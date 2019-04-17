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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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Адвокат Кокорина: если все так и продолжится, Александру придется менять колено на искусственное

Адвокат Александра Кокорина Татьяна Стукалова выступила с заявлением на очередном заседании в Пресненском суде по уголовному делу об избиении трех людей в октябре в Москве.

"Я полностью поддерживаю доводы апелляционных жалоб. В них мы указали все основания, по которым все постановления Пресненского суда подлежат отмене.

Обращаем ваше внимание на состояние здоровья Александра Кокорина. У него очень болит колено. Наши просьбы допустить к нему врачей были отклонены. Если так будет продолжаться, то действительно колено придется менять на искусственное, что означает инвалидность. Ни один из подозреваемых не несет опасности для общества", — передает слова адвоката Александра Кокорина Татьяны Стукаловой Sport24.
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 11:14
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#2  verhdon27  ст. Казанская (Сегодня, 12:17)
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online
Болеет за:
«Ростов»
А почему не допускают врачей? По моему врачей должны допускать даже к преступникам приговоренным к пожизненному сроку или даже к смертной казни.
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
#1  HM2018  Ростов-на-Дону. (Сегодня, 11:40)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Заодно и мозги поменяйте на искусственные, так лучше будет для всех. ))))


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Да здравствует разум.
Регистрация: 7.01.2011 [жалоба]
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