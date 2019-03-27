Виктория Боня: у Роналду и Шейк был контракт на 5 лет. У его новой девочки, насколько знаю, такой же

Италия Серия А 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ювентус
|32
|84
|2
|Наполи
|32
|67
|3
|Интер
|32
|60
|4
|Милан
|32
|55
|5
|Рома
|32
|54
|6
|Аталанта
|32
|53
|7
|Торино
|32
|50
|8
|Лацио
|31
|49
|9
|Сампдория
|32
|48
|10
|Фиорентина
|32
|40
|11
|Сассуоло
|32
|37
|12
|Кальяри
|32
|37
|13
|СПАЛ
|32
|35
|14
|Парма
|32
|35
|15
|Дженоа
|32
|34
|16
|Удинезе
|31
|32
|17
|Болонья
|32
|31
|18
|Эмполи
|32
|29
|19
|Фрозиноне
|32
|23
|20
|Кьево
|32
|11(-3)
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Телеведущая, актриса и модель Виктория Боня заявила, что отношения нападающего Криштиану Роналду с россиянкой Ириной Шейк были пиар-романом.
"Сейчас женщины готовы на все. У модели Ирины Шейк и футболиста Криштиану Роналду был контракт на пять лет. Потом он закончился, и они расстались. У новой девочки спортсмена, насколько я знаю, точно такой же контракт с ним. Но я бы не хотела для себя такой участи. Хочу полноценную семью и настоящего мужа", — цитирует Боню Teleprogramma.
"Сейчас женщины готовы на все. У модели Ирины Шейк и футболиста Криштиану Роналду был контракт на пять лет. Потом он закончился, и они расстались. У новой девочки спортсмена, насколько я знаю, точно такой же контракт с ним. Но я бы не хотела для себя такой участи. Хочу полноценную семью и настоящего мужа", — цитирует Боню Teleprogramma.
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