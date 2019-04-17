Россия РПЛ 2018/19 
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Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Ростов
Оренбург
Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Крылья Советов
Урал
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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Александр Кокорин: можно потерять работу, но главное - не потерять себя

Александр Кокорин в ходе заседания суда оценил выступление прокурора.

"Я на пальцах посчитал, сколько выступал прокурор — 37 секунд. По сути, мы собрались здесь ради 37 секунд. Можно потерять работу, но главное — не потерять себя. Надеюсь, что, придя домой, прокурор будет доволен. Именно ради этого он и шел по карьерной лестнице", - сказал Кокорин.

Sport24
Теги: Кокорин
Сегодня, 11:44
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