Россия РПЛ 2018/19
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
20:20
Работник кафе - Мамаеву: вечером смотрел ваш матч с "Зенитом", а утром вы в ресторане. Был удивлен (6)
Работник кафе - Мамаеву: вечером смотрел ваш матч с "Зенитом", а утром вы в ресторане. Был удивлен (6)
15:47
Полторы тысячи болельщиков "Ростова" были обмануты перекупщиками и не смогли попасть на игру со "Спартаком" (1)
Полторы тысячи болельщиков "Ростова" были обмануты перекупщиками и не смогли попасть на игру со "Спартаком" (1)
15:12
Российский пенсионер, выигравший огромную сумму в лотерею, хочет с помощью приза отправится на матч "Барселоны" (6)
Российский пенсионер, выигравший огромную сумму в лотерею, хочет с помощью приза отправится на матч "Барселоны" (6)
14:12
Шмурнов - о суверенном интернете: скоро здесь не будет либо этой думы и этого закона, либо меня (90)
Шмурнов - о суверенном интернете: скоро здесь не будет либо этой думы и этого закона, либо меня (90)
11:33
Футбольный мир отреагировал на уничтожение Нотр-Дам де Пари, владелец «Ренна» выделит 100 млн евро (5)
Футбольный мир отреагировал на уничтожение Нотр-Дам де Пари, владелец «Ренна» выделит 100 млн евро (5)
Охранник стрип-клуба: Мамаев не пытался купить доступ к видеозаписи
Андрей Кустов, охранник клуба "Эгоист", свидетель по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, рассказал о конфликте футболистов с водителем Виталием Соловчуком.
"Потерпевший выглядел побитым, разговаривал с подсудимыми перед машиной, у капота. Рядом с ним стоял, кажется, Павел. Говорили о чём-то, не слышно. Водитель головой кивает. Никакой агрессии никто не проявляет. К машине они подошли все вместе, шли рядом с водителем. У водителя была кровь на лице. Возможно, из носа.
Не слышал никаких требований от подсудимых к водителю, не видел нанесения ударов. Повреждений на машине не заметил, не обратил внимания. Водитель на машине уехал в сторону Садового кольца», — передаёт слова Кустова корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков.
"Затем подошёл Кокорин и начал объяснять, что случилось. Я ответил, что мне это не интересно. Подошёл Мамаев, который спрашивал, есть ли видео. Я ответил, что съёмка ведётся, но доступа к ней нет, она удаленно идёт. Мамаев не пытался как-то купить доступ к записи или получить его иным путём", - цитирует Кустова "Чемпионат.сом".
"Потерпевший выглядел побитым, разговаривал с подсудимыми перед машиной, у капота. Рядом с ним стоял, кажется, Павел. Говорили о чём-то, не слышно. Водитель головой кивает. Никакой агрессии никто не проявляет. К машине они подошли все вместе, шли рядом с водителем. У водителя была кровь на лице. Возможно, из носа.
Не слышал никаких требований от подсудимых к водителю, не видел нанесения ударов. Повреждений на машине не заметил, не обратил внимания. Водитель на машине уехал в сторону Садового кольца», — передаёт слова Кустова корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков.
"Затем подошёл Кокорин и начал объяснять, что случилось. Я ответил, что мне это не интересно. Подошёл Мамаев, который спрашивал, есть ли видео. Я ответил, что съёмка ведётся, но доступа к ней нет, она удаленно идёт. Мамаев не пытался как-то купить доступ к записи или получить его иным путём", - цитирует Кустова "Чемпионат.сом".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.