был удивлен
Сегодня, 16 апреля, состоялась очередное судебное заседание по делу полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и нападающего "Зенита" Александра Кокорина, у которых в "Кофемании" 8 октября 2018 года произошел конфликт с чиновником Минпромторга Денисом Паком.
Электрик заведения Александр Вилюнов рассказал, что накануне смотрел матч между "Зенитом" и "Краснодаром" (2:1) и был удивлен, когда с утра увидел Мамаева в ресторане.
"Да, я слежу за футболом и узнал Мамаева и Кокорина. Я вечером смотрел "Зенит" — "Краснодар", а утром вы уже оказались в ресторане. Был удивлен, как вы так быстро", - цитирует Вилюнова Sport24.
Электрик заведения Александр Вилюнов рассказал, что накануне смотрел матч между "Зенитом" и "Краснодаром" (2:1) и был удивлен, когда с утра увидел Мамаева в ресторане.
"Да, я слежу за футболом и узнал Мамаева и Кокорина. Я вечером смотрел "Зенит" — "Краснодар", а утром вы уже оказались в ресторане. Был удивлен, как вы так быстро", - цитирует Вилюнова Sport24.
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