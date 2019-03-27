Италия Серия А 2018/19 
Италия: Серия А 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
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Фрозиноне
Кьево
Италия Серия А 2018/19 
Италия: Серия А 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ювентус 32 84
2 Наполи 32 67
3 Интер 32 60
4 Милан 32 55
5 Рома 32 54
6 Аталанта 32 53
7 Торино 32 50
8 Лацио 31 49
9 Сампдория 32 48
10 Фиорентина 32 40
11 Сассуоло 32 37
12 Кальяри 32 37
13 СПАЛ 32 35
14 Парма 32 35
15 Дженоа 32 34
16 Удинезе 31 32
17 Болонья 32 31
18 Эмполи 32 29
19 Фрозиноне 32 23
20 Кьево 32 11(-3)
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Новости партнеров

Виктория Боня: у Роналду и Шейк был контракт на 5 лет. У его новой девочки, насколько знаю, такой же

Телеведущая, актриса и модель Виктория Боня заявила, что отношения нападающего Криштиану Роналду с россиянкой Ириной Шейк были пиар-романом.

"Сейчас женщины готовы на все. У модели Ирины Шейк и футболиста Криштиану Роналду был контракт на пять лет. Потом он закончился, и они расстались. У новой девочки спортсмена, насколько я знаю, точно такой же контракт с ним. Но я бы не хотела для себя такой участи. Хочу полноценную семью и настоящего мужа", — цитирует Боню Teleprogramma.

Теги: Боня Роналду Ювентус Серия А Шейк
Сегодня, 07:13
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8
(1)
#8  Сибирячок   (Сегодня, 08:19)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ЧР
кто эти люди??? только Е. Проклову знаю...

и долго своими тупыми вопросами людей доставать будешь?
гугл тебе в помощь, если ни хера не знаешь.

Цитата: utekay
Не предлагали просто

а у вас с Блессингой есть контракт?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#7  utekay  Россия (Сегодня, 08:14)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Не предлагали просто


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#6  Александр Иванов  Санкт-Петербург (Сегодня, 07:51)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ЧР
Цитата: Сибирячок
Цитата: ЧР
а что это Боня телевела, где актрисила и моделью чего выступала?

В 2008 году дебютировала как актриса, сыграв небольшую роль Анджелы в ситкоме «Моя любимая ведьма». В роли Полины участвовала в съёмках телесериала «Универ»
В 2010 году снялась в одной из главных ролей фильма «А мама лучше!» режиссёра Максима Воронкова вместе с Еленой Прокловой, Элей Чавес и Михаилом Владимировым.

В марте 2008 года была лицом показа дефиле «Русские матрёшки идут» российского модельера Антонины Шаповаловой на «Неделе моды» в Москве[9]. В июне стала героиней фотопроекта автомобильной компании «Goodyear»
В 2001 году представляла Россию на конкурсе красоты «Мисс Земля»

С 29 сентября 2007 года стала телеведущей программы «Cosmopolitan. Видеоверсия»
В 2013 была ведущей проекта «Каникулы в Мексике-2».

кто эти люди??? только Е. Проклову знаю...

Матрёшки идут))))) Не сомневаюсь
Регистрация: 8.11.2015 [жалоба]
#5  liasport433   (Сегодня, 07:42)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
ЧР,
Она еще в универе снималась, и с веллинтом встречалась
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
#4  ЧР  Орёл (Сегодня, 07:29)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сибирячок
Цитата: ЧР
а что это Боня телевела, где актрисила и моделью чего выступала?

В 2008 году дебютировала как актриса, сыграв небольшую роль Анджелы в ситкоме «Моя любимая ведьма». В роли Полины участвовала в съёмках телесериала «Универ»
В 2010 году снялась в одной из главных ролей фильма «А мама лучше!» режиссёра Максима Воронкова вместе с Еленой Прокловой, Элей Чавес и Михаилом Владимировым.

В марте 2008 года была лицом показа дефиле «Русские матрёшки идут» российского модельера Антонины Шаповаловой на «Неделе моды» в Москве[9]. В июне стала героиней фотопроекта автомобильной компании «Goodyear»
В 2001 году представляла Россию на конкурсе красоты «Мисс Земля»

С 29 сентября 2007 года стала телеведущей программы «Cosmopolitan. Видеоверсия»
В 2013 была ведущей проекта «Каникулы в Мексике-2».

кто эти люди??? только Е. Проклову знаю...
Регистрация: 14.03.2010 [жалоба]
#3  Сибирячок   (Сегодня, 07:25)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ЧР
а что это Боня телевела, где актрисила и моделью чего выступала?

В 2008 году дебютировала как актриса, сыграв небольшую роль Анджелы в ситкоме «Моя любимая ведьма». В роли Полины участвовала в съёмках телесериала «Универ»
В 2010 году снялась в одной из главных ролей фильма «А мама лучше!» режиссёра Максима Воронкова вместе с Еленой Прокловой, Элей Чавес и Михаилом Владимировым.

В марте 2008 года была лицом показа дефиле «Русские матрёшки идут» российского модельера Антонины Шаповаловой на «Неделе моды» в Москве[9]. В июне стала героиней фотопроекта автомобильной компании «Goodyear»
В 2001 году представляла Россию на конкурсе красоты «Мисс Земля»

С 29 сентября 2007 года стала телеведущей программы «Cosmopolitan. Видеоверсия»
В 2013 была ведущей проекта «Каникулы в Мексике-2».
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#2  ЧР  Орёл (Сегодня, 07:21)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
а что это Боня телевела, где актрисила и моделью чего выступала?
Регистрация: 14.03.2010 [жалоба]
#1  Александр Иванов  Санкт-Петербург (Сегодня, 07:19)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Насколько она знает. А насколько ты знаешь?))
Регистрация: 8.11.2015 [жалоба]
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