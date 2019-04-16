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ЦСКА
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Ростов
Оренбург
Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Крылья Советов
Урал
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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Охранник стрип-клуба: Мамаев не пытался купить доступ к видеозаписи

Андрей Кустов, охранник клуба "Эгоист", свидетель по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, рассказал о конфликте футболистов с водителем Виталием Соловчуком.

"Потерпевший выглядел побитым, разговаривал с подсудимыми перед машиной, у капота. Рядом с ним стоял, кажется, Павел. Говорили о чём-то, не слышно. Водитель головой кивает. Никакой агрессии никто не проявляет. К машине они подошли все вместе, шли рядом с водителем. У водителя была кровь на лице. Возможно, из носа.

Не слышал никаких требований от подсудимых к водителю, не видел нанесения ударов. Повреждений на машине не заметил, не обратил внимания. Водитель на машине уехал в сторону Садового кольца», — передаёт слова Кустова корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков.

"Затем подошёл Кокорин и начал объяснять, что случилось. Я ответил, что мне это не интересно. Подошёл Мамаев, который спрашивал, есть ли видео. Я ответил, что съёмка ведётся, но доступа к ней нет, она удаленно идёт. Мамаев не пытался как-то купить доступ к записи или получить его иным путём", - цитирует Кустова "Чемпионат.сом".
Теги: Мамаев
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#1  avnik  море (Сегодня, 22:04)
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  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Какое отношение камера на улице имеет к стриптиз-клубу в гостинице Пекин? ))))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
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